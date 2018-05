【復牌】千百度(01028-HK)斥15億購英百貨商店集團51%股權

千百度(01028-HK)公布,斥資約6.119億元人民幣(約7.54億港元)購入House of Fraser Group Limited34%股權,同時,斥資約6999萬英鎊(約7.46億港元),即每股認購股份13.3943英鎊(約等於142.9459港元)認購House of Fraser Group Limited股份,於完成後,公司及賣方Cenbest(Hong Kong)Company Limited將分別持有House of Fraser Group Limited已發行股本總額約51%及49%,整個交易涕資15億港元。股份今復牌。

House of Fraser Group Limited為英國及愛爾蘭領先百貨商店集團,其於多個銷售渠道擁有競爭力的多品牌業務,提供男士、女士及兒童服飾、鞋履及飾品以及家居用品及傢俬,並專注於服飾及美容產品。

House of Fraser Group Limited主要以標誌性「House of Fraser」品牌名稱透過遍佈英國及愛爾蘭的主要高人流量購物中心及商業區的超過50間的店舖、中國的兩間店舖以及阿拉伯聯合酋長國的一間特許經營店進行買賣,亦經營一個互補的網上店舖。目標集團根據長期租賃權租賃其所有店舖,於2018年4月平均剩餘年期約為29年,總交易空間約為440萬平方呎。

Cenbest(Hong Kong)Company Limited為南京新街口(600682-CN)的全資附屬公司。南京新街口分別由三胞及其一致行動人士擁有約33.10%,及由其他公眾股東擁有約66.90%。三胞由公司主席袁亞非及控股股東陳奕熙之內兄擁有97.5%。

公司擬建立一個五名成員的「整合及合作指導委員會」,分別由來自鞋履業務、玩具零售業務及百貨商店業務的兩名、一名及兩名專業人員組成,各自於相關業務分部具有15至20年經驗;及一個六名成員的「整合及合作小組」,由來自三個業務分部的兩名其他經驗豐富的專業人員組成。鑒於鞋履業務包括重大的零售部分且玩具零售業務乃完全以零售為基礎,董事對公司有足夠專業人員以進行新收購的百貨商店業務充滿信心。

