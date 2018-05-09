銀保監會：對銀行業金融機構跨省票據業務進行規範

據中國銀行保險監督管理委員會網站5月9日消息，近日，中國銀行保險監督管理委員會發布《關於規範銀行業金融機構跨省票據業務的通知》(以下簡稱《通知》)，對銀行業金融機構跨省票據業務進行規範。

《通知》共5條，對銀行業金融機構跨省票據業務進行了界定，併針對業務存在的問題提出規範要求。

一是對跨省票據業務進行界定。《通知》將銀行業金融機構跨省票據業務分為授信類業務和交易類業務，併對兩類業務分别進行了界定。

二是對票據業務主要風險隱患提出監管要求。要求銀行業金融機構落實已有監管要求、加強重要環節風險控製、加強員工管理和培育合規文化等。

三是針對跨省交易類業務提出監管要求。要求銀行業金融機構通過票據市場基礎設施開展跨省票據交易，限製風險較大的跨省紙質票據交易。

四是針對跨省授信類業務提出監管要求。要求銀行業金融機構建立異地授信内部管理製度、實行嚴格授權管理以及建立内部協同控製機製等。

五是強化跨省票據業務監管。要求各級監管部門加強業務監測與檢查，對發現的問題督促銀行業金融機構整改問責，併依法依規予以處罰。

《通知》的實施有利於銀行業金融機構合規穩健經營，降低跨省票據業務的信用風險和操作風險，有利於減少資金在金融體系内空轉，更好服務實體經濟發展。

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