特斯拉電動車再傳死亡車禍 NTSB展開調查

一波未平，一波又起。特斯拉 (TSLA-US) 前一場車禍的調查還正在進行，再度傳出最新一起傷亡事故。美國國家運輸安全委員會 (NTSB) 表示，將著手調查特斯拉 Model S 電動車周二 (8 日) 晚間造成 2 名青少年死亡的嚴重車禍，這代表特斯拉目前在美國聯邦機構裡接受調查的案件累積到 4 件。

NTSB 周三 (9 日) 表示，這件最新的調查案件一開始的重點是針對電動車鋰電池引發的火災緊急反應。該機構補充指出，目前它並沒有將特斯拉的駕駛輔助系統 Autopilot 列入調查的一部分。

佛羅里達州勞德代堡警方表示，一輛 2014 年款 Model S 轎車的駕駛人和前座乘客在汽車駛離道路並撞上混凝土牆、起火燃燒後遇難。第三名乘客則是彈出車外，並送往醫院急救。

特斯拉發言人在事故後發表聲明，「我們尚未能夠從車輛上取回駕駛紀錄，但是目前為止一切證據顯示這是一場高速的撞擊，而且自動駕駛系統並未啟動。」

特斯拉表示正在與地方當局合作。它強調，「無論是那一種車型」，高速撞擊都可能導致起火。

NTSB 不負責監管業務，但對交通安全有舉足輕重的地位；該機構正在調查另外 3 起涉及特斯拉電動車的交通事故，其中包括 3 月 23 日的死亡車禍，引發有關自動駕駛系統安全性的問題。

特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 也曾為此和 NTSB 意見分歧，甚至揚言要向國會申訴。