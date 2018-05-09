首爾新鮮味 首爾螞蟻人愛的甜甜小吃

只要仔細觀察，每次去首爾，夜的街頭總充滿許多新鮮味，各式各樣不同的新鮮小吃屢屢出現獨特新味，等待第二次、第三次造訪首爾！

【撰文．攝影｜陳淑玲】

榛果醬小豬蛋糕

首爾街頭小吃的新寵兒，就屬把早餐很常見的 Nutella 榛果醬塞入小吃中。這款小豬造型的小蛋糕，結合雞蛋糕與榛果醬，一口一個剛剛好。

韓元 1,000

出沒地：明洞

小編試吃：皮薄醬料多，Nutella 榛果醬狂熱者一定會超滿意。

巧克力醬草莓

草莓盛產季時才會有的限定性商品，在杯子裡放上一顆又一顆草莓後，再依序淋上巧克力醬，巧克力會在草莓上稍微硬化變成固態，變成外稍脆內柔軟的特別口感。

韓元 5,000

出沒地：明洞、弘大

小編試吃：插著小雪人的韓國草莓超水潤，搭配上巧克力醬真絕配。

韓式雞蛋糕

不是新玩意卻總是常常大排長龍，被譽為吃上一個韓式雞蛋糕，才有真的抵達韓國了的這種說法。整顆雞蛋在蛋糕上蒸，搭配吃起來份量感十足。

韓元 2,000

出沒地：各路邊攤

小編試吃：喜歡比較各間雞蛋糕的處理方式，有的蛋香與濕度蒸得恰恰好，是小編的最愛。

棉花糖冰淇淋

點了後才會從冰箱拿出來，外表是一大塊的柔軟棉花糖，熾烤後表現焦糖燒形成脆脆感。一口咬下融合著棉花糖鬆軟口感，裡頭竟然還冰著冰淇淋，非常特別。

韓元 8,000

出沒地：明洞

小編試吃： 這樣的組合很新鮮，有一種一直吃到驚喜的感覺，但口味稍甜。

來源：《行遍天下》 2018 年 5 月

更多精彩內容請至 《行遍天下》