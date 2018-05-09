分析員﹕港股高開 惟30500點可先獲利

美國股市受到中東局勢最新發展而出現反覆，亦拖累港股在美預託證券(ADR)普遍低收，惟市場人士仍相信今日大市可以輕微高開，建議投資者在30500點附近先行獲利。

道瓊斯指數收市報24360點，升2點或0.01%，標準普爾指數收市報2671點，跌不足一點或0.03%，納斯達克指數7266點，升1點或0.02%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7565點，跌1點或0.02%，德國DAX指數收市報12912點，跌35點或0.3%，法國CAC指數收市報5521點，跌9點或0.2%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報76.35元，較本港收市價高0.6%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報13.23元，較本港收市價高0.1%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.86元，較本港收市價商0.4%，惟中國移動(00941-HK)ADR折合收市報73.61元，較本港收市價低0.3%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報22.37元，較本港收市價低0.4%。

外圍股市又再次波動，惟美國政府在中東的舉動，市場人士早已預期，相信今日大市未必會出現太大變化，仍會陷於牛皮悶局。何時打破此局面？目前難以預測。不過仍要多留意美元及美國債券息率走勢。至於油股會否下跌？相信今早油股或會先跌後回升，若持貨者投資者無需急於沽出。

對於市場走勢，時富證券聯席董事鄧建初相信，今早大市可以高開，惟後市仍在29800至30500點之間徘徊，投資者可以在30500點附近先行獲利，又指出科技股早前累積較大跌幅，目前反而可以看高一線。

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