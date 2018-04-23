黑田東彥：日本央行需要維持強有力的超級寬鬆政策

日本央行行長黑田東彥周末表示，日本貨幣政策必須維持寬鬆，直到通膨達到 2% 的目標，「央行必須將超級寬鬆政策維持一段時間。」

黑田東彥在接受 CNBC 採訪時強調：「維持超寬鬆貨幣政策是必需的。」

於本月開啟第二個行長任期的黑田是在日本央行將於本周四和周五召開貨幣政策會議之前發表上述觀點的。在上個月的會議上，該行選擇按兵不動。

不過，黑田當時稱，央行已經在對未來退出刺激政策時將如何影響其資產負債表進行廣泛討論，考慮在 2019 年 4 月開始的新財年中收緊政策。

日本央行退出超寬鬆貨幣政策的最大障礙就是通膨遲遲不及預期。按照黑田的說法，日本經濟表現非常好，物價穩步攀升，但剔除生鮮食品的通膨指標依然徘徊在 1%，遠不及央行目標，如果進一步剔除能源，核心通膨指標甚至只有 0.5% 左右。

「所以，實現 2% 的通膨目標依然有很長的路要走。」

而黑田對於日本在 2019 財年達到通膨目標抱有信心，儘管他同時警告「目前風險趨於下行」。

值得一提的是，黑田此前表示出日本央行在擠壓金融市場上走得太遠。截至去年底，該行通過購債項目持有大約 45% 的流通公債和 75% 的 ETF。這扭曲了交易動態，造成道德風險風險，將使得最終的退出更加困難。

『新聞來源／華爾街見聞』