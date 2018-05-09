低價4G吃到飽戰火再起 電信三雄搶客戶不手軟 盤中股價齊跌

4G 低價吃到飽風暴再起，中華電信 (2412) 昨(8)晚無預警宣布，推出「母親節特選方案」，限時 7 天擴大全民申辦，月繳 499 元起上網吃到飽、網內通話免費；而中華電信宣布後，台灣大哥大 (3045)、遠傳電信(4904) 也隨即宣布全面跟進，過去一直處於被動挨打被挖牆腳的中華電信，近兩三個月改變戰略，積極主動出擊，化被動為主動，也使得低價 4G 吃到飽短期恐難結束，不過隨著低價 4G 吃到飽方案，業者恐贏了面子卻輸了裏子，恐影響各電信業者 ARPU 貢獻，侵蝕獲利，也使得電信三雄盤中股價下跌；至於新進業者如亞太電信 (3682) 及台灣之星，尤其是台灣之星過去以低價策略搶客戶，此次在電信三雄積極回防下，客戶數是否受衝擊？也值得觀察。過去電信三雄中，台灣大及遠傳積極挖牆腳，使得中華電信流失不少客戶，不過仍穩居國內行動電話客戶數龍頭地位，為免市佔率流失以及反制其他業者，中華電信近期行銷動作頻頻甚至變靈活，日前推出 499 軍公教上網吃到飽、網內通話免費方案，成功創造話題，也吸引不少軍公教人員攜碼申辦或續約申辦，逼得台灣大及遠傳也跟進，甚至有網友在網路上抱怨辦理移出時，原電信業者以電腦連線故障，造成耽誤好幾個小時，但中華電信成功創造話題也確實收到不少攜碼轉入申辦者，隨著原方案 4 月底截止，市場原認為電信三雄 499 方案恐暫時歇火；不過中華電信昨晚臨時宣布推出母親節方案，5 月 9 日起至 5 月 15 日止，限時 7 天申辦，不論是新申辦、攜碼或續約客戶均可申辦，月繳 499 元起，即享合約期間 (30 個月) 上網吃到飽、網內通話免費，及網外 / 市話通話共 180 分鐘免費優惠，把先前侷限軍公教的 499 吃到飽方案擴及到全民。而台灣大及遠傳也隨即宣布跟進。



不僅祭出 499 元方案，中華電信也推出月繳 299 元起，享每月 12GB 超大行動上網量、網內每通前 5 分鐘免費，及網內 / 外 / 市話通話共 70 分鐘免費的方案；也可能衝擊原先較低價的新進業者如台灣之星等，新進業者在電信三雄夾殺下，未來營運是否受衝擊？也值得觀察。

