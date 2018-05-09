〈美退伊核協〉川普撤出伊朗核協定 波音恐失去200億美元訂單

美國總統川普周二 (8 日) 宣布將撤出美國與伊朗的核子協議，這個舉動會威脅到波音 (BA-US) 協助更新伊朗老化的商業航空機隊價值百億美元的交易。

根據表訂價格，波音已同意向伊朗航空公司出售價值約 200 億美元的客機。然而，與波音手上的訂單總量相比，協議中的飛機數量其實是微不足道的。截至今年第一季結束，波音擁有超過 5800 架飛機訂單，其中光是 737 客機訂單就超過 4600 架。

波音公司表示，與伊朗的交易並沒有納入現有訂單中，因此其累計訂單總量維持不變。不過，波音的歐洲競爭對手空中巴士已將其與伊朗航空公司的交易列入其訂單。

波音發表聲明表示，「在總統今天的宣布之後，接下來怎麼做我們會與美國政府進行磋商。」

週二 (8 日) 波音股價聞聲下跌 0.6%，以每股 338.37 美元作收。

波音股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

川普週二表示，他將恢復對伊朗的制裁。2015 年在伊朗同意限制其核濃縮計畫後，美國與其簽署協議解除了制裁，允許波音與伊朗航空公司達成交易。

波音公司在 2016 年 12 月宣布與伊朗航空公司最大的一筆交易：出售 80 加客機給伊朗航空公司，其中包括 50 架 737 MAX 8 型客機。2017 年 4 月，伊朗 Aseman 航空公司也簽署購買 30 架 737 MAX 飛機的協議，並外加 30 架的未來選擇權。

波音公司與伊朗航空公司達成交易時曾表示，這份訂單將支持 10 萬個美國就業崗位。同月，波音的競爭對手空中巴士宣布向伊朗航空公司出售 100 架飛機。截至 4 月底，空中巴士訂單清單包括伊朗航空和伊朗 Aseman 航空公司訂購的 100 多架飛機。

Teal 集團副總裁 Richard Aboulafia 表示，即使購機協議徹底廢除，由於波音仍有大量飛機訂單，特別是窄體的 737 客機，因此並不會對波音產生重大影響。

Aboulafia 說：「有當然很好，但沒有也不會有重大影響。」

波音 CEO Dennis Muilenburg 在上月的財報電話會議上表示，該公司目前的 777 生產率「不依賴伊朗的訂單」。波音公司簽署的 2016 年伊朗航空購機協議包括 15 架寬體 777-9 和 15 架 777-300ER 型客機。截至 3 月底，波音的廣體 777 客機訂單超過 400 架。