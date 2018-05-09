A股首檔獨角獸藥明康德上市首日 股價飆漲43.98% 直奔漲停

A 股首檔以 IPO 形式回歸 A 股的中概股、「獨角獸」藥明康德上市首日，股價迅速飆漲 43.98%，直奔漲停。

被視為「醫藥界華為」的藥明康德 (603259-CN) 成立於 2000 年，是中國領先的 CRO(醫藥研發合同外包服務機構)，目前在上海、蘇州、天津、武漢、常州及美國費城、聖保羅等地有 26 個研發基地或分支機構，主要客戶覆蓋輝瑞、強生、諾華、羅氏、默沙東等跨國藥企。

2007 年藥明康德於紐交所上市，2015 年 8 月宣佈私有化，同年 12 月退市。公司今年 4 月 24 日正式啟動 A 股 IPO，從預披露、招股書更新，至上會、過會耗時 50 天，反超用時 36 天過會的富士康，成為 A 股首個「獨角獸」上市公司，同時亦是首檔以 IPO 形式回歸 A 股的中概股。

香港《文匯報》報導，藥明康德發行 1.04 億股，發行價人民幣 21.6 元。集合競價階段，N 藥明大漲 20%，最終以人民幣 25.92 元開盤，秒漲至 43.98%，收於人民幣 31.1 元，投資人惜售心態明顯，全日成交額僅人民幣 92 萬元，換手率低見 0.03%。

首檔「獨角獸」登陸 A 股，刺激獨角獸概念板塊大幅向上，整體升幅超過 2%，其中雪萊特 (002076-CN)、麥達數字 (002137-CN)、華自科技 (300490-CN) 等漲停，天華超淨 (300390-C) 大漲 8%，華西股份 (000936-CN) 升 6%。

不過，藥明康德上市似對相關醫藥板塊有所壓制，獨家藥品概念板塊逆勢下挫約 0.5%、精準醫療也小幅收綠，醫療行業雖收漲 0.45%，但整體依然跑輸滬深大市。

藥明康德掛牌飆漲，旗下在港上市的藥明生物 (2269-HK) 也雨露均霑，昨 (8) 日股價大漲 6.7%，在在港幣 75.25 元。

據招股書顯示，藥明康德 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年前三季營收分別為人民幣 41.3 億元、人民幣 48.8 億元、人民幣 61.1 億元、人民幣 56.7 億元。

藥明康德的客戶數量超過 3000 家，全球排名前 20 的製藥公司中，有 18 家是藥明康德的客戶。前 10 大客戶貢獻的總營收占藥明康德總收入 32%，其中，強生占最高達 7%。

藥明康德今 (9) 日延續昨天漲勢，開盤後上漲 10%，報人民幣 34.21 元。