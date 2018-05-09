薪資訊息網Glassdoor被日本人資商Recruit買下

日本人力資源服務商 Recruit (6098-JP) 已同意以 12 億美元收購著名就業評論網 Glassdoor，給予了更多全球求職訊息及薪資資料。

Recruit 週三 (9 日) 下午 18:00 收盤股價上漲 3.01% 來到 2717 日元。

Recruit 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Glassdoor 併購案也是 Recruit 近期一系列的海外投資中最新的一筆，就像其他幾家日本公司一樣，在過去幾年中一直努力提高境外事業，以彌補國內的前景不佳。據了解，Recruit 目前營收的 40% 都已由海外市場獲取。

購買 Glassdoor 將擴大 Recruit 在美國的覆蓋範圍，Glassdoor 通過 2012 年收購案併購求職網站 Indeed。私人持有的 Glassdoor 在 2016 年的一輪融資中價值約 10 億美元。它包括億萬富翁 Chase Coleman 的 Tiger Global 對沖基金、谷歌 Google (GOOGL-US) 的投資事業群 Capital、和 T. Rowe Price (TROW-US) 資產管理公司。

Recruit 表示，Glassdoor 將繼續由現任執行長及聯合創始人 Robert Hohman 帶領。Recruit 將以手頭現金為收購資金，並預計將在今年第 3 季完成交易。

看來台積電薪資差很多 / 圖：Glassdoor

Glassdoor 成立於 2007 年，以公司概況及員工評論為特色，允許用戶對雇主和高級管理人員進行評分和評估，並提供有關面試和薪水的信息。Glassdoor 在一份聲明中稱，目前位於 190 多個國家的近 77 萬間企業提供了評論和見解。

Recruit 營運長 Hisayuki Idekoba 提道，「Glassdoor 提供了一個強大的平台，正在改變人們到處找工作的方式」。

根據 Recruit 的數據，截至 3 月底的一年，Glassdoor 的營收為 1.7 億美元，淨虧損 2220 萬美元，目前擁有 750 名員工。

今年初，《彭博》曾報道 Glassdoor 正尋求下半年公開募資 IPO 的計劃。

Recruit 成立於 1960 年，是大學報紙的招聘廣告代理機構，但已發展成為人力資源服務集團。截至 2017 年 3 月的年度收入約為 1.8 兆日元 (約 164.4 億美元，或台幣 4900 億元)。