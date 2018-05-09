媒體：美國國務卿稱川普執意退出伊核協議

據 Axios 最新報導，美國國務卿 Pompeo 上周五向法、德、英三國釋放了川普將退出伊核協議的信號。

Pompeo 稱，對於美國談判代表在過去四個月中就可能解決伊朗核協議所做出的努力，川普表示執意拒絕。

周五，在與三個歐洲國家的電話會議上，Pompeo 感謝了歐洲同行自 1 月以來為勸服川普不要退出伊核計劃所做出的努力，但同時，他明確表示了川普將在此問題上與歐洲國家採取的態度和立場大相徑庭。

Pompeo 稱，歐洲外交官可以為川普即將宣布的伊核決定做出準備了。

川普此前發推稱，美東時間 5 月 8 日本周二 14 點（北京時間 9 日 2 點）將宣布有關伊核協議的決定。

而今日稍早，以色列媒體報導稱，法國、德國、英國和美國的外交官圍繞伊朗核協議接近達成共識。

英法德希望川普選擇不退出伊核協議。歐洲方面一直希望美國能留在伊核協議中，也一直扮演着美伊之間的緩衝墊角色：一邊試圖挽留美國，另一邊說服伊朗儘可能留在協議里。

本月 6 日，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）高調舉行電視講話，嚴厲警告稱：如果美國在 5 月 12 日前退出核協議，他們將很快意識到，這一決定將成為華盛頓「歷史性的遺憾」。



伊朗是 OPEC 第三大產油國，全球第五大產油國。在 2016 年國際對伊制裁逐漸解除後，伊朗逐漸恢復石油出口和經濟增長。



如果美國退出伊朗核協議，不再延續對伊制裁的豁免，伊朗的石油出口或將再度重挫，供應減少令油價有望大漲。