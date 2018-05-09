【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期日盤走勢分析》

美國股市：昨日美股受到川普宣佈退出伊朗核武協議影響，導致美股盤中出現下跌，不過隨後跌幅收斂，使得美股呈現震盪走勢，收盤 Nasdaq 指數上漲 0.02%。

台股觀點：台股昨日受到美股上漲影響，使得台股呈現上漲，收盤漲幅 0.82%，台指期價差維持逆價差；另外，台股連續兩日站上 5 日及 10 日均線，今日關注在昨日外資加碼期貨多單 6270 口及現貨部位賣超縮減下，能否帶動今日台股延續前兩日上漲動能；未來市場觀察重點 1) 美國企業庫藏股效應 2) 中美貿易戰 。目前美股企業財報公佈已接近尾聲，帶動市場止穩效益逐步遞減，而上週由於 Apple 宣佈增加 1000 億美元庫藏股，使得美股止穩，未來關注美股財報公佈結束後，市場能否將關注焦點由企業財報轉向庫藏股效應上，帶動股市止穩回升；中美貿易談判仍在持續進行，雙方就貿易問題分岐仍大，在貿易戰談判仍未達成共識影響下，美國可能先實行第一階段 500 億美元商品關稅課徵，關注在課徵關稅影響下，是否導致貿易戰疑慮再度升溫。

關注焦點：5/10 美國 CPI 數據、美股 Nvidia 財報、5/15 台股第一季財報公佈、5/15-5/22 USTR 中國 301 調查公聽會。

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