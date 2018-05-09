【華冠投顧】武傑電台: 不用對行情『預設目標』!

◆ 續漲

台股攻月線，站上 10700 點!! 加權指數小漲 + 1 點開出，在權王台積電的領軍下，早盤一度上漲 + 57 點；但是在月線的賣壓的湧出下，指數就在平盤上遊走。終場小漲 + 11 點作收，收在 10703 點，成交量 1335 億。

指數再收高，本周台股上漲 + 173 點… 漲完了嗎?! 武傑的答案依舊是…『續漲』!!4/25 我們強調台股已經進入超跌區，就是一個『壓縮的小皮球』… 壓的愈深就彈的愈高!! 特別是在外資連續的大賣下，10500-10700 已經短線籌碼換手區；再加上技術面的重重壓力，台股已經形成『驚驚漲』的格局。因此建議投資人不用對行情『預設目標』；短線壓力觀盤重點在… 爆量 10500 億以上，波段觀盤重點在… 融資、券的變化。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是 2 月遇到了急跌，市場上比較恐慌，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而台股又受到中美貿易戰影響下，也是漲跌互見，近期中美貿易戰有暫緩的趨勢，但又有敘利亞戰事、台積電財報不如預期… 等，近期常常受到利空因素的影響漲跌互見，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質；今日台股開盤上漲 1 點開出，最終收盤收漲 11 點，收在 10703 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 信昌電 (6173):

受惠於 MLCC 供不應求，且公司佈局工業、車用及航太等特殊規格產品效益開始顯現，帶動信昌電 (6173) 4 月合併營收上衝至 3.93 億元，月增 10.39%，創下單月歷史新高。

操作建議：市場資金持續集中被動元件漲價利多，不過短線漲幅已大，獲利是否跟的上股價有待觀查。短線支撐：68 塊。

2. 嘉晶 (3016):

107 年 4 月營收 3 億 5891 萬 5000 元，續創新高，較上月增加 10.13%，較 106 年同月增加 34.13%；累計 107 年 1-4 月營收 13 億 0026 萬 1000 元，較 106 年同期增加 21.03%。

操作建議：矽晶圓漲價利多帶動股價轉強，不過領漲股環球晶並不一致；留意短線獲利賣壓。短線壓力：45 塊。

3. 宜鼎 (5289):

4 月營收 7.18 億元，僅次於今年 1 月的 7.29 億元，較 3 月增加 2.26%，較去年同月增加 31.42%；因第二季整體工作天數增加以及擴產效益，第二季業績有機會比第一季更佳。

操作建議：營運動能持續走高，可望延五日均線震盪走高。短線支撐：140 塊。

4. 佳邦 (6284):

4 月營收 3 億 180 萬 5000 元，較上月增加 0.40%，較 106 年同月增加 10.50%；累計 107 年 1-4 月營收 11 億 8540 萬 3000 元，較 106 年同期增加 21.09%。

操作建議：股價明顯偏高，今天無法跟上被動元件類股漲勢；小心高檔獲利賣壓出籠。短線支撐：43 塊。

5. 佐登 KY(4190):

第一季自結稅淨利 1.08 億元，較去年同期大增一倍，每股盈餘 1.85 元，創下近十季新高，其中，3 月在中國舊課程勾兌及高單價課程分別貢獻 6 千萬、3 千萬元下，EPS 更衝上 2.06 元。

操作建議：生技類股漲勢已經告一段落，建議逢高獲利了結。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3026 禾伸堂、6153 嘉聯益、2478 大毅、6173 信昌電、3016 嘉晶… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

1515 力山、8044 網家、5264 凱勝 KY、6438 迅得、1305 華夏、8383 千附、4190 佐登 KY… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估