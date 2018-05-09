感傷唱片行 音樂串起回憶 只販賣卡帶與卡帶機的唱片行

【撰文 | Fion．黃貴琳 攝影 | 蔡孝如】

隱身唱片行裡的小說家

出自《阿飛正傳》的電影經典台詞。

曾在知名書店音樂館工作十餘年的資深音樂人阿賓，為了一次展覽計畫，讓他從老唱片行、藏家手中搜刮來了 700 捲卡帶。意外發現聽卡帶這種復古的音樂形式，讓人像見了老朋友一樣的欣喜，於是開啟了他經營唱片行的契機。阿賓一邊賣唱片，一邊寫小說，在賣唱片路上所見的人生百態，也成了他的小說靈感。曾經有個女孩來找他借一捲張國榮的專輯，喜歡卡帶帶點粗獷沙沙聲的她說，想錄一卷 mix tap 給遠在英國求學的女友作為生日禮物，而Ａ面第一首，就是張國榮「為你鍾情」這首歌的現場專輯。總是因為時差而未能好好聯絡的她們，會在睡前放一首歌上去音樂網站名為「早唞」(粵語晚安) 的歌單給對方，「為你鍾情」這首歌是歌單裡非常重要的一首。後來為了答謝，女孩也送了阿賓一卷早唞歌單，令他印象深刻。

老唱機悠悠播送著卡帶一首又一首經典流行歌曲。

數百捲卡帶組成的裝飾牆存在感強烈。

重返青春的音樂時光

去年是哥哥張國榮辭世 15 年，到銅鑼灣經營快閃店的阿賓，也感受到了「哥哥」跨世代、跨性別的的魅力。他將收到的張國榮粵語專輯，經典的、稀有的前前後後共 20 多張，於年初辦了一場張國榮特展。因應展覽而生的還有凍檸茶、鴛鴦奶茶⋯⋯等與展覽主題相關的飲品、甜點也意外受到歡迎。唱片行不斷播放著熟悉的歌曲帶人重返過去，夾雜著些許逝去青春的美麗與感傷。

主人的特調與以電影《春光乍洩》命名的手作蛋糕

店家資訊

地址：台中市西區美村路一段 564 巷 12 號

電話: 04-2375-528

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營業時間：13:00-21:00 （無公休）

價位: 卡帶 150 至 500 元不等、感傷特調 160 元、春光乍洩麻芛生乳酪 160 元

所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 5 月

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