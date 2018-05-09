〈保經公會新理事長〉保險局期許 上任首要緊盯洗錢防制

保經公會今 (9) 日舉辦新舊任理事長交接典禮，金管會保險局長吳桂茂致詞時表示，台灣 11 月將接受亞太防制洗錢組織 (APG) 評鑑，金管會為強化洗錢及資恐防制，保經代公司也將納入規範，期許新任理事長上任後首要任務就是警盯洗錢防制，希望業者自律讓保險市場更好。

保經公會今日舉行第六、七屆理事長交接典禮，由新任理事長朱水源（現任環球世達保險經紀人公司總經理）主持，參加的貴賓包括金管會保險局局長吳桂茂及保險業各業者，多達上百人參與賓客雲集。

吳桂茂表示，身為主管機關，台灣 11 月將接受亞太防制洗錢組織 (APG) 第 3 輪相互評鑑，金管會為強化洗錢及資恐防制，保經代公司也將納入規範。

吳桂茂會後受訪表示，金管會將要求年營收逾 5000 萬元具一定規模的保經代公司，應製作風險評估報告、訂定報告更新機制。據統計，符合上述營運規模的業者，包括 75 家保經、63 家保代公司。

至於年營收未達 5000 萬元的保經代公司，金管會亦將以函示方式要求比照辦理，應依所屬公會訂定的風險認識及評估架構相關指引，進行風險辨識、評估及管理事宜，並製作風險評估報告及訂定更新機制。

此舉意味全台 478 家保經、301 家保代公司在執行相關風險辨識、評估相關工作時，均應製作風險評估報告、考量所有風險因子、訂定更新風險評估報告的機制，並將風險評估報告送金管會備查，預計 6 月發布施行、8 月全面實施，若違規可處最高 300 萬元罰鍰。