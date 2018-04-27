All In！對沖基金槓桿程度創2014年來最高

隨著美股市場波動性的回升，對沖基金們鉚足了馬力加槓桿。

摩根大通報告顯示，上周對沖基金總槓桿環比增加了 1.34%，達到 2014 年以來最高水平。在各種策略類型的對沖基金中，只有可轉債套利策略、優質固收策略和市場中立策略類基金的槓桿環比有所下降。

（圖片來自摩根大通）

其中，股票多空策略對沖基金的總槓桿率增長 0.98%，凈敞口下降 0.50%，總槓桿率和凈槓桿率都接近 2012 年 1 月以來的最高水平。

股票市場中立策略對沖基金的總槓桿率下降 0.14%，凈敞口下降 2.13%，總槓桿率也接近 2012 年 1 月以來最高水平，凈槓桿率接近 2012 年 1 月以來的中位數。

另外，從對沖基金的股票類別偏好來看，上周對沖基金對金融股的買入量最大，資訊科技類股票和材料類股票遭到了最大量拋售。值得注意的是，雖然油價持續上漲，但拋售能源類股票的趨勢還是未能得到扭轉。

（圖片來自摩根大通）

美股持續近 9 年的大牛市，或許是滋生高槓桿的溫床。而對沖基金高槓桿引發的擔憂也不是最近才有的事情。

去年底美國金融穩定辦公室的一份報告就曾指出，使用宏觀策略及相對價值策略的頂級對沖基金槓桿率已經升高到了 15 倍。這些基金的資產規模合計超過 8000 億美元，在業內大約占據了六分之一的市佔率。

該報告還警告稱，當資產大戶或中間人使用高槓桿或依賴短期貸款來為長期資產融資，大幅修正就會觸發金融不穩定。

下圖顯示，2018 年以來，波動性指數 VIX 一改此前波瀾不驚的狀態，開始回升和震盪：

『新聞來源／華爾街見聞』