鴻海步入Q2淡季 4月營收估月減5%

鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日將公布 4 月營收，法人表示，由於蘋果(AAPL-US)iPhone X 拉貨已進入淡季，不過網通產品及個人電腦相對有撐，預估鴻海 4 月營收約較 3 月小幅下滑 5%，來到 3200 億元左右的水準。

法人表示，其實鴻海 3 月營收已經反映了蘋果 iPhone X 訂單下滑的狀況，儘管月增率仍達 25.68%，但是成長的原因主要是還是因為工作天數回升，至於產品部分，3 月營收也回歸到包括網通及個人電腦等產品的表現，預料 4 月主要產品出貨狀況也將維持 3 月表現。

不過外界最關心的，還是鴻海第 1 季財報，法人表示，鴻海最快可能會在明天公布，就營收來看，鴻海第 1 季營收達 1 兆 275.76 億元，季減率 40%，年增率 5.22%，仍創下同期歷史新高紀錄。

但是獲利部分，法人則相對保守，尤其獲利較好的蘋果 iPhone 比重降低，勢必將直接衝擊鴻海獲利，業外部分，除了匯損部分恐將成為另一個侵蝕獲利的負面因素，再加上富智康 (2038-HK) 也呈現虧損，原本可望在第 1 季認列的夏普特別股處分收益，也在去年第 4 季就提前認列，整體來看，鴻海第 1 季獲利預料將低於去年同期。