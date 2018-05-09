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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/05/08  107/05/07  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.39860   10.39760   0.00100    0.00962
大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
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中國信託台灣活力基金                                             15.75000   15.79000  -0.04000   -0.25332
中國信託台灣優勢基金                                             17.89000   17.99000  -0.10000   -0.55586
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.39000    9.34000   0.05000    0.53533
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.88000    8.84000   0.04000    0.45249
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.15000    9.06000   0.09000    0.99338
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.69000    9.59000   0.10000    1.04275
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.73310    9.72800   0.00510    0.05243
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.26130    9.25640   0.00490    0.05294
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.19710   10.19830  -0.00120   -0.01177
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.69940    9.70050  -0.00110   -0.01134
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.12410   10.05470   0.06940    0.69022
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.90640    8.84540   0.06100    0.68962
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.16930   11.09510   0.07420    0.66876
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.17450   10.10700   0.06750    0.66785
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.14000   10.06000   0.08000    0.79523
中國信託智能運動基金-美元                                        10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.97180   10.97170   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.45090    9.45380  -0.00290   -0.03068
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.25320    9.25610  -0.00290   -0.03133
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.63010    9.63740  -0.00730   -0.07575
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.42370    9.43070  -0.00700   -0.07423
中國信託精穩基金                                                 17.85440   17.80740   0.04700    0.26394
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.47000   10.42000   0.05000    0.47985
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
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元大2001基金                                                     66.55000   66.58000  -0.03000   -0.04506
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                           37.33740   37.30110   0.03630    0.09732
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.29570   11.29260   0.00310    0.02745
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.86820   10.85640   0.01180    0.10869
元大上證50基金                                                   31.73000   31.28000   0.45000    1.43862
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.03000   12.64000   0.39000    3.08544
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.12000   11.75000   0.37000    3.14894
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.09000   13.04000   0.05000    0.38344
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.26500   13.22000   0.04500    0.34039
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.28200   17.19500   0.08700    0.50596
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.37500   11.18900   0.18600    1.66235
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.42100   11.22500   0.19600    1.74610
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.18000    3.13000   0.05000    1.59744
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.82000   14.60000   0.22000    1.50685
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                    47.19230   47.14210   0.05020    0.10649
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.33510   10.34330  -0.00820   -0.07928
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.62630    9.63390  -0.00760   -0.07889
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.92640    9.92620   0.00020    0.00201
元大巴西指數基金                                                  6.24100    6.29000  -0.04900   -0.77901
元大巴菲特基金                                                   29.81000   29.81000   0.00000    0.00000
元大日經225基金                                                  28.44000   28.37000   0.07000    0.24674
元大台商收成基金                                                 23.43000   23.35000   0.08000    0.34261
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.93000   13.02000  -0.09000   -0.69124
元大台灣50單日正向2倍基金                                        35.13000   34.61000   0.52000    1.50246
元大台灣中型100基金                                              32.19000   32.19000   0.00000    0.00000
元大台灣加權股價指數基金                                         24.53100   24.35100   0.18000    0.73919
元大台灣卓越50基金                                               80.25000   79.38000   0.87000    1.09599
元大台灣金融基金                                                 17.21000   17.11000   0.10000    0.58445
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.51000   30.39000   0.12000    0.39487
元大台灣高股息基金                                               25.37000   25.16000   0.21000    0.83466
元大台灣電子科技基金                                             34.97000   34.62000   0.35000    1.01098
元大全球ETF成長組合基金                                          10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.54000   14.51000   0.03000    0.20675
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.36000   13.27000   0.09000    0.67822
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.41000    9.34000   0.07000    0.74946
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.57000   12.52000   0.05000    0.39936
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.76100   12.67800   0.08300    0.65468
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.14000    9.08000   0.06000    0.66079
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.00000    6.95000   0.05000    0.71942
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.39000    8.32000   0.07000    0.84135
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.62000    6.57000   0.05000    0.76104
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.08200   10.06400   0.01800    0.17886
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.24140   10.24230  -0.00090   -0.00879
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.47350    9.47430  -0.00080   -0.00844
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.28050    9.26670   0.01380    0.14892
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.63660    8.62370   0.01290    0.14959
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.81000   13.75000   0.06000    0.43636
元大全球農業商機基金                                             16.12000   16.07000   0.05000    0.31114
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.52200    8.41900   0.10300    1.22342
元大印度指數基金                                                  9.72600    9.66200   0.06400    0.66239
元大印度基金                                                     12.75000   12.69000   0.06000    0.47281
元大多多基金                                                     20.13000   20.18000  -0.05000   -0.24777
元大多福基金                                                     56.64000   56.79000  -0.15000   -0.26413
元大亞太成長基金                                                  9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.61530    8.63380  -0.01850   -0.21427
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.17460    7.19000  -0.01540   -0.21419
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.01000   10.01700  -0.00700   -0.06988
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                     9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                       9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                           9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.22100   10.26300  -0.04200   -0.40924
元大卓越基金                                                     50.36000   50.27000   0.09000    0.17903
元大店頭基金                                                      9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
元大泛歐成長基金                                                  9.74000    9.68000   0.06000    0.61983
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.20660   10.20610   0.00050    0.00490
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.22030    9.21400   0.00630    0.06837
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                  30.56350   30.49640   0.06710    0.22003
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 36.57990   36.52080   0.05910    0.16183
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.38270   19.36500   0.01770    0.09140
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      18.68340   18.70820  -0.02480   -0.13256
元大美國政府7至10年期債券基金                                    37.39150   37.32310   0.06840    0.18326
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.59770   20.59490   0.00280    0.01360
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         17.79280   17.79600  -0.00320   -0.01798
元大高科技基金                                                   19.05000   19.13000  -0.08000   -0.41819
元大得利貨幣市場基金                                             16.23230   16.23210   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96700   11.96690   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   13.57000   13.47000   0.10000    0.74239
元大華夏中小基金                                                  8.46000    8.34000   0.12000    1.43885
元大新中國基金-人民幣                                            11.23000   10.99000   0.24000    2.18380
元大新中國基金-美元                                              11.39000   11.15300   0.23700    2.12499
元大新中國基金-新台幣                                            10.95000   10.70000   0.25000    2.33645
元大新主流基金                                                   27.56000   27.75000  -0.19000   -0.68468
元大新東協平衡基金-美元                                           9.97800   10.00700  -0.02900   -0.28980
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
元大新興市場ESG策略基金                                          12.88000   12.79000   0.09000    0.70367
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  10.46590   10.54140  -0.07550   -0.71622
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.49450   10.57840  -0.08390   -0.79313
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.68340   10.75180  -0.06840   -0.63617
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                               9.48590    9.54660  -0.06070   -0.63583
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.77170    9.78690  -0.01520   -0.15531
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.49580    9.51050  -0.01470   -0.15457
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.58080    9.58060   0.00020    0.00209
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.31480    9.31450   0.00030    0.00322
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.53930    9.55440  -0.01510   -0.15804
元大新興亞洲基金                                                 11.90000   11.82000   0.08000    0.67682
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                        9.47230    9.52250  -0.05020   -0.52717
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                          9.35360    9.40310  -0.04950   -0.52642
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.39430    9.42920  -0.03490   -0.37013
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.27430    9.30870  -0.03440   -0.36955
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.08280   15.08270   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     38.77000   38.92000  -0.15000   -0.38541
元大實質多重資產基金-人民幣                                       9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
元大實質多重資產基金-美元                                         9.72700    9.74200  -0.01500   -0.15397
元大實質多重資產基金-新台幣                                       9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.42000   14.71000  -0.29000   -1.97145
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.41000   15.78000   0.63000    3.99240
元大精準中小基金                                                 22.06000   22.00000   0.06000    0.27273
元大摩臺基金                                                     37.52000   37.12000   0.40000    1.07759
元大標普500基金                                                  23.91000   23.78000   0.13000    0.54668
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.84000   13.87000  -0.03000   -0.21629
元大標普500單日正向2倍基金                                       30.43000   30.26000   0.17000    0.56180
元大標智滬深300基金                                              18.87000   18.66000   0.21000    1.12540
元大歐洲50基金                                                   25.40000   25.28000   0.12000    0.47468
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.46340    9.48520  -0.02180   -0.22983
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.14400   10.14360   0.00040    0.00394
元大績效基金                                                     56.99000   57.32000  -0.33000   -0.57572
元大韓國KOSPI200基金                                             24.18000   24.18000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  15.29000   15.29000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                     33.29000   33.10000   0.19000    0.57402
日盛小而美基金                                                   18.79000   18.65000   0.14000    0.75067
日盛中國內需動力基金                                             11.07000   10.89000   0.18000    1.65289
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.62420   11.63630  -0.01210   -0.10398
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                   9.91900    9.92930  -0.01030   -0.10373
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.91380   11.93110  -0.01730   -0.14500
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.15980   10.17460  -0.01480   -0.14546
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.73140   10.73920  -0.00780   -0.07263
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.13570    9.14230  -0.00660   -0.07219
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      11.92000   11.72000   0.20000    1.70648
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.26000   12.07000   0.19000    1.57415
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.23000   12.02000   0.21000    1.74709
日盛日盛基金                                                     13.68000   13.68000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(美元)                                        9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                      9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01930   10.01110   0.00820    0.08191
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.57260    9.56480   0.00780    0.08155
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.77660    9.76290   0.01370    0.14033
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.34310    9.33000   0.01310    0.14041
日盛全球新興債券基金A                                            10.71850   10.72150  -0.00300   -0.02798
日盛全球新興債券基金B                                             8.45450    8.45690  -0.00240   -0.02838
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.41140    2.41340  -0.00200   -0.08287
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.70880    1.71020  -0.00140   -0.08186
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.37590    0.37650  -0.00060   -0.15936
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.26740    0.26780  -0.00040   -0.14937
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.39700   12.40960  -0.01260   -0.10153
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   8.66840    8.67720  -0.00880   -0.10142
日盛亞洲機會基金                                                  7.51000    7.44000   0.07000    0.94086
日盛首選基金                                                     17.10000   17.10000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                   17.68000   17.56000   0.12000    0.68337
日盛貨幣市場基金                                                 14.75010   14.74990   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   40.11000   40.15000  -0.04000   -0.09963
日盛精選五虎基金                                                 37.88000   37.90000  -0.02000   -0.05277
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.46730   13.46710   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               34.46000   34.40000   0.06000    0.17442
台新MSCI中國基金                                                 21.89000   21.62000   0.27000    1.24884
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.68000   18.83000  -0.15000   -0.79660
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      20.41000   20.09000   0.32000    1.59283
台新大眾貨幣市場基金                                             14.14340   14.14330   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.83590    9.82970   0.00620    0.06307
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.81800   10.81960  -0.00160   -0.01479
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.99990    9.98550   0.01440    0.14421
台新中國通基金                                                   48.46000   48.54000  -0.08000   -0.16481
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.55740    0.54570   0.01170    2.14404
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.58800   16.23000   0.35800    2.20579
台新中國精選中小基金                                             12.27000   12.03000   0.24000    1.99501
台新主流基金                                                     24.50000   24.63000  -0.13000   -0.52781
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.97000   18.87000   0.10000    0.52994
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64100    0.63860   0.00240    0.37582
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.39000   14.31000   0.08000    0.55905
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.48580    0.48390   0.00190    0.39264
台新台灣中小基金                                                 38.21000   38.31000  -0.10000   -0.26103
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.43040    9.41350   0.01690    0.17953
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.44880    9.43790   0.01090    0.11549
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.44590   10.43390   0.01200    0.11501
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.59090   10.57970   0.01120    0.10586
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.27920   11.26730   0.01190    0.10562
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
台新印度基金                                                     15.79000   15.71000   0.08000    0.50923
台新亞美短期債券基金                                             10.91970   10.90840   0.01130    0.10359
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  8.67570    8.68960  -0.01390   -0.15996
