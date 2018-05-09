【港股解碼】中公教育擬借殼上市，或成A股教育新龍頭

2018年1月，亞夏汽車（002607-CN）因籌劃重大事項停牌。後續公告中提及，亞夏汽車擬收購北京中公教育科技股份有限公司100%股權，並完成資產重組。從兩司市值來看，這次收購事項承載著中公教育借殼上市、衝擊A股的夢想。

高成長，高預收

上週五，亞夏汽車就收購中公教育100%股權出具資產評估報告，國內非職業教育公司第一家的廬山真面目徹底摘下了它神秘的面紗。數據顯示，2015年以來中公教育年度營收持續增長，至2017年時中公教育年度營收已達40.31億元人民幣；年歸母淨利潤也水漲船高，2015年、2016年和2017年中公教育分別實現歸母淨利潤1.61億元、3.27億元和5.25億元。從中公教育營收增速來看，在未來很長一段時間內中公教育業績都將保持高速增長！

中公教育近3年財務狀況 製圖：筆者

話雖如此，中公教育的未來也並非全無風險。上文已經指出，中公教育是一家非職業教育教育培訓機構，每年主營業務80%以上的收入都來自公務員招錄培訓、事業單位招錄培訓、教師資格及招錄培訓，並因此形成了高額的預收賬款。數據顯示，2015年末、2016年末和2017年末中公教育賬上的預收款餘額分別為6.33億元、13.85億元和17億元。

高額的預收款作為“暫時項”，雖然不計入利潤可以有效避稅，但同時也會導致經營風險攀升。在後續經營中，如果出現任何不利情況導致學員大規模要求退款，中公教育的現金流及後續經營必將受到影響。畢竟對於一家教育機構來說，口碑的好壞是僅次於教學質量的重大影響因素。

《民促法》助力衝擊A股

相關資料顯示，中公教育的預估市值為192.12億元（市場法）。只有借殼上市成功，如此高額的市值才能成為現實，這也是中公教育堅持A股上市的最大原因——估值高。但細數中公教育的同行，其中也不乏多番努力衝擊A股的公司，如華圖5年3戰A股，最後卻也只能彎道港市。

中公教育評估值 圖源：深交所

畢竟在新《民辦教育促進法》出台前，上市公司的盈利要求和教育機構的非營利性是一對難以調和的矛盾。隨著《民促法》的逐步落實，國內教育企業才逐漸擁抱資本市場。但國內教育企業們為節省上市時間和規避盈利要求，多選擇美市或港市，中公教育此次沖擊A股是《民促法》出台後整個教育產業的的首次嘗試，若成功，對國內教育產業影響深遠。

作者：熊思怡

編輯：徐冰瑩、黎璐璐

港股解码，香港财华社王牌专栏，20年专注港股，金融名家齐聚，做最有深度的原创财经号。看完记得订阅、评论、点赞哦。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)