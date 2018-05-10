漢來美食4月營收淡季不淡 母親節、謝師宴接棒 Q2動能滿載

漢來美食 (1268)4 月營收 2.62 億元，年增 2.71%，累積 1-4 月營收 12.42 億，年增 6.57%。漢來表示，3、4 月這種極淡的小月仍能持續成長，主要受惠於去年底展店的新店效益，台中、台南名人坊業績超越預期，此外，4 月份因為清明連假效益及 5 月母親節檔期，第二季可望繼續推升營收。漢來提到，3、4 月是餐飲業一年中生意最清淡的月份，不過，今年的 4 月上旬迎來 5 天連假，反而讓今年的淡季不淡，家庭客、大宗訂位明顯增加，盛況不輸春節假期，而 5 月除了有國人家庭團聚的母親節之外，也進入謝師宴的旺季，大型餐廳如海港自助餐廳及宴會廳都已開始接單。



漢來指出，2018 年拓店計劃仍將持續並集中在下半年；集團品牌店數僅次於漢來海港的漢來蔬食，預計今年 6 月在台中再開出 1 家，總店數將達到全台 7 家、大陸 1 家的規模，另，漢來上海湯包也同樣在 6 月插旗台南。



至於其他品牌拓點計畫，漢來美食則表示，包括漢來海港、漢來名人坊，都在今年的規劃進行當中，此外，海外展店計劃則有與泰國集團合資合作的第一家大型海港自助餐廳，可望第四季在泰國曼谷開出。2018 年預計仍會是動能滿載的一年。