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.29780    0.29880  -0.00100   -0.33467
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   11.81680   11.83570  -0.01890   -0.15969
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39970    0.40100  -0.00130   -0.32419
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07780   11.07770   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               29.70380   29.76700  -0.06320   -0.21232
台新智慧生活基金-美元                                            10.12130   10.06390   0.05740    0.57036
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.04560    9.05870  -0.01310   -0.14461
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       8.92300    8.92170   0.00130    0.01457
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.53340    9.54720  -0.01380   -0.14454
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.41070    9.40940   0.00130    0.01382
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.37640   10.35420   0.02220    0.21441
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.34340    0.34330   0.00010    0.02913
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.88110    7.86420   0.01690    0.21490
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.27410    0.27390   0.00020    0.07302
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.27000    6.22000   0.05000    0.80386
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.59600   10.54000   0.05600    0.53131
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           21.11000   21.19000  -0.08000   -0.37754
未來資產全球大消費基金                                           14.92000   14.79000   0.13000    0.87897
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.69000    8.67000   0.02000    0.23068
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      11.81110   11.82210  -0.01100   -0.09305
未來資產亞洲高收益債券基金B                                       9.68380    9.69280  -0.00900   -0.09285
未來資產亞洲新富基金                                             21.33000   21.00000   0.33000    1.57143
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.55120   12.55100   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                               13.05000   13.10000  -0.05000   -0.38168
未來資產新興市場債券基金A                                         8.76400    8.76760  -0.00360   -0.04106
未來資產新興市場債券基金B                                         6.79880    6.80170  -0.00290   -0.04264
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.99860   10.99560   0.00300    0.02728
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                10.21450   10.20270   0.01180    0.11566
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.44890    9.44820   0.00070    0.00741
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59130   10.59050   0.00080    0.00755
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.53050    8.52960   0.00090    0.01055
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.62170    9.62040   0.00130    0.01351
永豐中小基金                                                     50.96000   50.90000   0.06000    0.11788
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.84120    1.84510  -0.00390   -0.21137
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.38750    2.39250  -0.00500   -0.20899
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             8.73740    8.74810  -0.01070   -0.12231
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.99090   11.00430  -0.01340   -0.12177
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.70000    4.61000   0.09000    1.95228
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.96000   21.53000   0.43000    1.99721
永豐主流品牌基金                                                 17.42000   17.42000   0.00000    0.00000
永豐永豐基金                                                     34.34000   34.45000  -0.11000   -0.31930
永豐亞洲民生消費基金                                             12.34000   12.17000   0.17000    1.39688
永豐高科技基金                                                   24.44000   24.63000  -0.19000   -0.77142
永豐貨幣市場基金                                                 13.86510   13.86490   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.04390    2.04450  -0.00060   -0.02935
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.40920    2.41130  -0.00210   -0.08709
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           7.87020    7.86560   0.00460    0.05848
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.38310   10.37710   0.00600    0.05782
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.35720    7.35940  -0.00220   -0.02989
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.13830   11.14160  -0.00330   -0.02962
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                  8.44000    8.35000   0.09000    1.07784
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                               18.94000   18.71000   0.23000    1.22929
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.20000   52.74000   0.46000    0.87220
永豐領航科技基金                                                 39.21000   39.53000  -0.32000   -0.80951
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.58000   10.54000   0.04000    0.37951
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
永豐趨勢平衡基金                                                 48.36000   48.57000  -0.21000   -0.43237
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.45250   11.45140   0.00110    0.00961
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.59450    9.59870  -0.00420   -0.04376
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.71900    9.72320  -0.00420   -0.04320
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.57260    9.57890  -0.00630   -0.06577
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.65620    9.66250  -0.00630   -0.06520
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.60840    9.61420  -0.00580   -0.06033
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.85970    9.86560  -0.00590   -0.05980
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.55940    9.56650  -0.00710   -0.07422
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.72670    9.73410  -0.00740   -0.07602
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.62000   11.44000   0.18000    1.57343
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.81000   10.64000   0.17000    1.59774
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.73000   11.55000   0.18000    1.55844
兆豐國際中小基金                                                 15.15000   15.25000  -0.10000   -0.65574
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.89000   14.63000   0.26000    1.77717
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.63000   20.26000   0.37000    1.82626
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.89000   20.54000   0.35000    1.70399
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.09000   12.01000   0.08000    0.66611
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       12.09000   12.01000   0.08000    0.66611
兆豐國際生命科學基金                                             14.79000   14.70000   0.09000    0.61224
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.29000   10.27040   0.01960    0.19084
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.71060   10.70140   0.00920    0.08597
兆豐國際全球高股息基金                                           11.58000   11.50000   0.08000    0.69565
兆豐國際全球基金                                                 31.35000   31.11000   0.24000    0.77146
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.21230   10.21180   0.00050    0.00490
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.63220    9.62530   0.00690    0.07169
兆豐國際國民基金                                                 22.22000   22.24000  -0.02000   -0.08993
兆豐國際第一基金                                                 12.92000   12.93000  -0.01000   -0.07734
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.81880    9.83100  -0.01220   -0.12410
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           7.89130    7.90110  -0.00980   -0.12403
兆豐國際萬全基金                                                 20.14000   20.13000   0.01000    0.04968
兆豐國際電子基金                                                 25.34000   25.29000   0.05000    0.19771
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.99000    7.98000   0.01000    0.12531
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.55000   21.42000   0.13000    0.60691
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.34000   17.45000  -0.11000   -0.63037
兆豐國際豐台灣基金                                               32.83000   32.76000   0.07000    0.21368
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48610   12.48590   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.14000   11.06000   0.08000    0.72333
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.07200   11.07490  -0.00290   -0.02619
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.93420   11.93340   0.00080    0.00670
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.72000   10.72130  -0.00130   -0.01213
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.49350   11.49720  -0.00370   -0.03218
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.24700    8.24920  -0.00220   -0.02667
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.65920    9.65850   0.00070    0.00725
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.14810    9.14910  -0.00100   -0.01093
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.15730    9.16030  -0.00300   -0.03275
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.46960    9.47070  -0.00110   -0.01161
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.61000   10.61000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
合庫貨幣市場基金                                                 10.11660   10.11650   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.67670    9.67680  -0.00010   -0.00103
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  9.93750    9.93870  -0.00120   -0.01207
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.17340   10.16880   0.00460    0.04524
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.71780   11.71670   0.00110    0.00939
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.65310   13.65080   0.00230    0.01685
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.21870    9.21880  -0.00010   -0.00108
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                    9.83380    9.83500  -0.00120   -0.01220
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.13080    8.12710   0.00370    0.04553
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.18700    9.18620   0.00080    0.00871
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.47780   10.47640   0.00140    0.01336
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                          9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                          9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.89550   10.89270   0.00280    0.02571
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.62490   10.63630  -0.01140   -0.10718
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.09660   10.09140   0.00520    0.05153
安聯中國東協基金                                                 15.93000   15.84000   0.09000    0.56818
安聯中國策略基金                                                 15.66000   15.41000   0.25000    1.62232
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.26000   14.04000   0.22000    1.56695
安聯中華新思路基金-美元                                          14.34000   14.15000   0.19000    1.34276
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.99000   12.79000   0.20000    1.56372
安聯台灣大壩基金                                                 25.84000   25.81000   0.03000    0.11623
安聯台灣科技基金                                                 44.58000   44.42000   0.16000    0.36020
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.47510   12.47490   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 28.88000   28.85000   0.03000    0.10399
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07930   10.07490   0.00440    0.04367
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.02500   15.01890   0.00610    0.04062
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.69480    9.69090   0.00390    0.04024
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.43000   11.39000   0.04000    0.35119
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.30000   11.24000   0.06000    0.53381
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.06510   12.05540   0.00970    0.08046
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.09070   10.08490   0.00580    0.05751
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.22790   12.22110   0.00680    0.05564
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.58660    9.57920   0.00740    0.07725
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.43140    9.42590   0.00550    0.05835
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.13770    9.13260   0.00510    0.05584
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.61000    9.59000   0.02000    0.20855
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.85610   11.84400   0.01210    0.10216
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.90840   10.89940   0.00900    0.08257
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.58280   10.57320   0.00960    0.09080
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.01950    9.00980   0.00970    0.10766
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               8.82040    8.81320   0.00720    0.08170
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.53200    8.52430   0.00770    0.09033
安聯全球人口趨勢基金                                             11.23000   11.17000   0.06000    0.53715
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.00000    8.94000   0.06000    0.67114
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.68000   32.42000   0.26000    0.80197
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.72000    8.69000   0.03000    0.34522
安聯全球計量平衡基金                                             12.61000   12.58000   0.03000    0.23847
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.04990   12.05030  -0.00040   -0.00332
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.50390   10.50430  -0.00040   -0.00381
安聯全球新興市場基金                                             18.45000   18.42000   0.03000    0.16287
安聯全球農金趨勢基金                                              9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
安聯全球綠能趨勢基金                                              9.21000    9.13000   0.08000    0.87623
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                      10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.06000   10.01000   0.05000    0.49950
安聯亞洲動態策略基金                                             24.56000   24.45000   0.11000    0.44990
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.97470    9.97700  -0.00230   -0.02305
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.77820    9.78040  -0.00220   -0.02249
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             83.12730   83.23960  -0.11230   -0.13491
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.64220   12.66620  -0.02400   -0.18948
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             65.90360   65.99690  -0.09330   -0.14137
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                9.94570    9.96460  -0.01890   -0.18967
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.51440    2.51490  -0.00050   -0.01988
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.61030   10.60900   0.00130    0.01225
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.09990    2.09950   0.00040    0.01905
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.85750    8.85700   0.00050    0.00565
宏利台灣動力基金                                                 31.04000   30.90000   0.14000    0.45307
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.38790   10.35560   0.03230    0.31191
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.83590    9.79010   0.04580    0.46782
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.27680    8.25120   0.02560    0.31026
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.04690    8.01210   0.03480    0.43434
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.22000   10.18000   0.04000    0.39293
宏利全球債券組合基金                                             12.93050   12.91690   0.01360    0.10529
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77140    2.77820  -0.00680   -0.24476
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.68960   11.71720  -0.02760   -0.23555
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                8.73120    8.75250  -0.02130   -0.24336
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.27950    2.28300  -0.00350   -0.15331
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.65800   10.66900  -0.01100   -0.10310
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.19470    4.20110  -0.00640   -0.15234
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.68110    0.68230  -0.00120   -0.17588
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.47000   19.48000  -0.01000   -0.05133
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.62130   11.60570   0.01560    0.13442
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37280   10.36060   0.01220    0.11775
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.01920   10.00250   0.01670    0.16696
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.06430    9.05370   0.01060    0.11708
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.59690    8.58690   0.01000    0.11646
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.42730    8.41150   0.01580    0.18784
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.59180    8.58400   0.00780    0.09087
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.76400    2.76560  -0.00160   -0.05785
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40440    0.40470  -0.00030   -0.07413
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.20030   12.20290  -0.00260   -0.02131
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92400    0.92500  -0.00100   -0.10811
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.53560    7.53680  -0.00120   -0.01592
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.09870    2.10000  -0.00130   -0.06190
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.30170    0.30190  -0.00020   -0.06625
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.25460    9.25560  -0.00100   -0.01080
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.34000    0.34030  -0.00030   -0.08816
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62860   13.62840   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.81000    2.79000   0.02000    0.71685
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         12.47000   12.35000   0.12000    0.97166
宏利臺灣股息收益基金                                             28.26000   28.18000   0.08000    0.28389
宏利澳幣保本基金                                                 11.93030   11.92990   0.00040    0.00335
