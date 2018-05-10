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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧05月09日 交易日  
  
停止融資      融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 富邦上証正2     元大中型100       宏洲              昶和     東泥     奇力新
宏洲          元大滬深300正2  富邦科技          利華              大統染   大飲     達欣工
嘉裕          國泰中國A50正2  富邦摩台          中和              海悅     興泰
東華          富邦恒生國企正2 富邦發達          本盟              銘旺科   宏亞
大東          群益臺灣加權反1 富邦金融          亞力              卓越     達新
立益          正道            元大MSCI台灣      華城              統領     立益
佳和          友旺            永豐臺灣加權      永冠-KY                    怡華
昶和          同開            富邦日本          大山                       昶和
三洋紡        悠克            國泰日經225       和康生                     大統染
本盟                          元大日經225       科妍                       亞崴
瑞利                          元大韓國          上緯投控                   程泰
樂士                          元大美債7-10正2   康聯-KY                    永記
正峰新                        元大美債7-10反1   中鋼構                     科妍
億泰                          元大S&P日圓反1    新光鋼                     士紙
毛寶                          富邦歐洲          世紀鋼                     高興昌
燁興                          FH彭博高收益債    中環                       東明-KY
中鴻                          FH彭博新興債      國巨                       世紀鋼
聚亨                          FH富時高息低波    海悅                       映泰
千興                          宏洲              威盛                       隴華
威致                          嘉裕              統懋                       禾伸堂
華豐                          東華              麗臺                       玉晶光
首利                          大東              大毅                       世芯-KY
麗正                          立益              強茂                       拓凱
東訊                          佳和              華新科                     東科-KY
華泰                          昶和              玉晶光                     亞弘電
錸德                          三洋紡            柏承                       華友聯
倫飛                          本盟              晶心科                     遠雄來
威盛                          瑞利              台船                       夏都
銘旺科                        樂士              杜康-DR                    欣欣
統懋                          正峰新            陽光能源-DR                統領
翔耀                          億泰              慶豐富                     杜康-DR
太空梭                        毛寶              佐登-KY                    晨訊科-DR
新利虹                        燁興                                         友佳-DR
麗臺                          中鴻                                         精熙-DR
華映                          聚亨                                         一零四
吉祥全                        千興                                         欣天然
憶聲                          威致                                         新海
科風                          華豐                                         秋雨
建碁                          首利                                         欣高
和鑫                          麗正                                         台數科
力特                          東訊                                         南六
喬鼎                          華泰                                         基勝-KY
正達                          錸德                                         波力-KY
晟鈦                          倫飛                                         政伸
新世紀                        威盛                                         吉源-KY
誠創                          銘旺科
嘉威                          統懋
力銘                          翔耀
亞太電                        太空梭
達能                          新利虹
清惠                          麗臺
慧友                          華映
S勁永                         吉祥全
捷泰                          憶聲
互億                          科風
天瀚                          建碁
迅杰                          和鑫
華上                          力特
光麗-KY                       喬鼎
元晶                          正達
華冠                          晟鈦
裕豐                          新世紀
寶徠                          誠創
新建                          嘉威
皇普                          力銘
日勝生                        亞太電
台船                          達能
台南-KY                       清惠
康師傅-DR                     慧友
聖馬丁-DR                     S勁永
神州-DR                       捷泰
耀傑-DR                       互億
同方友友-DR                   天瀚
晨訊科-DR                     迅杰
友佳-DR                       華上
陽光能源-DR                   光麗-KY
精熙-DR                       元晶
中福                          華冠
雷虎                          裕豐
中視                          寶徠
秋雨                          新建
慶豐富                        皇普
國光生                        日勝生
                              台船
                              台南-KY
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
                              國光生
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