日本央行前高官透露：不少委員決意結束超寬鬆政策 甚至升息

前日本央行審議委員——「強硬鷹派」木內登英，周二（5 月 8 日）接受路透採訪時表示，日本央行許多決策者已立志於退出超寬鬆貨幣政策，並且如果經濟持續復甦，他們或還將支持升息。

而在最新一期的經濟物價展望中，日本央行上調了 2018 財年的 GDP 增長預期，但卻下調了該年通膨預期，並刪除了在 1 月經濟物價展望中提到的 「預計在 2019 年達成 2% 通膨目標」的措辭。

木內登英指出，近期日本央行政策會議記錄顯示，有愈來愈多的委員們對「延長放寬政策或進一步導致成本上升」表達出更深的擔憂，而他們關注的焦點也正在從達成通膨目標上轉離。他說：

多年來激進的放寬措施已損及金融機構，這是許多日本央行官員的擔憂的一大原因。

木內登英是在去年 7 月末從日本央行離任，此前他一直主張對通貨緊縮採取更加激進的政策，同時長期以來，他也對日本央行極度寬鬆的刺激政策持反對態度。

而去年和他一同離任的還有另一位鷹派成員佐藤健裕，他們離任後，日本央行政策委員會成員則基本都更偏鴿派。

4 月 23 日，黑田東彥在接受 CNBC 採訪時曾強調：「維持超寬鬆貨幣政策是必需的。」

而在隨後 27 日利率決議中，日央行投票維持政策利率 - 0.1% 不變，10 年期公債殖利率目標繼續維持在零附近。政策框架「QQE+YCC」（質化量化寬鬆 + 殖利率曲線控制）繼續延續。

但該央行也表示，將視經濟、物價和金融形勢，對政策作出適時調整。

值得注意的是，由於限制 10 年期日本公債殖利率在零附近的成本不斷增加，日本央行很有可能會允許 10 年期公債殖利率進一步上漲，或者以五年期債券等較短期債券殖利率為目標。木內登英則直言：

日本央行隨時可以這麼做，並可能解釋這是政策微調，而不是貨幣政策收緊。

事實上，在去年 4 月 11 日，日本央行行長黑田東彥在參加國會會議並發表講話時，就首度公開討論了退出寬鬆政策細節，並稱利率水平和資產負債表規模將是考慮退出策略的首要主題。