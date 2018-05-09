和大4月營收創同期新高 全面朝智能化工廠邁進

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536) 自結 4 月合併營收為 6.04 億元，創歷史同期新高紀錄，較去年同期成長 6.83%，月減 4%；累計前 4 月合併營收為 23.72 億元，較去年同期成長 4.72%。法人估，和大 5 月有機會創歷史單月新高紀錄，整體第二季合併營收也可望攀新高峰。為了適應 AI 智慧化生產的主流趨勢，和大注資成立聚大智能科技，為未來 AI 智能化生產的系統整合奠定基石。聚大公司未來會成為 CPS 系統平台，除了為和大建置智能化生產線外，以期望能協助供應商全部同步進行 AI 智能化產線，讓全面供應鏈達成生產 AI 智慧化，AI 智慧產業化。



和大指出，未來聚大公司將結合歐特加、整技等機器人系統公司及日商不二越、安川及發那科等機械手專業廠，建立全智慧化生產的環境，強化國際競爭力，協助和大技術轉型升級，引領和大在智慧機械發展上持續領先地位。



和大嘉義大埔美廠從建廠初期即規劃為 AI 智能生產線，導入工業 4.0 的生產元素，整合自動化、機連網、大數據、虛實整合、虛擬 ID 品質追溯、異常預警等技術，經二年多的努力，成功執行經濟部技術處 A + 淬煉研發計畫，朝國內第一個智能化示範工廠邁進，深獲國際客戶讚賞。



和大嘉義大埔美新廠現有委外建置四條 AI 智能化生產線，經和大及相關研發聯盟技術夥伴的協助下，現已具備相關經驗及能力能自行建置 AI 產線，並可進行複製及整合系統優化。未來除了協助供應鏈廠商外，更將和大在嘉義園區的成功模式擴散到十四條 AI 智能化產線，並搭配最新型、精度最優良、最有生產效率之機械設備，讓和大及所有供應鏈均能達到工業 4.0 AI 智能化生產建購，以振臂迎接全球電動車大廠的訂單。

