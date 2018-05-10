美元指數突破93關口 5月10日人民幣中間價報貶35點

新浪財經訊 5 月 10 日，人民幣中間價報 6.3768，上一交易日中間價報 6.3733，貶值 35 點。

全球匯市

4 月 17 日以來，美元指數延續了近期的升勢並於 5 月 8 日突破 93 關口，創 2017 年 12 月 28 日以來新高。北京時間 5 月 3 日凌晨，美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在 1.5%-1.75% 不變，並發表貨幣政策聲明。美聯儲政策聲明中顯示，美國通脹水平正接近美聯儲 2% 的通脹目標，重申漸進加息，刪除了 “經濟前景有所增強” 的措辭。不過 3 月核心 PCE 同比大增 1.9%，逼近 2% 的目標值，這也使得美聯儲 6 月加息概率逼近 100%。

由於美國經濟數據相較於主要經濟體表現更加強勁，使得市場預計美聯儲將比其他主要央行更快速收緊貨幣政策，因此美國和主要經濟體之間利差擴大，增加了美元的吸引力。另外，美國的經濟數據仍相對強勁。其第二季度 GDP 增速為 2.8%，遠遠高於趨勢水平，成為美元的另一關鍵驅動因素。

人民幣貶值和資本外流的風險仍相對可控

研究人士認為，由於近年來人民幣對美元彈性明顯增強，且資本項目管制尚未完全解除、經濟仍保持良好發展勢頭，人民幣貶值和資本外流的風險仍相對可控。

相比很多非美貨幣，特別是新興市場貨幣，最近人民幣的表現相對堅挺。突出表現為，雖然人民幣對美元小幅貶值，但兌一籃子貨幣匯率仍穩中有升。

另外，雖然美元風頭正盛，但長期上行空間應該有限，美元指數回到 100 點大關的難度不小。從長周期來看，隨著美元供給持續上升，美元仍處於長周期的下行通道中，幣值基礎仍受到財政赤字和貿易赤字的擴大製約。從中期來看，一些機構認為，美國經濟復甦可能已進入下半場，美聯儲加息進程也已過半。而未來歐洲央行還有很大的政策調整空間，如果歐元區通脹起來的話，歐元將重拾上漲動力，對美元指數走勢的潛在影響不容忽視。

研究人士表示，階段性的美元走強會給新興市場貨幣帶來一定的貶值壓力，但尚不到引發危機的程度。

我國儲備資產增加 262 億經常賬的逆差主要由服務貿易所造成

國家外匯管理局公佈的最新數據顯示，今年一季度我國經常賬戶出現 282 億美元貿易逆差，這是 2001 年二季度之後經常賬戶首次出現逆差。

專家表示：經常賬戶主要包括貨物貿易與服務貿易兩大項目。統計數據顯示，一季度我國貨物出口 5296 億美元，進口 4762 億美元，產生順差 534 億美元。顯然，我國經常賬的逆差主要由服務貿易所造成，或者說服務貿易至少產生了 816 億美元逆差。從理論上說，經常賬戶中的貨物貿易與服務貿易互為順逆差應是個非常理想的匹配狀態，而且實踐中出現 “雙順差” 的國家並不多見，足見我國對外貿易正行駛在國際收支基本平衡的良序軌道中。我國長期以來一直保持著大幅經常賬戶順差尤其貨物貿易順差，此時出現逆差，一定程度上代表著市場力量的糾偏，也更有利於鞏固與加強國際收支平衡的基本生態。進口增長快於出口增長推動我國貨物貿易更趨平衡，另外，一季度我國儲備資產並沒有因經常賬戶逆差而減少，反而增加了 262 億美元（其中外匯儲備增加 266 億美元，而去年同期減少 25 億美元），表明我國國際收支的自平衡能力已然增強。

外儲微降匯率雙向波動保持基本穩定

央行最新公佈的數據顯示，截至 2018 年 4 月末，我國外匯儲備規模為 31249 億美元，較 3 月末下降 180 億美元，降幅為 0.57%。

外匯局有關負責人解釋，國際金融市場美元指數上漲超過 2%，主要非美元貨幣相對美元下跌和資產價格回調等多重因素共同作用，外匯儲備規模小幅下降。

上述外匯局負責人表示，今年以來，我國經濟發展開局良好，轉型升級深入推進，質量效益持續提升。人民幣對美元匯率雙向波動並保持基本穩定，匯率預期合理分化，境內外匯市場供求自主平衡。

展望未來，這位負責人認為，我國經濟有條件有能力延續穩中向好態勢。隨著對外開放新格局有序推進，金融市場雙向開放，我國跨境資金仍將保持雙向流動、總體平衡的格局。與此同時，雖然面臨各種不確定性，但全球經濟仍將保持復甦勢頭。國內外因素綜合作用，我國外匯儲備規模有望保持總體穩定。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示：美元匯率和美債收益率的回調引起的估值減少是 4 月外匯儲備規模減少的主要原因。

新聞來源：新浪財經