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                    11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                      11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                    10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                    11.74000   11.70000   0.04000    0.34188
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          9.86160    9.87770  -0.01610   -0.16299
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                            9.88740    9.90890  -0.02150   -0.21698
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          8.96610    8.97140  -0.00530   -0.05908
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.49660   10.50280  -0.00620   -0.05903
貝萊德亞美利加收益基金                                            8.97000    8.96000   0.01000    0.11161
貝萊德新台幣基金                                                 12.92440   12.92430   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   24.82000   24.79000   0.03000    0.12102
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.17500   10.15860   0.01640    0.16144
保德信大中華基金                                                 30.56000   30.14000   0.42000    1.39350
保德信中小型股基金                                               43.20000   43.50000  -0.30000   -0.68966
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.57000   10.32000   0.25000    2.42248
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.85780    9.78240   0.07540    0.77077
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.53500   10.45440   0.08060    0.77097
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        10.97000   10.79000   0.18000    1.66821
保德信台商全方位基金                                             35.01000   35.07000  -0.06000   -0.17109
保德信全球中小基金                                               29.55000   29.40000   0.15000    0.51020
保德信全球消費商機基金                                           17.31000   17.24000   0.07000    0.40603
保德信全球基礎建設基金                                           12.18000   12.13000   0.05000    0.41220
保德信全球資源基金                                                8.06000    8.02000   0.04000    0.49875
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    29.82000   29.52000   0.30000    1.01626
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.07290    9.05300   0.01990    0.21982
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.68420    9.66300   0.02120    0.21939
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.32670    8.32080   0.00590    0.07091
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.78940   10.78160   0.00780    0.07235
保德信亞太基金                                                   22.19000   22.08000   0.11000    0.49819
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.53460    8.54480  -0.01020   -0.11937
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.12310   11.13630  -0.01320   -0.11853
保德信店頭市場基金                                               32.23000   32.47000  -0.24000   -0.73914
保德信拉丁美洲基金                                                7.20000    7.30000  -0.10000   -1.36986
保德信金平衡基金                                                 29.11000   28.95000   0.16000    0.55268
保德信金滿意基金                                                 39.83000   39.85000  -0.02000   -0.05019
保德信科技島基金                                                 24.51000   24.57000  -0.06000   -0.24420
保德信高成長基金                                                 88.48000   88.82000  -0.34000   -0.38280
保德信第一基金                                                   25.82000   25.80000   0.02000    0.07752
保德信貨幣市場基金                                               15.74730   15.74710   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.42270   10.40080   0.02190    0.21056
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.00670    9.98550   0.02120    0.21231
保德信新世紀基金                                                 10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.14370    8.15220  -0.00850   -0.10427
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.75710   10.76830  -0.01120   -0.10401
保德信新興趨勢組合基金                                           11.49000   11.53000  -0.04000   -0.34692
保德信瑞騰基金                                                   15.53090   15.53050   0.00040    0.00258
保德信歐洲組合基金                                               10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型           9.77300    9.77650  -0.00350   -0.03580
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型           9.92380    9.92740  -0.00360   -0.03626
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                 9.68790    9.69380  -0.00590   -0.06086
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                 9.75360    9.76020  -0.00660   -0.06762
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                 9.82290    9.82710  -0.00420   -0.04274
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.82320    9.82730  -0.00410   -0.04172
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.80890    9.81350  -0.00460   -0.04687
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.80910    9.81360  -0.00450   -0.04585
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 9.82560    9.83060  -0.00500   -0.05086
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               9.70300    9.70290   0.00010    0.00103
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                 9.64970    9.65020  -0.00050   -0.00518
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           1.95830    1.95960  -0.00130   -0.06634
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.62680    2.62840  -0.00160   -0.06087
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.30780    0.30820  -0.00040   -0.12979
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.44880    0.44940  -0.00060   -0.13351
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.70350    8.71080  -0.00730   -0.08380
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.84570   11.85250  -0.00680   -0.05737
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.59840    9.60140  -0.00300   -0.03125
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.60420   11.60770  -0.00350   -0.03015
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.09260    9.10140  -0.00880   -0.09669
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.02020   11.03090  -0.01070   -0.09700
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15040   10.15130  -0.00090   -0.00887
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98450    9.98490  -0.00040   -0.00401
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.13330   10.13260   0.00070    0.00691
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.61600   10.61500   0.00100    0.00942
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.02100   10.02220  -0.00120   -0.01197
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.83170    9.83420  -0.00250   -0.02542
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.05840   10.06100  -0.00260   -0.02584
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.76670    9.77110  -0.00440   -0.04503
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.89600    9.89880  -0.00280   -0.02829
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      10.44990   10.45250  -0.00260   -0.02487
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.40830    6.40650   0.00180    0.02810
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.80510   10.80210   0.00300    0.02777
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63880   11.63860   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.78000   18.79000  -0.01000   -0.05322
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4263.350004266.50000  -3.15000   -0.07383
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.69790   10.62630   0.07160    0.67380
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.96660   11.89900   0.06760    0.56811
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.21730   11.15610   0.06120    0.54858
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.59570    9.53150   0.06420    0.67356
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.26010   10.20220   0.05790    0.56752
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.06310   10.00820   0.05490    0.54855
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.99250   10.91890   0.07360    0.67406
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.80760   11.74090   0.06670    0.56810
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.76510   11.70090   0.06420    0.54868
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.66000    6.65000   0.01000    0.15038
柏瑞巨人基金                                                     12.65000   12.52000   0.13000    1.03834
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.64050   13.64040   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.09000   16.04000   0.05000    0.31172
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.31850   13.29740   0.02110    0.15868
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.82470   11.81380   0.01090    0.09226
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.47160   12.46150   0.01010    0.08105
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.01590    9.00160   0.01430    0.15886
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  6.81730    6.80650   0.01080    0.15867
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          8.93440    8.92610   0.00830    0.09299
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.56790    8.55700   0.01090    0.12738
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           10.94870   10.93980   0.00890    0.08135
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.46620    8.45970   0.00650    0.07683
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.00000   11.98890   0.01110    0.09259
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.53810   11.51990   0.01820    0.15799
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.61050   11.59570   0.01480    0.12763
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.35300   11.34380   0.00920    0.08110
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.03420    9.01980   0.01440    0.15965
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                          9.98190    9.97270   0.00920    0.09225
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                          9.79360    9.78110   0.01250    0.12780
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                            9.73830    9.73040   0.00790    0.08119
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                            9.57590    9.56850   0.00740    0.07734
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                   10.06110   10.04280   0.01830    0.18222
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                           10.00360    9.99060   0.01300    0.13012
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.93940    9.92800   0.01140    0.11483
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02460   10.01240   0.01220    0.12185
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.96860    9.95050   0.01810    0.18190
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.88550    9.87260   0.01290    0.13066
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.84720    9.83590   0.01130    0.11489
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                              9.93250    9.92040   0.01210    0.12197
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                  10.04190   10.02360   0.01830    0.18257
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                          10.00360    9.99050   0.01310    0.13112
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.93940    9.92800   0.01140    0.11483
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02470   10.01240   0.01230    0.12285
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.96870    9.95050   0.01820    0.18291
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.88550    9.87260   0.01290    0.13066
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.84720    9.83590   0.01130    0.11489
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                              9.93240    9.92040   0.01200    0.12096
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.56690   10.58270  -0.01580   -0.14930
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.79320   11.81640  -0.02320   -0.19634
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.26290   11.28610  -0.02320   -0.20556
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.11950    9.13310  -0.01360   -0.14891
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                              9.89940    9.91890  -0.01950   -0.19659
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                9.76980    9.78990  -0.02010   -0.20531
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.28260   10.29790  -0.01530   -0.14857
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.98060   11.00220  -0.02160   -0.19632
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.88120   10.90360  -0.02240   -0.20544
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.11960    9.13320  -0.01360   -0.14891
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                              9.89980    9.91930  -0.01950   -0.19659
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                9.77020    9.79030  -0.02010   -0.20531
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.30000   13.25000   0.05000    0.37736
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.45000   14.41000   0.04000    0.27759
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.83000    8.79000   0.04000    0.45506
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.65000   11.60000   0.05000    0.43103
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.06000   12.03000   0.03000    0.24938
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.44000   12.41000   0.03000    0.24174
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.46000   13.36000   0.10000    0.74850
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.26000   13.14000   0.12000    0.91324
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.87000    9.97000  -0.10000   -1.00301
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.31430   11.31410   0.00020    0.00177
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.47840    7.47830   0.00010    0.00134
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.34000   11.33980   0.00020    0.00176
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.02930   11.03240  -0.00310   -0.02810
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.21700   10.22110  -0.00410   -0.04011
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.42250    8.42240   0.00010    0.00119
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.53450    9.53730  -0.00280   -0.02936
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.57130    9.57520  -0.00390   -0.04073
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.60930   10.61230  -0.00300   -0.02827
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         9.95860    9.95840   0.00020    0.00201
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.20050   10.20460  -0.00410   -0.04018
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                        9.87800    9.88080  -0.00280   -0.02834
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.10050    9.10040   0.00010    0.00110
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.03340    9.03430  -0.00090   -0.00996
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.59340    9.59730  -0.00390   -0.04064
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.15230   12.14570   0.00660    0.05434
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.68910   11.68930  -0.00020   -0.00171
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.15550   11.15720  -0.00170   -0.01524
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.35510    7.35110   0.00400    0.05441
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.30590    9.30610  -0.00020   -0.00215
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                            9.95890    9.96040  -0.00150   -0.01506
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.44630   10.44060   0.00570    0.05459
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.17320   11.17490  -0.00170   -0.01521
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.06950   10.06970  -0.00020   -0.00199
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.37960    9.37450   0.00510    0.05440
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.17090   10.17240  -0.00150   -0.01475
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.06970   11.08130  -0.01160   -0.10468
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.66640   11.68400  -0.01760   -0.15063
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.76850   10.78600  -0.01750   -0.16225
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.16290    9.17260  -0.00970   -0.10575
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            9.75700    9.77180  -0.01480   -0.15146
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              9.76820    9.78410  -0.01590   -0.16251
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.99640   11.01300  -0.01660   -0.15073
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             9.87660    9.88700  -0.01040   -0.10519
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.26080   10.27750  -0.01670   -0.16249
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.48540    9.49540  -0.01000   -0.10531
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.31510    9.32500  -0.00990   -0.10617
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            9.97550    9.99060  -0.01510   -0.15114
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.53000    9.54550  -0.01550   -0.16238
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.15000   18.07000   0.08000    0.44272
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.90000   16.82000   0.08000    0.47562
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   12.94810   12.94140   0.00670    0.05177
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.85540   10.83650   0.01890    0.17441
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.62530   11.60480   0.02050    0.17665
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.16750   12.16240   0.00510    0.04193
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.28760   11.27030   0.01730    0.15350
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.98930    9.97190   0.01740    0.17449
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.43330   10.41490   0.01840    0.17667
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.34700   10.34260   0.00440    0.04254
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.40570   10.38980   0.01590    0.15303
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.23050   10.21250   0.01800    0.17625
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.34640   10.33060   0.01580    0.15294
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.49000   13.76000  -0.27000   -1.96221
