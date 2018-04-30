新經濟股今起申請 香港財庫局長：證監會將加強監管

港交所 (0388-HK) 將會今 (30) 日正式接納創新產業公司的上市申請，包括容許該等公司採取「同股不同權」架構，以及准許未有收入的生物科技公司提出申請。

香港財經事務及庫務局局長劉怡翔接受《星島日報》專訪時指出，已採取多項措施保障投資者，並會加強投資者教育，而證監會在採取前置式監管措施之時，亦會加強留意這批創新產業公司。在新上市措施實施一段時間之後，政府將會檢討其成效。

劉怡翔指出，因應世界經濟的發展，市場對於引入創新產業公司已有共識，而港交所早前公布的方案，已有加強保障投資者的措施，如非同權公司要設立全部由獨立非執行董事組成的委員會，就企業管治事項向董事會提出意見。

生物科技公司方面，港交所正招攬業界專家組成生物科技諮詢小組，為審批生物科技公司提供意見，相信諮詢小組可以協助有關方面謹慎地處理生物科技公司的上市申請。

此外，證監會在進行前置式監管之時，會對按照新例上市的創新產業新股份外留意。政府亦會和投資者教育中心研究如何加強宣傳，令到投資者更加了解這些股份的風險。

劉怡翔表示，待新制度運作一段時間之後，政府將會作出檢討，審視該等創新產業公司質素是否令人滿意，有沒有出現企業管治問題，以及整體市場運作是否暢順等。雖然如此，現時尚未訂出進行檢討的具體時間，要視乎市場發展的進度而定，如果創新產業新股數目眾多，則進行檢討的時間可能早一點。

此外，港交所稍後亦會發出諮詢文件，研究非同權制度是否由個人股東擴大至公司股東。劉怡翔指出，政府並沒有預設立場，但認同有需要研究這個課題。他指出，有些外國市場容許公司股東成為非同權受益人，如果香港不容許，不排除有個別新股公司選擇到其他地方上市。但另一面，亦要考慮公司股東成為非同權受益人之後，對其他投資者的影響。

除了研究是否擴大非同權範圍之外，亦會考慮假若容許有非同權的公司股東，有那些新股可以實施這種制度，以及是否需要向該等公司股東施加額外的日落條款等等。

對於新加坡亦要以非同權爭奪創新產業新股，劉怡翔指香港股市的規模較新加坡大，市場上的國際資金亦較多，因此毋須過分憂慮來自新加坡的競爭。

至於大陸計畫以中國預託證券 (CDR) 吸引科技企業回流，他說香港與大陸股市各有優勢，就正如 A 股與 H 股各有捧場客一樣。