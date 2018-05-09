全國環保大會近期有望召開 環保行業迎來了大發展時期

“第八次全國環保大會”近期或將召開。全國環保大會一般召開周期是5-7年，最近一次全國環境保護大會是2011年12月召開，環保大會後，中國迅速發布“水十條”、“大氣十條”、“土十條”，環保行業迎來了大發展時期。

十八大以來，中央反復強調“綠水青山”，明確指出，“絕不能以犧牲生態環境為代價換取經濟的一時發展”，多次提出“既要金山銀山，又要綠水青山”“綠水青山就是金山銀山”。

機構分析指出，目前環保行業估值和機構持倉已處於歷史低位，其中水環境板塊錶現搶眼，近三年業績復合增速達到30%。國海證券認為未來兩年是訂單轉化為業績的爆發期，水環境有望成為環保行業業績最為確定的板塊之一，市場空間高達2.5萬億元。中環環保(300692-CN)作為區域性水處理標桿企業，日前中標安徽廬江龍橋工業園區污水處理廠，今年年底有4處新建或者改擴建污水處理項目可實現運營收費。國祯環保(300388-CN)聚焦於城鎮污水處理運營，引入安徽省國資委作為戰投，新收購的麥王、GEAS等在各自領域技術優勢顯著。

來源：財聯社

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