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.83000   30.62000   1.21000    3.95167
國泰大中華基金                                                   21.11000   21.03000   0.08000    0.38041
國泰小龍基金                                                     15.64000   15.61000   0.03000    0.19218
國泰中小成長基金                                                 43.89000   43.88000   0.01000    0.02279
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.37970    4.30510   0.07460    1.73283
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.50000   20.13000   0.37000    1.83805
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.79260    0.77960   0.01300    1.66752
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.75230    0.74010   0.01220    1.64843
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.07890    2.08070  -0.00180   -0.08651
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.64280    9.64700  -0.00420   -0.04354
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.31400    8.31760  -0.00360   -0.04328
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32240    0.32290  -0.00050   -0.15485
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.39200   11.38880   0.00320    0.02810
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.78760    1.78850  -0.00090   -0.05032
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.16590   10.15190   0.01400    0.13791
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34630    0.34640  -0.00010   -0.02887
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.80510    4.73170   0.07340    1.55124
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.48000   22.12000   0.36000    1.62749
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.74910    0.73820   0.01090    1.47656
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.60110    3.53960   0.06150    1.73748
國泰中港台基金台幣級別                                           16.85000   16.55000   0.30000    1.81269
國泰中港台基金美元級別                                            0.56840    0.55910   0.00930    1.66339
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 27.49000   27.41000   0.08000    0.29186
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.72000   12.75000  -0.03000   -0.23529
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     36.36000   36.15000   0.21000    0.58091
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                       10.00570    9.99970   0.00600    0.06000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                       10.00570    9.99970   0.00600    0.06000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                      10.00570    9.99970   0.00600    0.06000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                        0.33590    0.33620  -0.00030   -0.08923
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                        0.33590    0.33620  -0.00030   -0.08923
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                       0.33590    0.33620  -0.00030   -0.08923
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39900   12.39880   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                     28.10000   28.16000  -0.06000   -0.21307
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.21730    2.21240   0.00490    0.22148
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34890    0.34840   0.00050    0.14351
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.46660    0.46430   0.00230    0.49537
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.91000   12.83000   0.08000    0.62354
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.46110    0.45890   0.00220    0.47941
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.68000    5.63000   0.05000    0.88810
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18800    0.18660   0.00140    0.75027
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.41200    0.41140   0.00060    0.14584
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.37490    0.37440   0.00050    0.13355
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.43510    0.43450   0.00060    0.13809
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.99000   10.97000   0.02000    0.18232
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.49560    0.49330   0.00230    0.46625
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               19.53000   19.48000   0.05000    0.25667
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.86000   20.73000   0.13000    0.62711
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.39590    2.38450   0.01140    0.47809
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.37190   11.31290   0.05900    0.52153
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.35570   10.30190   0.05380    0.52223
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.37800    0.37650   0.00150    0.39841
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34430    0.34290   0.00140    0.40828
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50220    0.49850   0.00370    0.74223
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.70000   11.57000   0.13000    1.12360
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.40600    0.40240   0.00360    0.89463
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.17000   18.03000   0.14000    0.77648
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.61060    0.60660   0.00400    0.65941
國泰科技生化基金                                                 36.67000   36.85000  -0.18000   -0.48847
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        25.29000   25.14000   0.15000    0.59666
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.07000   14.11000  -0.04000   -0.28349
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  37.85470   37.79540   0.05930    0.15690
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.79260   19.77330   0.01930    0.09761
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.97200   18.99920  -0.02720   -0.14316
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.80760   38.72830   0.07930    0.20476
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.85340   38.76490   0.08850    0.22830
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金       41.25690   41.11710   0.13980    0.34000
國泰紐幣2021保本基金                                             11.96670   11.94880   0.01790    0.14981
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.24490   12.22480   0.02010    0.16442
國泰紐幣保本基金                                                 12.28400   12.27790   0.00610    0.04968
國泰高科技基金                                                   13.12000   13.17000  -0.05000   -0.37965
國泰國泰基金台幣I級別                                            23.48000   23.61000  -0.13000   -0.55061
國泰國泰基金台幣級別                                             23.48000   23.61000  -0.13000   -0.55061
國泰富時中國A50基金                                              20.60000   20.23000   0.37000    1.82897
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33760    0.33740   0.00020    0.05928
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45810    0.45630   0.00180    0.39448
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36260    0.36090   0.00170    0.47104
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.49210    0.48810   0.00400    0.81950
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.15000   10.11000   0.04000    0.39565
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.35070    0.34990   0.00080    0.22864
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47590    0.47330   0.00260    0.54933
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.68460   10.68750  -0.00290   -0.02713
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.78630    7.78840  -0.00210   -0.02696
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36100    0.36110  -0.00010   -0.02769
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.26160    0.26210  -0.00050   -0.19077
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.13000   11.98000   0.15000    1.25209
國泰新興市場基金美元級別                                          0.40780    0.40340   0.00440    1.09073
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.12990    2.13070  -0.00080   -0.03755
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.42690    1.42740  -0.00050   -0.03503
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34540    0.34580  -0.00040   -0.11567
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37040    0.37080  -0.00040   -0.10787
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.23370    0.23400  -0.00030   -0.12821
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.60980   10.62170  -0.01190   -0.11203
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              6.97590    6.98370  -0.00780   -0.11169
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.63000   14.73000  -0.10000   -0.67889
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 33.06000   32.61000   0.45000    1.37994
國泰價值卓越基金                                                 15.72000   15.79000  -0.07000   -0.44332
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.16000   11.09000   0.07000    0.63120
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.39440    0.39240   0.00200    0.50968
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                  40.03020   40.00450   0.02570    0.06424
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.06180   12.05510   0.00670    0.05558
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41110    0.41100   0.00010    0.02433
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.58730    9.58900  -0.00170   -0.01773
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.57820    8.57560   0.00260    0.03032
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.54050   10.54230  -0.00180   -0.01707
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.52550    9.52260   0.00290    0.03045
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.08910   11.08610   0.00300    0.02706
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.13970   10.13380   0.00590    0.05822
第一金大中華基金                                                 27.19000   27.34000  -0.15000   -0.54865
第一金小型精選基金                                               38.51000   38.88000  -0.37000   -0.95165
第一金中國世紀基金-人民幣                                        14.12000   13.98000   0.14000    1.00143
第一金中國世紀基金-美元                                           9.53610    9.45000   0.08610    0.91111
第一金中國世紀基金-美元-N                                         9.53740    9.45130   0.08610    0.91099
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        10.82000   10.71000   0.11000    1.02708
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                      10.82000   10.71000   0.11000    1.02708
第一金中概平衡基金                                               25.29000   25.36000  -0.07000   -0.27603
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.23100   15.23080   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.63400  177.63200   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.76030   13.64560   0.11470    0.84056
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                             13.76080   13.64560   0.11520    0.84423
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.75000   12.63000   0.12000    0.95012
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                           12.76000   12.63000   0.13000    1.02930
第一金全球大趨勢基金                                             23.16000   22.92000   0.24000    1.04712
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.01010    7.97920   0.03090    0.38726
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.74720    5.72510   0.02210    0.38602
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.46710    9.45130   0.01580    0.16717
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.46830    9.45240   0.01590    0.16821
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.25000    9.24000   0.01000    0.10823
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.70550    9.68920   0.01630    0.16823
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.70680    9.69040   0.01640    0.16924
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.49000    9.47000   0.02000    0.21119
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.65760    8.63900   0.01860    0.21530
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.12910   10.10730   0.02180    0.21569
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                            9.75540    9.74360   0.01180    0.12111
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.05550    8.04770   0.00780    0.09692
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            8.88490    8.87130   0.01360    0.15330
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                          8.88520    8.87150   0.01370    0.15443
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.02350   11.01020   0.01330    0.12080
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                         11.02430   11.01100   0.01330    0.12079
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              9.95740    9.94770   0.00970    0.09751
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.64020   14.61780   0.02240    0.15324
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            14.67400   14.55820   0.11580    0.79543
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.69220   14.57610   0.11610    0.79651
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.36000   13.24000   0.12000    0.90634
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.39000   13.26000   0.13000    0.98039
第一金亞洲科技基金                                               20.75000   20.63000   0.12000    0.58168
第一金亞洲新興市場基金                                           13.89000   13.83000   0.06000    0.43384
第一金店頭市場基金                                                9.88000    9.97000  -0.09000   -0.90271
第一金創新趨勢基金                                               24.76000   24.98000  -0.22000   -0.88070
第一金電子基金                                                   33.46000   33.75000  -0.29000   -0.85926
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                     19.20000   19.04000   0.16000    0.84034
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         20.22000   20.34000  -0.12000   -0.58997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                       10.08000    9.92000   0.16000    1.61290
統一大中華中小基金(美元)                                          9.96000    9.81000   0.15000    1.52905
統一大中華中小基金(新台幣)                                       14.19000   13.96000   0.23000    1.64756
統一大滿貫基金                                                   32.49000   32.39000   0.10000    0.30874
統一大龍印基金                                                   16.73000   16.49000   0.24000    1.45543
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                       10.03000    9.88000   0.15000    1.51822
統一大龍騰中國基金(美元)                                          9.92000    9.78000   0.14000    1.43149
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                       10.87000   10.70000   0.17000    1.58879
統一中小基金                                                     25.49000   25.75000  -0.26000   -1.00971
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             9.57070    9.57880  -0.00810   -0.08456
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.65560    9.66970  -0.01410   -0.14582
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.17800    9.19010  -0.01210   -0.13166
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.15300   11.16240  -0.00940   -0.08421
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.16790   11.18420  -0.01630   -0.14574
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.62340   10.63740  -0.01400   -0.13161
統一台灣動力基金                                                 16.69000   16.81000  -0.12000   -0.71386
統一全天候基金                                                  108.85000  109.36000  -0.51000   -0.46635
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           8.56620    8.54370   0.02250    0.26335
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                             8.94590    8.92790   0.01800    0.20162
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                           8.80170    8.78000   0.02170    0.24715
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           8.72910    8.70620   0.02290    0.26303
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                             9.11600    9.09760   0.01840    0.20225
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                           8.96910    8.94690   0.02220    0.24813
統一全球債券組合基金                                             11.98810   11.98570   0.00240    0.02002
統一全球新科技基金(人民幣)                                       15.14000   14.88000   0.26000    1.74731
統一全球新科技基金(美元)                                         15.39000   15.14000   0.25000    1.65125
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.23000   13.98000   0.25000    1.78827
統一亞太基金                                                     26.44000   26.15000   0.29000    1.10899
統一亞洲大金磚基金                                               12.86000   12.67000   0.19000    1.49961
統一奔騰基金                                                     58.02000   58.39000  -0.37000   -0.63367
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63910   16.63890   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                             10.06000    9.92000   0.14000    1.41129
統一強漢基金(美元)                                                9.79000    9.66000   0.13000    1.34576
統一強漢基金(新台幣)                                             24.83000   24.46000   0.37000    1.51267
統一統信基金                                                     31.98000   32.07000  -0.09000   -0.28064
統一黑馬基金                                                     58.66000   59.10000  -0.44000   -0.74450
統一新亞洲科技能源基金                                           19.37000   19.13000   0.24000    1.25457
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.27120    8.27140  -0.00020   -0.00242
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.32960   10.32980  -0.00020   -0.00194
統一經建基金                                                     46.13000   46.35000  -0.22000   -0.47465
統一龍馬基金                                                     67.17000   67.33000  -0.16000   -0.23764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.94000   21.92000   0.02000    0.09124
野村中小基金                                                     48.46000   48.54000  -0.08000   -0.16481
野村中國機會基金                                                 14.20000   13.98000   0.22000    1.57368
野村巴西基金                                                      5.98000    6.05000  -0.07000   -1.15702
野村日本領先基金                                                 12.49000   12.44000   0.05000    0.40193
野村台灣高股息基金                                               21.91000   21.78000   0.13000    0.59688
野村台灣運籌基金                                                 36.47000   36.34000   0.13000    0.35773
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價               9.67540    9.68740  -0.01200   -0.12387
