【永豐期貨】台指選擇權盤後－台股重回10700 月線得而復失

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 36 點至 10703 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 0.35 點，電子期轉為正價差 0.13 點，金融期逆價差縮至 - 2.46 點。現貨部分，三大法人買超 2.34 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4482 口至 7998 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 4488 口至 33858 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3197 口至 4680 口。

週二美國股市漲跌互見，那斯達克指數連續三日守在季線之上，激勵週三台股開高走揚，早盤在電子三雄攜手上攻的帶領下，指數一舉攻上月線，然而日韓股市跌幅擴大，多方調節賣壓出籠，鴻海與台塑化等權值股翻黑，使指數拉回至平盤之下，雖然十點過後低接買盤進場撐盤，但追價力道不足未能突破高點，加上金融股尾盤出現回吐賣壓，收斂指數大半漲幅，終場加權指數上漲 11.97 點或 0.112%，收在 10703.35 點，成交量能 1336.48 億，較前一日縮減 0.44 億。整體來看，日 K 連四紅，10 日線轉為彎頭向上，雖然今日以紅 K 留長上影線未能站穩月線，但從指數這兩週呈現的打底型態，加上從外資現貨賣超力道有逐漸趨緩，期貨出現多單加碼的跡象來看，台股短線再繼續破底的擔憂已漸漸消退，若未來指數能順利收復月線，則行情能逐漸轉往偏多思考。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 降至 1.23，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.05% 降至 11.21%，賣權平均隱含波動率由 15.87% 降至 14.52%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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