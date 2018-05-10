【異動股】生物疫苗板塊午後持續走強 天山生物(300313-CN)漲停

午後，生物疫苗概念股持續走強，截止發稿，天山生物(300313-CN)漲停報10.8元，康泰生物(300601-CN)漲8.84%報89.6元，未名醫藥(002581-CN)漲7.97%報16.94元，華蘭生物(002007-CN)漲6.32%報32.98元，沃森生物(300142-CN)、花園生物(300401-CN)、天壇生物(600161-CN)漲超5%，智飛生物(300122-CN)、博雅生物(300294-CN)等股均紛紛上漲超3%。

消息面上，近日，據國家藥品監督管理局通報，用於預防宮頸癌的九價HPV疫苗在我國有條件批準上市。此前，二價HPV疫苗通過10年時間才在中國獲批上市，而九價疫苗從提交申請到有條件批準上市，隻用了8天時間，這意味著中國的宮頸癌疫苗正式接軌國際。與此同時，國産疫苗上市歷程也大大加快，力爭在疫苗市場佔有一席之地。

業内人士錶示，此次國家藥監局收到九價HPV疫苗進口註冊申請後，將其納入優先審評程序至有條件獲批上市，審批進度遠超市場預期，意在迅速填補國内空白，顯示出政策層面對於市場緊缺、民眾急需的高端疫苗，保障其供應的意願和決心。

事實上，國内市場面臨著多聯疫苗數量少、重磅品種發展滞後的局面，在此背景下，相關上市公司可以通過取得海外産品的獨家代理權以增厚自身業績，而對於疫苗行業整體來說，更重要的則是在進口産品“鲶魚效應”的激勵下，積極開展自主研發，以“國産化”創新驅動，打開更大市場空間。

業績方面，根據22家生物疫苗相關上市公司2018年一季報披露情況來看，共有18家公司一季度淨利潤實現同比增長，佔比逾八成，表現可圈可點。

國金證券表示，疫苗行業近年來隨著大量優秀創新品種進入臨床階段和上市，有望出現盈利能力的整體改善，部分優秀創新企業也將脫穎而出。在國内缺失的國際重磅品種、多聯疫苗、自主創新疫苗等方面，看好品種布局豐富，有良好管線儲備的創新領先企業。

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