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                 9.66870    9.67520  -0.00650   -0.06718
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價               9.68140    9.68790  -0.00650   -0.06709
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               9.75670    9.76880  -0.01210   -0.12386
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 9.73170    9.73830  -0.00660   -0.06777
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               9.70910    9.71560  -0.00650   -0.06690
野村平衡基金                                                     18.99000   19.01000  -0.02000   -0.10521
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.02000    8.99000   0.03000    0.33370
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.94000   12.89000   0.05000    0.38790
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
野村全球生技醫療基金                                             15.61000   15.55000   0.06000    0.38585
野村全球品牌基金                                                 27.68000   27.61000   0.07000    0.25353
野村全球氣候變遷基金                                              8.56000    8.52000   0.04000    0.46948
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.92000   12.83000   0.09000    0.70148
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.24000   11.18000   0.06000    0.53667
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.10000   18.96000   0.14000    0.73840
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.15000   12.08000   0.07000    0.57947
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.55890   10.55880   0.00010    0.00095
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.39060   10.38590   0.00470    0.04525
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.61300    9.61700  -0.00400   -0.04159
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.36390    9.36230   0.00160    0.01709
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           8.84440    8.83670   0.00770    0.08714
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.98880   10.99350  -0.00470   -0.04275
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.52190   10.52020   0.00170    0.01616
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.98680    9.97820   0.00860    0.08619
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.21880   11.21580   0.00300    0.02675
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.79900   10.79110   0.00790    0.07321
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.38190   10.36580   0.01610    0.15532
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.46970   10.45660   0.01310    0.12528
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.59060   10.56800   0.02260    0.21385
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.90700    9.89040   0.01660    0.16784
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.57930    9.55100   0.02830    0.29630
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.73350    9.72310   0.01040    0.10696
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.86910   11.85420   0.01490    0.12569
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.78940   12.75870   0.03070    0.24062
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.93730   10.91900   0.01830    0.16760
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.57900   10.54780   0.03120    0.29580
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.97730   10.96590   0.01140    0.10396
野村成長基金                                                     27.97000   27.87000   0.10000    0.35881
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                       9.68500    9.69790  -0.01290   -0.13302
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                         9.68080    9.68830  -0.00750   -0.07741
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                       9.59570    9.59040   0.00530    0.05526
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                       9.85000    9.86310  -0.01310   -0.13282
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                         9.81170    9.81940  -0.00770   -0.07842
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       9.72860    9.72330   0.00530    0.05451
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.26000    9.19000   0.07000    0.76170
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.13000   13.03000   0.10000    0.76746
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.01780   10.03090  -0.01310   -0.13060
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.94240    9.95000  -0.00760   -0.07638
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                           9.84360    9.84100   0.00260    0.02642
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.37110   10.38470  -0.01360   -0.13096
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.23900   10.24700  -0.00800   -0.07807
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.14230   10.13970   0.00260    0.02564
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         8.91840    8.93210  -0.01370   -0.15338
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                       9.67210    9.70120  -0.02910   -0.29996
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.55580    9.57990  -0.02410   -0.25157
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.29960   13.31990  -0.02030   -0.15240
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.45150   12.48890  -0.03740   -0.29947
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.20730   10.23310  -0.02580   -0.25212
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.28940   10.27840   0.01100    0.10702
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                           9.97250    9.95800   0.01450    0.14561
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.41470    9.39480   0.01990    0.21182
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.98940   10.96620   0.02320    0.21156
野村泰國基金                                                     43.98000   43.97000   0.01000    0.02274
野村高科技基金                                                   11.29000   11.28000   0.01000    0.08865
野村貨幣市場基金                                                 16.24620   16.24600   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.91000   17.01000  -0.10000   -0.58789
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   7.99360    7.98960   0.00400    0.05007
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.67140   11.66560   0.00580    0.04972
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.22000    9.15000   0.07000    0.76503
野村精選貨幣市場基金                                             12.06970   12.06960   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.31000   12.24000   0.07000    0.57190
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.80000   11.73000   0.07000    0.59676
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.36000   11.30000   0.06000    0.53097
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.41000    8.38000   0.03000    0.35800
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.87000   11.84000   0.03000    0.25338
野村積極成長基金                                                 11.81000   11.77000   0.04000    0.33985
野村優質基金                                                     33.20000   33.17000   0.03000    0.09044
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.69880    8.69370   0.00510    0.05866
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.07010    8.06000   0.01010    0.12531
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           7.88350    7.87260   0.01090    0.13845
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.53440   11.52760   0.00680    0.05899
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.51360   10.50040   0.01320    0.12571
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.29900   10.28470   0.01430    0.13904
野村環球基金-人民幣計價                                          15.27000   15.20000   0.07000    0.46053
野村環球基金-美元計價                                            12.15000   12.08000   0.07000    0.57947
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.41000   16.31000   0.10000    0.61312
野村鴻利基金                                                     21.88000   21.89000  -0.01000   -0.04568
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84800   16.84790   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.00000   19.86000   0.14000    0.70493
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.38000    9.28000   0.10000    1.07759
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.10000   13.01000   0.09000    0.69178
野村鑫平衡組合基金                                               14.63000   14.49000   0.14000    0.96618
野村鑫全球債券組合基金                                           13.13850   13.13120   0.00730    0.05559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                9.76160    9.76130   0.00030    0.00307
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                9.75790    9.76070  -0.00280   -0.02869
凱基台商天下基金                                                 13.46000   13.40000   0.06000    0.44776
凱基台灣精五門基金                                               20.78000   20.67000   0.11000    0.53217
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.76940   10.77340  -0.00400   -0.03713
凱基亞太高股息基金                                               13.11000   13.06000   0.05000    0.38285
凱基亞洲四金磚基金                                               17.84000   17.66000   0.18000    1.01925
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.57000   13.47000   0.10000    0.74239
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     13.23460   13.14380   0.09080    0.69082
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   12.60000   12.49000   0.11000    0.88070
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52980   11.52970   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.78000   26.52000   0.26000    0.98039
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.73000   20.50000   0.23000    1.12195
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.79340   20.60110   0.19230    0.93345
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   18.29000   18.26000   0.03000    0.16429
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   18.08910   18.08170   0.00740    0.04093
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.10000   10.08190   0.01810    0.17953
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.05480    8.04040   0.01440    0.17910
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.94000    7.96000  -0.02000   -0.25126
凱基資源國基金                                                    9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.62030   11.59440   0.02590    0.22338
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     11.04330   10.96930   0.07400    0.67461
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.93000   10.84000   0.09000    0.83026
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.61000   12.53000   0.08000    0.63847
凱基護城河基金-美元計價B                                         12.79070   12.72870   0.06200    0.48709
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       14.89000   15.01000  -0.12000   -0.79947
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.55000   30.09000   0.46000    1.52875
富邦NASDAQ-100基金                                               27.90000   27.63000   0.27000    0.97720
富邦上証180基金                                                  31.75000   31.37000   0.38000    1.21135
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.23640    0.23310   0.00330    1.41570
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.04000    6.93000   0.11000    1.58730
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.04000    7.17000  -0.13000   -1.81311
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.43000   41.77000   1.66000    3.97414
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                             11.73500   11.64920   0.08580    0.73653
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                               11.10340   11.02380   0.07960    0.72207
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                             10.82000   10.72900   0.09100    0.84817
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                             10.37650   10.30060   0.07590    0.73685
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                9.73870    9.66890   0.06980    0.72190
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                              9.49940    9.41950   0.07990    0.84824
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.74230   20.75590  -0.01360   -0.06552
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.22990   11.22670   0.00320    0.02850
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.71820   10.70400   0.01420    0.13266
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.83130   12.86010  -0.02880   -0.22395
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.90010    1.90410  -0.00400   -0.21007
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.55890    9.58030  -0.02140   -0.22338
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.46250    1.46560  -0.00310   -0.21152
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.57220   11.57720  -0.00500   -0.04319
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.74030    1.74120  -0.00090   -0.05169
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.09620   10.10060  -0.00440   -0.04356
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53760    1.53840  -0.00080   -0.05200
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.34000   14.42000  -0.08000   -0.55479
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.70000   24.45000   0.25000    1.02249
富邦日本東証基金                                                 22.64000   22.55000   0.09000    0.39911
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.16000   41.91000   0.25000    0.59652
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.23000   46.08000   0.15000    0.32552
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.65000   49.13000   0.52000    1.05842
富邦台灣心基金                                                   22.00000   22.03000  -0.03000   -0.13618
富邦台灣釆吉50基金                                               46.54000   46.04000   0.50000    1.08601
富邦台灣科技指數基金                                             50.85000   50.05000   0.80000    1.59840
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29420    0.29350   0.00070    0.23850
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.95000    8.91000   0.04000    0.44893
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.32240    2.32150   0.00090    0.03877
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34050    0.34060  -0.00010   -0.02936
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.65200   10.65360  -0.00160   -0.01502
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.02700    2.02610   0.00090    0.04442
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.32880    0.32880   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.23840    9.23980  -0.00140   -0.01515
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.04000   22.89000   0.15000    0.65531
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.70000   14.82000  -0.12000   -0.80972
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               29.28000   28.85000   0.43000    1.49047
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.62140   15.62130   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     64.26000   64.32000  -0.06000   -0.09328
富邦科技基金                                                     24.36000   24.47000  -0.11000   -0.44953
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.07420   38.98700   0.08720    0.22366
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      38.25740   38.20430   0.05310    0.13899
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        37.73430   37.66430   0.07000    0.18585
富邦恒生國企ETF基金                                              21.58000   21.25000   0.33000    1.55294
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            12.94000   13.13000  -0.19000   -1.44707
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.22000   32.33000   0.89000    2.75286
富邦高成長基金                                                   24.43000   24.44000  -0.01000   -0.04092
富邦基金                                                         13.04000   13.07000  -0.03000   -0.22953
富邦深証100基金                                                  11.48000   11.34000   0.14000    1.23457
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.93000   20.83000   0.10000    0.48008
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40190    0.40130   0.00060    0.14951
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.20940   12.19430   0.01510    0.12383
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.57780    9.56590   0.01190    0.12440
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.30310    0.30260   0.00050    0.16523
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              8.95680    8.94560   0.01120    0.12520
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.72710    9.75950  -0.03240   -0.33198
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.91490    9.93210  -0.01720   -0.17318
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.72710    9.75950  -0.03240   -0.33198
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.91490    9.93210  -0.01720   -0.17318
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    19.48000   19.36000   0.12000    0.61983
富邦精準基金                                                     45.88000   46.06000  -0.18000   -0.39079
富邦精銳中小基金                                                 11.80000   11.83000  -0.03000   -0.25359
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                     20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.96000   20.74000   0.22000    1.06075
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.93000    7.98000  -0.05000   -0.62657
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            14.32000   14.13000   0.19000    1.34466
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.40000   19.36000   0.04000    0.20661
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.23430   10.18590   0.04840    0.47517
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.14960   11.10440   0.04520    0.40705
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.86920   10.80490   0.06430    0.59510
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.05240   10.00490   0.04750    0.47477
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.90720   10.86310   0.04410    0.40596
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.61140   10.54860   0.06280    0.59534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.59000   29.40000   0.19000    0.64626
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               8.98440    9.00510  -0.02070   -0.22987
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.46590    9.48960  -0.02370   -0.24975
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.30380    9.32800  -0.02420   -0.25943
