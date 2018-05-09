曹中銘：獨角獸企業回歸A股將改變投資理念？

繼國務院辦公廳轉發證監會《關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點的若干意見》（以下簡稱《若干意見》）後，5 月 4 日，證監會官網發布消息，就《存託憑證發行與交易管理辦法（徵求意見稿）》(以下簡稱《管理辦法》) 公開徵求意見。這意味著，境外獨角獸企業回歸 A 股已不遠了。

藥明康德是通過 IPO 的方式躋身 A 股市場的，但對於存在雙重股權結構、註冊在境外的企業而言，根據目前的規章制度，在私有化之前，是無法通過 IPO 的方式在 A 股掛牌的。

根據《若干意見》的規定，試點企業選取標準之一為已在境外上市的紅籌企業，市值不低於 2000 億元。

這一標準實際上將眾多的紅籌企業排除在外，符合條件的境外上市紅籌企業大致有 7 家，分別為阿里巴巴、百度、京東、網易、騰訊控股、中國移動和中國電信。其中，中國移動與中國電信並非所謂的獨角獸企業。

在《管理辦法》正式落地後，BATJ 以及網易等將可通過發行 CDR 的方式回歸 A 股。事實上，此前 BATJ 等企業也都表達了回歸 A 股的意願。那麼，這些獨角獸企業的回歸，將對 A 股產生怎樣的影響呢？

藥明康德新股發行時，其募資金額從 57.4 億元大幅縮減至 21.3 億元，發行市盈率為 22.99 倍，沒有超過 23 倍的 IPO 市盈率 “高壓線”。

BATJ 通過發行 CDR 的方式回歸，如果其募資也像藥明康德一樣 “獅子大開口” 的話，毫無疑問會受到監管部門的關注。事實上，對於 BATJ 而言，募資多少的問題容易把關，但發行市盈率的高低或需要費一番周折了。

目前在美上市的阿里巴巴、網易、京東、百度等公司的市盈率高低不一。

以 5 月 4 日收盤為例，阿里巴巴市盈率為 47.63 倍，網易為 20.16 倍，百度為 24.29 倍，京東為負 2318.85 倍。

相對而言，百度、網易目前的市盈率與 A 股 23 倍市盈率的高壓線相差不遠，但阿里巴巴與京東則不一樣，阿里巴巴的估值遠遠高於 23 倍，而京東則遠遠低於 23 倍。特別是京東發行 CDR 時，由於每股收益出現虧損，如何確定京東的發行市盈率，顯然會對 A 股現有的 IPO 市盈率 “定式” 形成衝擊。

另一方面，由於是獨角獸企業，受到市場的廣泛關注，又由於 A 股的投機氛圍，BATJ 等在 A 股掛牌後，遭到市場的瘋狂炒作將不會意外。

問題在於，多高的估值才會是 BATJ 的 “頂”。目前阿里巴巴、網易、百度的收盤價折算為人民幣的話，其每股股價均超過 1000 元，也遠遠高於貴州茅台的股價。按照折算價，阿里巴巴、網易、百度等遭到爆炒後股價會向美國市場看齊嗎？若真如此，這些獨角獸企業較高的股價，又將對 A 股市場的獨角獸概念股、高科技股的股價起到拉動作用。

事實上，A 股不僅需要 BATJ、網易等獨角獸的回歸，也需要更多的 “富士康”、“藥明康德” 等獨角獸前來掛牌。

與成熟市場相比，A 股市場還有太大的差距。比如，美國股市市值位居前五的上市公司為蘋果、谷歌、微軟、臉書、亞馬遜等高科技企業，而目前 A 股市值前五的分別為工行、建行、中石油、農行與中行，分別為金融行業與石化行業，也均是一些傳統企業。特別是金融行業中的銀行佔據前五中的四席，也見證著 A 股與美國股市的巨大差距。

獨角獸回歸 A 股，不僅會對新股發行時的 IPO 市盈率定式形成衝擊，對 A 股的股價結構形成衝擊，今後也會對 A 股市場的投資理念形成衝擊。

傳統的價值投資理念主要是投資於藍籌股與白馬股，但美國高科技公司（也可稱為美國的獨角獸企業、創新企業）位居市值前五則表明，高科技公司、獨角獸企業或才會是 A 股市場的未來與希望，投資於高成長性的高科技公司或獨角獸企業，才會獲取更高、更好的回報。

股神巴菲特從此前不涉足高科技公司，到巨資買入蘋果股票，正是其投資理念發生變化的結果，這一點顯然值得國內投資者學習與借鑒。

（作者為財經時評人 曹中銘）