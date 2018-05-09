英國4月Halifax住宅價格月減3.1% 創近八年來最大跌幅

彭博社報導，英國房價在 4 月份創下近八年來最大跌幅，進一步強化英國房地產市場疲軟的跡象。根據抵押貸款機構 Halifax 週二公布的報告顯示，4 月份住宅價格較 3 月下降 3.1%，平均降至 220962 英鎊 (299140 美元)，創 2010 年 9 月以來最大跌幅。雖然該數據波動性高，但截至 4 月底的三個月，房價亦較上季跌 0.1%，為連續第三季下跌。



過去兩年英國的房地產市場持續降溫，而倫敦的情況最為顯著。報告顯示潛在買方興趣持續消退，每月的抵押貸款批准數量下滑。



Halifax 總經理 Russell Galley 指出，住房需求在年初幾個月走弱，抵押貸款批准量和成屋銷售量都略有下降，預計住房供應處於低水準將支撐房價，但今年漲幅不會超過 3%。