【港股解碼】青島啤酒不到半年提價二次，究竟是為什麼？

世界盃來臨之際，青島啤酒卻漲價了。

據酒業家報導，青島啤酒旗下青島優質品牌將提價，單款單箱全國提價2元人民幣，後期將下發書面通知。據青島啤酒內部人士透露，此次提價日期在5月20日，且其他品牌未直接提價，只是適當減少了市場投入費用。

圖片來源：東方財富網

對於資本市場來說，青島啤酒的提價是個好消息，5月7日青島啤酒A股漲停，H股漲逾8%。近兩日步入縮量橫盤整理狀態。

成本上漲導致價格上漲

值得一提的是，這是青島啤酒繼年初之後的第二次提價。

華潤、青島、燕京、百威等啤酒大品牌已在年初完成了一次集體提價，其中燕京、華潤、青島啤酒漲價幅度在5%-15%之間，漲價產品集中在500ml的瓶裝和易拉罐裝。

在啤酒成本中包裝物成本一般占到50%左右，製造成本、原材料成本占40%，包裝物成本對啤酒生產成本影響較大。當下嚴格的環保管控、環保稅的推行都對啤酒粗放的製造本身有所約束。來自中國紙業網的消息，從5月1日至4日的短短4天裏，已有32家紙廠宣佈漲價，涉及瓦楞紙、白板紙、灰底白板紙、紗管紙等，且多家紙廠均要求下游款到發貨，否則一律停單。

另外，交通部超載新規也對費用端形成一定壓力。環保稅對包材和運輸業的間接作用，增加了啤酒成本，對啤酒公司獲得利潤造成了阻礙。

此外，進口大麥的價格在今年3月的價格為232.9美元/噸，環比雖下降1.8美元/噸，但同比上升21.7%。當前國內啤酒業 85% 的大麥都需要進口。而國內大麥的主要進口國為澳大利亞，該國去年有所減產，導致澳大利亞大麥價格上升。

管道接受度較好，終端仍在大肆促銷

4月26日，青島啤酒發佈2018年一季度報告。數據顯示，青島啤酒1-3月累計實現啤酒銷量203萬千升，同比增長1.3%，實現營業收入72.5億元，同比增長3.01%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤6.7億元，同比增長15.2%。

圖片來源：青島啤酒股份有限公司2018年第一季度報告

青島啤酒主品牌和高端產品實現快速增長。數據顯示，主品牌“青島啤酒”實現銷量108萬千升，同比增長2.4%，“奧古特、鴻運當頭、經典1903和純生啤酒”等高端產品共計實現銷量53萬千升，同比增長6.9%。

值得一提的是，青島啤酒一季度在產品提價的情況下依然實現了銷量正增長，可見管道對價格上漲接受程度較好，提價對實際銷量影響較小。

圖片來源：淘寶APP

雖然管道對上漲價格接受度尚可，但是終端的反映卻並不樂觀。以青島啤酒天貓官方旗艦店為例，青島啤酒經典啤酒500ml×24聽規格原價140元，現價109元；青島純生啤酒500ml×12聽原價130元，現價69元；青島旗下的高端啤酒同樣進行大規模促銷，青島奧古特330ml×24聽由290元的價格優惠至119元。燕京、雪花的情況的也是大同小異。

實際上，中國市場雖然是是全球最大的啤酒消費市場。但是啤酒消費市場連續四年下降，2013-2017年四年累計下降15%，消費量下降12.2%。同時隨著消費者轉向白酒、紅酒，以及其他酒精飲料，加上中國逐漸開放國外產品的進口門檻，啤酒進口量呈爆炸式增長。這些情況都給國產啤酒廠商帶來了不小了的壓力，為打開局面價格戰頻繁上演，促銷成了殺手鐧。

作者：刑莉

編輯：徐冰瑩、唐文英

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