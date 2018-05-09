〈4G吃到飽流血戰〉高資費、老客戶爆解約潮 電信業搬石頭砸腳

中華電 (2412-TW) 打著母親節優惠，祭出 7 天限時 499 吃到飽方案，今 (9) 日引爆解約潮，高資費客戶即使賠違約金也甘願，當然也有不少老客戶高高興興的續約檢便宜，各門市都湧現申辦人潮，客服電話跟官網更是塞爆；這一波低價資費流血戰，似有停不下的隱憂，電信業者恐搬石頭砸自己腳，最後恐怕流失原本高資費客層。

吃到飽資費戰殺到見骨，500 元門檻也失守，中華電重啟 400 戰火，且放寬到全民都可申辦，台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 跟進之外，亞太電 (3682-TW) 甚至加碼，新一波的流血戰方興未艾，消費者樂的有便宜資費申辦，也因為價格實在誘人，讓不少高資費、老客戶都忙著解約。

中華電今日多數門市湧現申辦人潮，包括信義威秀門市、敦南門市等排隊人潮一度逾百人，博愛門市更特別開了試算違約金的櫃台，為用戶試算違約金，一整天下來，申辦人潮多達數百人，如果是 1399 元資費的用戶，違約金在 3000-4000 元以內，等於 4-5 個月就回本，很多人認為即使是賠違約金也很划算，也因此爆出一股解約熱潮。

除了直接到門市的用戶，還有不少用戶則是想先打客服電話詢問所合約問題，今日同樣是大塞線的情況，很多人根本就打不進去，官網也掛點，僅顯示系統維護中的說明。



中華電指出，母親節特選方案推出後，由於客戶反應熱烈，導致客服專線呈現忙線中，為避免線上久候，建議可先透過 emome 網站或客服 APP 查詢合約狀態，確定申辦資格後，再攜帶證件前往中華電信門市辦理續約，以節省申辦時間；中華電強調，每次進行全面性優惠促銷活動，針對第一線門市及客服人員都會調度適當人力因應，這次也一樣。

除了中華電的反應熱烈之外，遠傳、台灣大也有申辦人潮，但相對不像中華電誇張，遠傳指出，今日重啟 499 專案後，因有每日加碼抽掃地機器人活動，樂觀預估這波每日的申辦人數，會比先前軍公教專案時增加 3 成。

499 吃到飽引爆申辦人潮，其中還包括解約的部分，對各家電信業者來說，499 元吃到飽是傷人傷己的策略，即使搶到用戶數，但後續的殺傷力則是難以估算，因為不見得會帶來營收上的成長，殺到見骨的資費戰，業者不蒙其利，恐受其害。