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.80220    9.82470  -0.02250   -0.22901
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.75290    9.77730  -0.02440   -0.24956
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.58590    9.61080  -0.02490   -0.25908
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.63870    9.66330  -0.02460   -0.25457
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.54060    8.55310  -0.01250   -0.14615
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.50470    9.52060  -0.01590   -0.16701
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.11090    9.12710  -0.01620   -0.17749
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.45690   10.47220  -0.01530   -0.14610
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.16330   10.18040  -0.01710   -0.16797
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         9.79940    9.81670  -0.01730   -0.17623
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.21840    9.23440  -0.01600   -0.17327
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.61100    9.62740  -0.01640   -0.17035
富達卓越領航全球組合基金                                         14.87000   14.77000   0.10000    0.67705
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         8.79360    8.80130  -0.00770   -0.08749
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.43870    9.44900  -0.01030   -0.10901
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.24760    9.25870  -0.01110   -0.11989
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           9.85970    9.86840  -0.00870   -0.08816
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.76590    9.77650  -0.01060   -0.10842
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.60020    9.61170  -0.01150   -0.11965
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.31620    9.32670  -0.01050   -0.11258
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.63720    9.64780  -0.01060   -0.10987
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.16000   10.06000   0.10000    0.99404
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.78000   11.67000   0.11000    0.94259
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.99000    9.88000   0.11000    1.11336
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.04000    8.90000   0.14000    1.57303
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.19000   11.02000   0.17000    1.54265
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.55000   10.38000   0.17000    1.63776
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.55420    9.57300  -0.01880   -0.19639
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.27030    9.28990  -0.01960   -0.21098
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               8.76430    8.77620  -0.01190   -0.13559
富蘭克林華美中華基金                                             14.24000   14.07000   0.17000    1.20824
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.14000   20.16000  -0.02000   -0.09921
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.86000   19.91000  -0.05000   -0.25113
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.28710    8.28740  -0.00030   -0.00362
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.42450    9.43040  -0.00590   -0.06256
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.08570   10.09200  -0.00630   -0.06243
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.63550   12.63600  -0.00050   -0.00396
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.11000    9.98000   0.13000    1.30261
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.03000    9.88000   0.15000    1.51822
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.87400   12.79260   0.08140    0.63631
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                          9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                         9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                         10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                        10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                            9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                           9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                         10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                         10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                        10.07000   10.05000   0.02000    0.19900
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                     9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美第一富基金                                           39.68000   39.56000   0.12000    0.30334
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28960   10.28950   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.90000    9.87000   0.03000    0.30395
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.18000   13.09000   0.09000    0.68755
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.25000   13.17000   0.08000    0.60744
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                14.84000   14.72000   0.12000    0.81522
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.79010    7.70700   0.08310    1.07824
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.14380   11.07070   0.07310    0.66030
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型   9.88450    9.89970  -0.01520   -0.15354
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.10410   11.12120  -0.01710   -0.15376
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.13270    7.14080  -0.00810   -0.11343
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型     9.43740    9.45270  -0.01530   -0.16186
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.38190   10.39870  -0.01680   -0.16156
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        10.72830   10.74050  -0.01220   -0.11359
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.78000   19.73000   0.05000    0.25342
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.53030   11.52940   0.00090    0.00781
復華人生目標基金                                                 37.28120   37.58320  -0.30200   -0.80355
復華大中華中小策略基金                                            9.86000    9.70000   0.16000    1.64948
復華中小精選基金                                                 70.17000   70.16000   0.01000    0.01425
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      9.46000    9.29000   0.17000    1.82992
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      8.79000    8.63000   0.16000    1.85400
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   11.82000   11.69000   0.13000    1.11206
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.92000   10.82000   0.10000    0.92421
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.08000   10.96000   0.12000    1.09489
復華台灣智能基金                                                 11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                   28.65000   28.62000   0.03000    0.10482
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.32000   13.08000   0.24000    1.83486
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.18000   19.79000   0.39000    1.97069
復華全球平衡基金-新臺幣                                          19.94000   19.83000   0.11000    0.55472
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.21000   15.74000   0.47000    2.98602
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.03000   14.58000   0.45000    3.08642
復華全球原物料基金                                                9.30000    9.23000   0.07000    0.75840
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.57000   13.42000   0.15000    1.11773
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.47460   11.47170   0.00290    0.02528
復華全球債券基金                                                 13.58520   13.58040   0.00480    0.03535
復華全球債券組合基金                                             14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.00000   13.93000   0.07000    0.50251
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.78000   10.72000   0.06000    0.55970
復華有利貨幣市場基金                                             13.42140   13.42120   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 13.67000   13.57000   0.10000    0.73692
復華亞太成長基金                                                 14.98000   14.49000   0.49000    3.38164
復華亞太神龍科技基金-美元                                         9.78000    9.61000   0.17000    1.76899
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.99000    9.80000   0.19000    1.93878
復華東協世紀基金                                                 13.29000   13.31000  -0.02000   -0.15026
復華南非幣長期收益基金A                                          13.40000   13.36000   0.04000    0.29940
復華南非幣長期收益基金B                                           8.49000    8.53000  -0.04000   -0.46893
復華南非幣短期收益基金A                                          13.43000   13.41000   0.02000    0.14914
復華南非幣短期收益基金B                                           9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
復華美國新星基金-美元                                            12.45000   12.22000   0.23000    1.88216
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.13000   11.90000   0.23000    1.93277
復華恒生基金                                                     21.67000   21.38000   0.29000    1.35641
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.26000    8.39000  -0.13000   -1.54946
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.06000   35.01000   1.05000    2.99914
復華神盾基金                                                     25.57410   25.78860  -0.21450   -0.83176
復華高成長基金                                                   63.78000   63.96000  -0.18000   -0.28143
復華高益策略組合基金                                             12.98000   12.97000   0.01000    0.07710
復華貨幣市場基金                                                 14.38130   14.38110   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         18.73000   18.60000   0.13000    0.69892
復華富時台灣高股息低波動基金                                     49.67000   49.38000   0.29000    0.58728
復華復華基金                                                     20.16000   20.21000  -0.05000   -0.24740
復華華人世紀基金                                                 19.37000   18.96000   0.41000    2.16245
復華傳家二號基金                                                 29.01790   29.18740  -0.16950   -0.58073
復華傳家基金                                                     24.30140   24.45380  -0.15240   -0.62322
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.78000   14.77000   0.01000    0.06770
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.64000   11.52000   0.12000    1.04167
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.08000   13.94000   0.14000    1.00430
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                              9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                          11.62000   11.62000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.02000    9.05000  -0.03000   -0.33149
復華新興市場10年期以上債券基金                                   18.45000   18.41000   0.04000    0.21727
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
復華新興市場高收益債券基金B                                       5.96000    6.01000  -0.05000   -0.83195
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.01000   13.13000  -0.12000   -0.91394
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            13.57000   13.74000  -0.17000   -1.23726
復華新興市場短期收益基金                                         10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.32000    9.27000   0.05000    0.53937
復華滬深300 A股基金                                              24.20000   23.91000   0.29000    1.21288
復華數位經濟基金                                                 57.25000   57.35000  -0.10000   -0.17437
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.29000   11.16000   0.13000    1.16487
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                        9.81750    9.81920  -0.00170   -0.01731
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.66500    9.66580  -0.00080   -0.00828
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        9.97160    9.97330  -0.00170   -0.01705
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.78610    9.78690  -0.00080   -0.00817
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        9.77810    9.78130  -0.00320   -0.03272
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      9.93240    9.92000   0.01240    0.12500
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            9.79190    9.79200  -0.00010   -0.00102
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          9.94550    9.93000   0.01550    0.15609
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            9.79090    9.79110  -0.00020   -0.00204
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          9.94830    9.93270   0.01560    0.15706
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.26090    9.26340  -0.00250   -0.02699
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.03690    9.04800  -0.01110   -0.12268
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.69520    8.69210   0.00310    0.03566
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37660   11.37970  -0.00310   -0.02724
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             11.11460   11.12830  -0.01370   -0.12311
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.81740   10.81360   0.00380    0.03514
景順主流基金                                                     18.77000   18.58000   0.19000    1.02260
景順台灣科技基金                                                 33.23000   32.91000   0.32000    0.97235
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
景順全球科技基金                                                 20.81000   20.63000   0.18000    0.87252
景順全球康健基金                                                 17.19000   17.14000   0.05000    0.29172
景順貨幣市場基金                                                 15.92100   15.92090   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     34.48000   34.13000   0.35000    1.02549
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.34000   15.17000   0.17000    1.12063
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.84000   13.66000   0.18000    1.31772
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.40000    9.26000   0.14000    1.51188
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.22000    9.07000   0.15000    1.65380
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.50000    9.36000   0.14000    1.49573
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.32000    9.16000   0.16000    1.74672
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.70620    8.71860  -0.01240   -0.14222
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.36340    8.34140   0.02200    0.26374
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.00310   11.01860  -0.01550   -0.14067
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.54410   10.51650   0.02760    0.26244
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.39000    8.27000   0.12000    1.45103
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.73000    8.58000   0.15000    1.74825
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.34000   12.11000   0.23000    1.89926
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.50090    9.50070   0.00020    0.00211
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.35460    9.33960   0.01500    0.16061
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.71390    9.71360   0.00030    0.00309
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.56580    9.55050   0.01530    0.16020
華南永昌永昌基金                                                 19.37000   19.15000   0.22000    1.14883
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.26130   14.25100   0.01030    0.07228
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
華南永昌全球精品基金                                             15.38000   15.39000  -0.01000   -0.06498
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           11.76000   11.65000   0.11000    0.94421
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.32000   11.20000   0.12000    1.07143
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           13.73000   13.61000   0.12000    0.88170
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.20000   13.06000   0.14000    1.07198
華南永昌物聯網精選基金                                           12.00000   11.89000   0.11000    0.92515
華南永昌策略報酬基金                                             10.29000   10.15000   0.14000    1.37931
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.18440   16.18420   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             24.50420   24.27750   0.22670    0.93379
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.92310   11.92300   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.16100   10.16260  -0.00160   -0.01574
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.49850   10.49170   0.00680    0.06481
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.91930    9.92080  -0.00150   -0.01512
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.21710   10.21040   0.00670    0.06562
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.02660   10.02920  -0.00260   -0.02592
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.29710   10.29150   0.00560    0.05441
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                        9.88460    9.88710  -0.00250   -0.02529
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.14650   10.14020   0.00630    0.06213
華頓中小型基金                                                   24.90000   25.11000  -0.21000   -0.83632
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.57640   12.43790   0.13850    1.11353
華頓台灣基金                                                     28.46000   28.76000  -0.30000   -1.04312
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50530   11.50520   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             17.45000   17.29000   0.16000    0.92539
華頓全球高收益債券基金A                                          13.34460   13.33820   0.00640    0.04798
華頓全球高收益債券基金B                                           8.40930    8.40520   0.00410    0.04878
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.03000    6.02000   0.01000    0.16611
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.94660    2.90290   0.04370    1.50539
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.79540   13.57080   0.22460    1.65502
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.46350    0.45670   0.00680    1.48894
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.79130   11.73190   0.05940    0.50631
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.73430   10.68270   0.05160    0.48302
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.97480   10.90360   0.07120    0.65300
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.98170    9.91690   0.06480    0.65343
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.60540   11.54840   0.05700    0.49357
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.64760   10.59750   0.05010    0.47275
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.27000   12.11000   0.16000    1.32122
