美國三月JOLTS職位空缺創歷史新高 勞動力市場趨緊

摘要：美國 3 月 JOLTS 職位空缺猛增 47.2 萬人至 655 萬人，創歷史新高。3 月數據顯示，失業人數與職位空缺數量比為 1:1，顯示出勞動力市場逐漸趨緊。3 月自主離職率持續走高，將對薪資造成一定的上行壓力。

周二美國勞工部數據顯示，美國 3 月 JOLTS 職位空缺猛增 47.2 萬人至 655 萬人，創歷史新高，大幅高於預期的 607.2 萬人，前值由 605.2 萬修正為 607.8 萬人。JOLTS 是聯準會高度關注的勞動力市場指標，數據顯示出美國勞動力市場的持續復甦。

其中，私營部門職位空缺增加 43.9 萬人，政府部門職位空缺也有所增長。按行業來看，專業與商業服務職位空缺增加 11.2 萬，建築業職位空缺增長 6.8 萬，運輸、倉儲和公用事業職位空缺增幅最大，達 37 萬。從區域看，東北和中西部地區的職位空缺有所增加。

然而美國 3 月僱傭人數由二月修正後的 551.1 萬人下降至 542.5 萬人。私營部門與政府部門僱傭人數沒有太大變化，而金融與保險業僱傭人數下降了 3.2 萬人。

衡量美國人對勞動力市場信心的自主離職人數則繼續走高，由 2 月的 320.8 萬人增加至 3 月的 334 萬人，略低於本世紀初創下的歷史記錄，顯示出美國人對於勞動力市場信心的增強，也會對薪資增長造成一定的壓力。

3 月失業人數與職位空缺比為 1:1，大幅低於 2007 年底金融危機時的 1.9。截止 3 月的過去 12 個月裡，美國創造了 230 萬個凈就業機會，其中僱傭人數達 6560 萬人，離職人數達 6330 萬人。

JOLTS（Job Openings and Labor Turnover Survey，職位空缺和勞動力流動調查）是美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）統計的衡量職位缺口的數據，收集的數據包括每個月零售業、製造業以及不同的辦公室的職位空缺、僱傭、裁員、自主離職率等。儘管 JOLTS 數據比非農就業、聯準會新指標「就業市場狀況」等指標滯後一個月，聯準會仍視其為反映勞動力市場效率和員工信心的重要指標。