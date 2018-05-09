沃達豐218億美元收購Liberty Global歐洲業務

沃達豐 (Vodafone-UK) 同意支付 218 億美元收購 Liberty Global 在德國、捷克、匈牙利和羅馬尼亞的資產，以便與更廣泛的高速有線電視，寬頻和手機產品競爭。

美國億萬富豪 John Malone 旗下的 Liberty Global 周三公告，沃達豐將收購公司旗下的德國第二大有線網路 Unitymedia 以及中歐和東歐品牌 UPC 旗下的捷克、匈牙利和羅馬尼亞業務。

該項收購案交易完成日期目標訂在 2018 年中，沃達豐表示，合併完成後的前 5 年，每年將產生 5.35 億美元的成本節約效應。

Liberty Global 將自收購案交易中獲得約 125 億美元的現金收入，合併後沃達豐將透過其電纜和光纖網路接入 5400 萬家庭，並利用這些用戶群銷售系列服務，同時節省成本。

沃達豐執行長 Vittorio Colao 表示，該公司將成為歐洲領先的下一代網路業者，擁有歐盟最多的移動客戶和家庭。

沃達豐為全球第 2 大行動通訊網路公司，合併 Liberty Global 後，沃達豐並將把焦點放在其最大市場英國和愛爾蘭。

該筆交易是沃達豐歷來最大交易之一，先前沃達豐也在 2014 年以 97 億美元收購西班牙有線電視運營商 Ono，並承擔約 33 億歐元的債務。