傳中興(00763-HK)因美國禁令欲出售手機業務 中興否認

新浪科技訊 5月9日下午消息，今日有媒體報道稱，因受美國禁令影響，中興(00763-HK)正在推動出售手機業務，華為、OPPO、小米等公司參與了談判。中興終端方面否認了此消息，華為和OPPO也表示否認。

今年4月，美國商務部宣布將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術，禁令時間長達7年。中興通訊日前發布公告稱，已經向美國商務部工業和安全局(BIS)提交申請，要求暫停執行禁令。

美國的這一禁令無疑對中興的手機業務影響巨大，CPU等關鍵零部件的斷供將讓其無米下鍋。還有猜測稱，中興手機或許還將被禁止使用Android系統，不過這並未得到證實。

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目前，中興手機業務以海外市場為主。根據中興手機方面的說法，從第三方數據來看，中興手機在美國、加拿大、墨西哥是排名第四，西班牙俄羅斯排名第五，澳大利亞排名第三，全球出貨量排名第八。

不過中興手機仍舊以與運營商合作的模式為主，並未在公開市場發力，同時由於競爭激烈，在中國市場也處於不斷下滑態勢。

中興也在尋求改變。中興通訊今年3月宣布，為加強手機業務在中國公開市場的拓展，將成立中興終端中國公司。中興終端中國公司將負責在中國的手機運營，從原來的經營部到這次作為經營子公司運作，也意味著中興終端中國公司將擁有更大的經營權。中興通訊稱將在產品、渠道、品牌和人才等方面將給予支持。

不過美國的禁令讓這一尋求改變的努力再次蒙上陰影。

有媒體報道稱，中興正在推進出售手機業務，目前參與談判的各方包括華為、OPPO、小米等公司。對於是否接手， 這些潛在參與方十分猶豫。

中興終端方面對此表示否認，華為和OPPO也表示稱「沒有這回事」。

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