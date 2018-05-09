【華冠投顧】指數進入壓力區 信昌電、嘉晶繼續噴出

◆ 劉彥良 盤後分析

台股連彈三日進入 10700 以上的壓力區，並面臨月線和頸線 10758 的反壓，故終場僅小漲 11 點收 10703。520 前指數有政府在撐，但中小型股賣壓已開始出籠，漲跌家數比小於 1，下跌家數約 808 家。

雖然外資期、現貨開始回頭但股匯市不同調成為另一隱憂，新台幣再度重貶逾一角，來到 29.942 逼近 3 字頭，所以台股接下來呈現震盪的機率較高，重點還是在選股。

漲價題材還是電子股的焦點，昨天被動元件回檔我說是短線賣壓不是轉弱，今天果然印證，其中「阿信」6176 信昌電攻上漲停來到 74.5 元，短短五個交易日就大漲 34%。

昨日轉強的半導體矽晶圓雖然今日普遍休息，但「亮晶晶」3016 嘉晶續大漲創高 44.8 元，三天也大漲 23%。

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