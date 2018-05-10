彭博：寧德時代獨霸中國動力電池 特斯拉恐難匹敵

提到電動車電池，人們可能首先想到的是特斯拉 (Tesla)，不過以現在的發展來看，中國寧德時代 (CATL) 更有機會，成為未來每輛車上的電池製造商。

據《彭博》報導，這個月日產汽車 (Nissan Motor Co.) 與 Daimler AG，都與寧德時代簽下電動車電池訂單，包括福斯汽車 (Volkswagen AG) 與 BMW 的中國合資廠，也都是客戶，說明寧德時代的技術已獲得認可。

寧德時代正是中國想在科技取得主導地位的範例。上個月他們申請 20 億美元的 A 股 IPO 已經獲准，並使公司估值來到 200 億美元。並由於他們當前在中國市場的獨霸地位，被視為電動車電池的「超級獨角獸」。

(資料來源：中商產業研究院)

IPO 募集的資金預計用來倍增產能，來到每小時 36 GW(10 億瓦)，超過特斯拉、比亞迪、LG 等公司，以幫助寧德時代成為全球最大的電動車電池生產商。

寧德時代 90% 的收入來自製造鋰離子電池，這種電池更超越磷酸鐵鋰技術。這家公司相對低調，但其崛起並非偶然，他們一直在全球範圍內進行投資及交易，以增加客戶及鎖定長期的供應。

管理成本的能力，是這家公司一大成功關鍵。他們所生產電池的各個部分，都在國內採購，因為其間有一些材料的成本較低。

寧德時代產能與銷售（圖表取自彭博）

一些擁有先進技術的國際公司，例如特斯拉供應商 Panasonic Corp. 及三星 SDI，都一直努力降低生產成本，但這不容易做到。而根據寧德時代的招股說明書，去年他們將電池價格降低了 30% 以上。

寧德時代的擴張，雖然侵蝕了一些獲利力，工廠的快速增加，也減低了產能利用率。但他們選擇的時機相當適當，美國市場相對已飽和，汽車製造商將興趣轉向中國。除了美國之外的全球多數地區，也更致力環保。

中國對於電動車更提供政策上的優惠，以中國這個全球最大的汽車市場而言，寧德時代預計成為國家補貼的受益者。