三發地產首季獲利衰退近4成 EPS 0.21元

上市建商三發地產 (9946-TW) 首季財報今 (10) 日出爐，第 1 季稅後純益為 5470 萬元，季減 78.38%，年減 39.8%，每股純益為 0.21 元，公司主管指出，今年以來銷售動能逐步加溫，尤其台灣南部地區建案銷售轉趨熱絡，春節前後銷售熱度也高。

三發地產首季營收 3 億元，毛利率為 32.95%，季減 1.36 個百分點，年減 1.75 個百分點，稅後純益為 5470 萬元，季減 78.38%，年減 39.8%，每股純益為 0.21 元。

三發地產去年營收 16.53 億元，年減 38.78%，稅後純益 3.96 億元，年減 1.76，每股純益 1.51 元，日前三發董事會決議去年盈餘每股擬配發現金股利 0.6 元及股票股利 0.75 元，合計 1.35 元；將提 5 月 28 日股東會決議。

三發地產有包括高雄市的「三發晶沙」及台南永康的「三發匯世界」兩大總銷 100 億元建案，是去年第 4 季到今年入帳主力，其中台南永康的「三發匯世界」建案則將在今年第 3 季起入帳；三發地產主管指出，目前今有包括林口、台南及新莊的土地庫存，將適時進行市場推案。

三發地產目前在台北市北投有總銷 17 億元的小型建案「三發景悅」成屋，並於新北市鶯歌有總銷 10 億元的「三發宏韻」，去年 12 月起也開始交屋並進行成屋銷售。