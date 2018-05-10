御泰中彩(00555-HK)因洽售業務而押後股東特別大會

御泰中彩控股(00555-HK)公布，現擬與一名獨立第三方進行可能出售交易，以出售部分即開票業務。針對可能出售事項若落實，將為股東特別大會上經股東考慮的重要資料，建議押後原定本周五舉行的股東特別大會。

董事會預期，若可能出售事項落實，不會對集團整體營運造成重大影響，並可改善其現金狀況。不過，董事會認為，就可能出售事項而押後將於股東特別大會上提呈的決議，並向股東提供額外資料，實屬合適及審慎之舉。由於建議押後股東特別大會，因此將會延遲進行可換股債券認購事項、償還該等債券及股東貸款。

另外，倘上述可能出售事項未能於5月底前後落實，Keen Start購買債券之結算日期重訂為6月中旬前後。而御泰中彩早前公布正考慮建議以發行相當於經供股擴大後已發行股份總數約5%方式，引入一名策略投資者。鑑於正式認購協議及認購條款至4月底仍未能落實，雙方已相互協定擱置可能股份認購事項，惟不會對集團財務狀況或營運造成任何重大不利影響。

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