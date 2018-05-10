北京打破剛性兌付 中國信用利差擴大至2年新高

《金融時報》報導，中國頒布新的法規，針對地方政府長期違規舉債，中央政府指出，未來將不會為這些地方債務擔保，使得中國債的信用利差 (Credit Spreads) 本周飆升至兩年新高。

信用利差，是指除了債券信用評級不同，其他方面都相同的兩種債券，殖利率之間的差異，指因應提升的信用風險，投資者所要求的殖利率。

中國地方政府為了規避借貸上限，以獲得資金支持基礎建設，長期透過地方政府融資平台 (LGFVs) 向銀行借錢，使舉導致中國的債務水平自 2008 年以來不斷攀升，使中央政府對地方政府的融資還貸能力感到擔憂。

全國銀行間同業拆借中心的數據顯示，5 年期中國國債殖利率和同期的 AA - 級債券殖利率利差在週一 (7 日) 來到 3.6%，並在週二 (8 日) 維持在這個水平。對比 6 個月前，信用利差僅為 2.51%。在中國國內債市，AA - 等級的債券同等於垃圾債。

5 年期中國國債殖利率與同期 AA - 等級債券的殖利率利差

上月底，有個地方政府融資平台無法向非銀行貸款機構進行債務還款，這使投資者感到擔憂，因為這可能代表北京當局將不再為地方政府債務做擔保，任由地方政府融資平台債務違約。

根據中國信用評級機構中國誠信的數據，天津市政府擁有的融資平台天津市發展局在 3 月至 4 月到期的信託貸款達人民幣 5 億元 (約 7900 萬美元)，但該機構只償還約一半的貸款，並表示將於 6 月 29 日償還剩餘的人民幣 2.5 億元。

在 1 月也發生一起類似的事件，雲南省政府擁有的融資平台未能如期償還人民幣 10 億元信託貸款，儘管相關貸款在下個月已還清。

中國誠信的總體經濟分析師 Yuan Haixia 寫道：「這次 (天津地方政府融資平台) 的事件表明，隨著進一步的金融整治活動，這類平台的融資環境將變得更緊縮，流動性危機對這些平台的影響將加速。」