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.06000   10.90000   0.16000    1.46789
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.30000   12.13000   0.17000    1.40148
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41550    2.41640  -0.00090   -0.03725
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                1.96070    1.96310  -0.00240   -0.12226
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.15030   12.15610  -0.00580   -0.04771
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                  9.98850    9.99320  -0.00470   -0.04703
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37930    0.37950  -0.00020   -0.05270
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32260    0.32300  -0.00040   -0.12384
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.45000    3.42000   0.03000    0.87719
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.16000   15.96000   0.20000    1.25313
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.54000    0.54000   0.00000    0.00000
匯豐太平洋精典基金                                               17.91000   17.86000   0.05000    0.27996
匯豐台灣精典基金                                                 23.66000   23.52000   0.14000    0.59524
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.99000   11.97000   0.02000    0.16708
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.23000    8.21000   0.02000    0.24361
匯豐安富基金                                                     25.08000   24.98000   0.10000    0.40032
匯豐成功基金                                                     39.18000   38.92000   0.26000    0.66804
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.30000   11.30000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.44030    2.44510  -0.00480   -0.19631
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.23640    2.24120  -0.00480   -0.21417
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.66630   11.68490  -0.01860   -0.15918
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.12470    8.14280  -0.01810   -0.22228
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38460    0.38540  -0.00080   -0.20758
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.34720    0.34800  -0.00080   -0.22989
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.75000    7.83000  -0.08000   -1.02171
匯豐金磚動力基金                                                 14.68000   14.58000   0.10000    0.68587
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97230   14.97230   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.21000    5.19000   0.02000    0.38536
匯豐新鑽動力基金                                                 11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.55490    5.56560  -0.01070   -0.19225
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.08320    9.09420  -0.01100   -0.12096
匯豐龍鳳基金-A類型                                               50.72000   50.41000   0.31000    0.61496
匯豐龍鳳基金-I類型                                               50.72000   50.41000   0.31000    0.61496
匯豐龍騰電子基金                                                 36.67000   36.60000   0.07000    0.19126
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.27800   12.27720   0.00080    0.00652
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.04000   19.97000   0.07000    0.35053
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.43000   11.26000   0.17000    1.50977
新光中國成長基金(美元)                                           12.37000   12.21000   0.16000    1.31040
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.92000   11.74000   0.18000    1.53322
新光台灣富貴基金                                                 23.26000   23.15000   0.11000    0.47516
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.74000    8.72000   0.02000    0.22936
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.44000   11.35000   0.09000    0.79295
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.76000   10.67000   0.09000    0.84349
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
新光吉星貨幣市場基金                                             15.42590   15.42580   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                     9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
新光多重資產基金(A累積)美元                                       9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                     9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                     9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
新光亞洲精選基金-美金                                            24.53000   24.45000   0.08000    0.32720
新光亞洲精選基金-新台幣                                          24.01000   23.89000   0.12000    0.50230
新光兩岸優勢基金                                                 13.51000   13.32000   0.19000    1.42643
新光店頭基金                                                     25.61000   25.69000  -0.08000   -0.31141
新光創新科技基金                                                 15.37000   15.38000  -0.01000   -0.06502
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.72900    9.74420  -0.01520   -0.15599
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.03170   10.04580  -0.01410   -0.14036
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.68390    9.70430  -0.02040   -0.21022
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.30990    9.32440  -0.01450   -0.15551
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                 9.61310    9.62630  -0.01320   -0.13712
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.27280    9.29260  -0.01980   -0.21307
新光澳幣八年期保本基金                                           10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
新光澳幣十年期保本基金                                           10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                   10.00600   10.00350   0.00250    0.02499
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                  10.00560   10.00310   0.00250    0.02499
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                    9.91340    9.90430   0.00910    0.09188
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       9.91340    9.90430   0.00910    0.09188
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       9.91050    9.90520   0.00530    0.05351
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                     9.91020    9.90500   0.00520    0.05250
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                    9.88790    9.88290   0.00500    0.05059
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       9.89040    9.88530   0.00510    0.05159
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.26000    7.22000   0.04000    0.55402
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.78000    8.83000  -0.05000   -0.56625
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      9.83910    9.86140  -0.02230   -0.22613
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.63010    9.65200  -0.02190   -0.22690
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.82250    9.84240  -0.01990   -0.20219
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.64780    9.66740  -0.01960   -0.20274
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.71930    9.73690  -0.01760   -0.18076
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.95670    9.97470  -0.01800   -0.18046
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.75000   13.76810  -0.01810   -0.13146
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       8.62410    8.63540  -0.01130   -0.13086
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      36.38040   36.28760   0.09280    0.25573
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                36.82690   36.77790   0.04900    0.13323
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                38.29910   38.24650   0.05260    0.13753
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.09030   11.08730   0.00300    0.02706
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.30620   10.30030   0.00590    0.05728
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.18980   12.93540   0.25440    1.96670
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.65840   10.46610   0.19230    1.83736
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.64000   10.44000   0.20000    1.91571
群益大印度基金-人民幣                                            13.08560   13.02710   0.05850    0.44906
群益大印度基金-美元                                              13.30480   13.26230   0.04250    0.32046
群益大印度基金-新臺幣                                            12.18000   12.12000   0.06000    0.49505
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.31360   12.24550   0.06810    0.55612
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.83760   12.78280   0.05480    0.42870
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.64000   11.57000   0.07000    0.60501
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.49630   11.43270   0.06360    0.55630
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.93710   10.89040   0.04670    0.42882
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.94000    9.88000   0.06000    0.60729
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               9.88100    9.82630   0.05470    0.55667
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                 9.43840    9.39820   0.04020    0.42774
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                               9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                               9.60050    9.54740   0.05310    0.55617
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                 9.47760    9.43710   0.04050    0.42916
群益中小型股基金                                                 48.41000   48.50000  -0.09000   -0.18557
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             9.86550    9.81410   0.05140    0.52374
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                               9.90190    9.86290   0.03900    0.39542
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             8.96260    8.91310   0.04950    0.55536
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             8.77910    8.73330   0.04580    0.52443
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               8.81110    8.77630   0.03480    0.39652
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             7.97600    7.93190   0.04410    0.55598
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.40320   11.40670  -0.00350   -0.03068
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.21730   11.22340  -0.00610   -0.05435
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.52600   10.52650  -0.00050   -0.00475
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.49530    9.31710   0.17820    1.91261
群益中國新機會基金N-美元                                          9.42620    9.26120   0.16500    1.78163
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.72000    9.54000   0.18000    1.88679
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.42110    8.26310   0.15800    1.91212
群益中國新機會基金-美元                                          10.07900    9.90250   0.17650    1.78238
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.28000    9.10000   0.18000    1.97802
群益平衡王基金                                                   19.19170   19.16750   0.02420    0.12626
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.04000    8.00000   0.04000    0.50000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.85000    5.81000   0.04000    0.68847
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.08090   10.00420   0.07670    0.76668
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.40270   10.33670   0.06600    0.63850
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.52000    9.44000   0.08000    0.84746
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.15370    9.08400   0.06970    0.76728
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.44580    9.38580   0.06000    0.63926
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.64000    8.57000   0.07000    0.81680
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.92150    9.91840   0.00310    0.03126
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.75510    9.75320   0.00190    0.01948
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.41880    9.41590   0.00290    0.03080
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.34190    9.34010   0.00180    0.01927
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           9.97860    9.97550   0.00310    0.03108
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                            10.06080   10.05880   0.00200    0.01988
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.58460    9.58160   0.00300    0.03131
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                          10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.02350   10.00990   0.01360    0.13587
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.35720    7.34720   0.01000    0.13611
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                   10.05200   10.03570   0.01630    0.16242
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      9.97940    9.97590   0.00350    0.03508
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                   10.01150   10.00020   0.01130    0.11300
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                   10.05200   10.03570   0.01630    0.16242
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                      9.97940    9.97590   0.00350    0.03508
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                   10.01150   10.00020   0.01130    0.11300
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                  10.05210   10.03580   0.01630    0.16242
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     9.97940    9.97590   0.00350    0.03508
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                  10.01150   10.00020   0.01130    0.11300
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                  10.05200   10.03570   0.01630    0.16242
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                     9.97940    9.97590   0.00350    0.03508
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                  10.01150   10.00020   0.01130    0.11300
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                      9.92000    9.83000   0.09000    0.91556
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.44720   14.34000   0.10720    0.74756
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.75000   13.63000   0.12000    0.88041
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
群益印度中小基金N-美元                                           10.12180   10.10450   0.01730    0.17121
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
群益印度中小基金-人民幣                                          15.09860   15.05360   0.04500    0.29893
群益印度中小基金-美元                                            14.47680   14.45200   0.02480    0.17160
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.15000   16.10000   0.05000    0.31056
群益多利策略組合基金                                             11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
群益多重收益組合基金                                             13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
群益多重資產組合基金                                             15.47000   15.38000   0.09000    0.58518
群益安家基金                                                     24.75450   24.90550  -0.15100   -0.60629
群益安穩貨幣市場基金                                             16.06390   16.06370   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.44000   20.28000   0.16000    0.78895
群益亞太中小基金                                                 13.24000   13.04000   0.20000    1.53374
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.19000   17.10000   0.09000    0.52632
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.57490    9.57610  -0.00120   -0.01253
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.43500    7.43580  -0.00080   -0.01076
群益店頭市場基金                                                101.34000  101.94000  -0.60000   -0.58858
群益東方盛世基金                                                  9.28000    9.21000   0.07000    0.76004
群益東協成長基金-人民幣                                          13.87150   13.86380   0.00770    0.05554
群益東協成長基金-美元                                            13.16320   13.17270  -0.00950   -0.07212
群益東協成長基金-新臺幣                                          12.56000   12.55000   0.01000    0.07968
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.13770   11.11450   0.02320    0.20874
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.68190   10.66250   0.01940    0.18195
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.02820   10.00330   0.02490    0.24892
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.92160    9.90100   0.02060    0.20806
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.51890    9.50170   0.01720    0.18102
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              8.93420    8.91200   0.02220    0.24910
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元)                              10.02240   10.00430   0.01810    0.18092
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                             9.70910    9.68890   0.02020    0.20849
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                               9.68800    9.67050   0.01750    0.18096
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                             9.98090    9.95610   0.02480    0.24909
群益長安基金                                                     28.78000   28.93000  -0.15000   -0.51849
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.28220   14.14400   0.13820    0.97709
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.31000   13.16000   0.15000    1.13982
群益真善美基金                                                   17.59500   17.55590   0.03910    0.22272
群益馬拉松基金                                                  123.98000  123.99000  -0.01000   -0.00807
群益深証中小板基金                                               15.67000   15.57000   0.10000    0.64226
群益創新科技基金                                                 32.66000   32.78000  -0.12000   -0.36608
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          9.78590    9.64640   0.13950    1.44614
群益華夏盛世基金N-美元                                            9.73660    9.61000   0.12660    1.31738
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          9.78000    9.64000   0.14000    1.45228
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.65680   10.50490   0.15190    1.44599
群益華夏盛世基金-美元                                            10.73600   10.59640   0.13960    1.31743
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.08000   16.83000   0.25000    1.48544
群益奧斯卡基金                                                   27.30000   27.51000  -0.21000   -0.76336
群益新興金鑽基金-美元                                            13.01650   12.89170   0.12480    0.96806
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           9.59000    9.49000   0.10000    1.05374
群益葛萊美基金                                                   23.61000   23.72000  -0.11000   -0.46374
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.85000   18.71000   0.14000    0.74826
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.64000    8.70000  -0.06000   -0.68966
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      12.59000   12.42000   0.17000    1.36876
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.54900   11.48700   0.06200    0.53974
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.32770   11.26430   0.06340    0.56284
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.25000   10.18000   0.07000    0.68762
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.22880   11.16280   0.06600    0.59125
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.60970    8.56360   0.04610    0.53833
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.28470    9.23270   0.05200    0.56322
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.40000    8.35000   0.05000    0.59880
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.89250    8.84020   0.05230    0.59162
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.46000    9.43000   0.03000    0.31813
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
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德信大發基金                                                     28.96000   28.85000   0.11000    0.38128
德信中國精選成長基金                                             12.18000   12.04000   0.14000    1.16279
德信台灣主流中小基金                                             18.72000   18.71000   0.01000    0.05345
德信新興股票組合基金                                             11.47000   11.44000   0.03000    0.26224
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91880   11.91870   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.67760   10.67090   0.00670    0.06279
德信數位時代基金                                                 27.56000   27.53000   0.03000    0.10897
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64620   11.64610   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.29000   16.19000   0.10000    0.61767
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.02000   18.95000   0.07000    0.36939
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.29000    7.29000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    9.79310    9.82170  -0.02860   -0.29119
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   13.81280   13.85310  -0.04030   -0.29091
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.10160    8.12850  -0.02690   -0.33093
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.17510   11.21730  -0.04220   -0.37620
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.32460   11.36680  -0.04220   -0.37126
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              12.76460   12.80950  -0.04490   -0.35052
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摩根大歐洲基金                                                   18.37000   18.24000   0.13000    0.71272
摩根中小基金                                                     24.40000   24.42000  -0.02000   -0.08190
摩根中國A股基金                                                  15.07000   14.80000   0.27000    1.82432
摩根中國A股基金(美元)                                            12.27000   12.06000   0.21000    1.74129
摩根中國亮點基金                                                 13.99000   13.81000   0.18000    1.30340
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.85400   11.77280   0.08120    0.68973
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.78630   12.72380   0.06250    0.49121
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.25970   10.20210   0.05760    0.56459
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.16610   13.03170   0.13440    1.03133
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.66090   14.52390   0.13700    0.94327
摩根台灣金磚基金                                                 20.39000   20.33000   0.06000    0.29513
摩根台灣增長基金                                                 50.46000   50.19000   0.27000    0.53796
摩根平衡基金                                                     27.94000   27.77000   0.17000    0.61217
摩根全球α基金                                                   18.79000   18.69000   0.10000    0.53505
摩根全球平衡基金                                                 15.29760   15.25120   0.04640    0.30424
摩根全球發現基金                                                 12.34000   12.26000   0.08000    0.65253
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.76710    9.76730  -0.00020   -0.00205
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.59790   10.61400  -0.01610   -0.15169
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.14870   10.15100  -0.00230   -0.02266
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.32190   11.27850   0.04340    0.38480
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.75500   10.73090   0.02410    0.22459
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.61830   13.58780   0.03050    0.22447
摩根亞洲基金                                                     57.06000   56.62000   0.44000    0.77711
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               8.69500    8.73390  -0.03890   -0.44539
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.05560   10.11570  -0.06010   -0.59413
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.01600    9.06060  -0.04460   -0.49224
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.42570   12.42910  -0.00340   -0.02736
摩根東方內需機會基金                                             18.06000   17.92000   0.14000    0.78125
摩根東方科技基金                                                 36.01000   35.67000   0.34000    0.95318
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.54000   11.50000   0.04000    0.34783
摩根金龍收成基金                                                 22.56000   22.32000   0.24000    1.07527
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06450   15.06440   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.47000   14.36000   0.11000    0.76602
摩根新金磚五國基金                                               11.65000   11.58000   0.07000    0.60449
摩根新絲路基金                                                   10.39000   10.34000   0.05000    0.48356
摩根新興35基金                                                   13.70000   13.62000   0.08000    0.58737
摩根新興日本基金                                                 24.59000   24.47000   0.12000    0.49040
摩根新興科技基金                                                 57.54000   57.51000   0.03000    0.05216
摩根龍揚基金                                                     33.75000   33.39000   0.36000    1.07817
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.88000   10.91000  -0.03000   -0.27498
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.85000   10.81000   0.04000    0.37003
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.35760    9.37250  -0.01490   -0.15898
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.22250   11.21640   0.00610    0.05438
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聯邦中國龍基金                                                   25.00000   24.84000   0.16000    0.64412
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.63600   11.65610  -0.02010   -0.17244
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.01560   11.03560  -0.02000   -0.18123
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          9.93170    9.95670  -0.02500   -0.25109
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.34660   10.36440  -0.01780   -0.17174
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                            9.82210    9.83990  -0.01780   -0.18090
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.84960    8.87190  -0.02230   -0.25136
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.59200   10.60970  -0.01770   -0.16683
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.28290   10.28380  -0.00090   -0.00875
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                  9.84570    9.84120   0.00450    0.04573
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.64870    9.62910   0.01960    0.20355
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                  9.69910    9.69460   0.00450    0.04642
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.50480    9.48540   0.01940    0.20452
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.49010   11.50080  -0.01070   -0.09304
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.30510   11.31710  -0.01200   -0.10603
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.15350   10.15300   0.00050    0.00492
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.00860   11.01890  -0.01030   -0.09348
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.81470   10.82620  -0.01150   -0.10622
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.71570    9.71530   0.00040    0.00412
聯邦金鑽平衡基金                                                 22.97720   22.95410   0.02310    0.10064
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14710   13.14700   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.61280   10.61190   0.00090    0.00848
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.17840    8.17760   0.00080    0.00978
聯邦精選科技基金                                                 12.52000   12.45000   0.07000    0.56225
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     15.87840   15.87550   0.00290    0.01827
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.09180   11.99330   0.09850    0.82129
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.96190   11.86510   0.09680    0.81584
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.52160   11.42840   0.09320    0.81551
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.66860   11.65610   0.01250    0.10724
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            10.96930   10.97640  -0.00710   -0.06468
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.58780   10.57650   0.01130    0.10684
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             8.66640    8.67200  -0.00560   -0.06458
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     36.54000   36.30000   0.24000    0.66116
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.56000   15.55000   0.01000    0.06431
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.22000   10.21000   0.01000    0.09794
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            12.89000   12.89000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            13.54000   13.53000   0.01000    0.07391
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.08000    8.07000   0.01000    0.12392
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              12.41000   12.40000   0.01000    0.08065
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)        11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)         9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)        12.21000   12.16000   0.05000    0.41118
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.77000   15.68000   0.09000    0.57398
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.67000   15.58000   0.09000    0.57766
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)        10.40000   10.36000   0.04000    0.38610
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.50000   20.46000   0.04000    0.19550
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          18.68000   18.65000   0.03000    0.16086
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.68000   12.65000   0.03000    0.23715
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.76000   15.74000   0.02000    0.12706
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.45000   16.42000   0.03000    0.18270
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.54000   15.52000   0.02000    0.12887
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.75000   15.73000   0.02000    0.12715
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        14.27000   14.24000   0.03000    0.21067
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          14.26000   14.24000   0.02000    0.14045
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)         9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)          14.96000   14.94000   0.02000    0.13387
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.33000   18.33000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.23000   17.24000  -0.01000   -0.05800
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            13.62000   13.62000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.35000   14.35000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.31000    8.31000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              13.43000   13.44000  -0.01000   -0.07440
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            14.66000   14.64000   0.02000    0.13661
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
聯博貨幣市場基金                                                 14.98420   14.98410   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                          10.44420   10.43930   0.00490    0.04694
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.05420   14.05430  -0.00010   -0.00071
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                           7.68580    7.68220   0.00360    0.04686
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.23000   14.25000  -0.02000   -0.14035
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.25000   14.27000  -0.02000   -0.14015
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.78000   22.72000   0.06000    0.26408
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.27000   13.11000   0.16000    1.22044
瀚亞中國基金-新台幣                                              14.54000   14.32000   0.22000    1.53631
瀚亞巴西基金                                                      5.12000    5.16000  -0.04000   -0.77519
瀚亞外銷基金                                                     42.74000   42.65000   0.09000    0.21102
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.42350   10.43280  -0.00930   -0.08914
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.25010   10.23880   0.01130    0.11036
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.10890   12.09160   0.01730    0.14307
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.05320   10.04840   0.00480    0.04777
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.54440    7.55120  -0.00680   -0.09005
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.08130    8.07240   0.00890    0.11025
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.11550    8.10390   0.01160    0.14314
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.24200    7.23860   0.00340    0.04697
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    8.92240    8.90960   0.01280    0.14367
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.27840    9.28660  -0.00820   -0.08830
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.44680    9.43650   0.01030    0.10915
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.30020    9.28690   0.01330    0.14321
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.34000   13.27000   0.07000    0.52751
瀚亞印度基金-美元                                                13.63000   13.54000   0.09000    0.66470
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.19000   28.96000   0.23000    0.79420
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.27000   12.23000   0.04000    0.32706
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.31000   15.25000   0.06000    0.39344
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.69000   11.63000   0.06000    0.51591
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.60500   11.61080  -0.00580   -0.04995
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.75480   12.87680  -0.12200   -0.94744
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.12530   11.11410   0.01120    0.10077
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.66390   10.64220   0.02170    0.20391
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.77000   11.74760   0.02240    0.19068
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.19240    9.19700  -0.00460   -0.05002
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.67440    9.76700  -0.09260   -0.94809
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.42370    9.41420   0.00950    0.10091
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.02480    9.00640   0.01840    0.20430
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.41540    9.39750   0.01790    0.19048
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.16340   14.12800   0.03540    0.25057
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.48020   10.48070  -0.00050   -0.00477
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.79320   10.77690   0.01630    0.15125
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.50440   12.47320   0.03120    0.25014
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.59000   22.34000   0.25000    1.11907
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.54490   13.54480   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               24.95000   24.69000   0.26000    1.05306
瀚亞高科技基金                                                   58.81000   58.78000   0.03000    0.05104
瀚亞理財通基金                                                   25.59000   25.58000   0.01000    0.03909
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.19000    9.16000   0.03000    0.32751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣            9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.19000    9.17000   0.02000    0.21810
瀚亞菁華基金                                                     22.73000   22.72000   0.01000    0.04401
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    13.28010   13.24800   0.03210    0.24230
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.59490    9.57180   0.02310    0.24133
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.46930   10.48510  -0.01580   -0.15069
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.97630   10.10270  -0.12640   -1.25115
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.82610   10.82620  -0.00010   -0.00092
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.88220    9.86840   0.01380    0.13984
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.12540   10.11250   0.01290    0.12756
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          8.54480    8.55770  -0.01290   -0.15074
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.85050    7.95000  -0.09950   -1.25157
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.44320    9.44330  -0.00010   -0.00106
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.50270    8.49090   0.01180    0.13897
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.20170    8.19130   0.01040    0.12696
瀚亞電通網基金                                                   15.27000   15.26000   0.01000    0.06553
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.62210   13.61530   0.00680    0.04994
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.11800   10.13310  -0.01510   -0.14902
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.11310   10.11350  -0.00040   -0.00396
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.56120   11.55530   0.00590    0.05106
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