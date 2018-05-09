[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/05/08 107/05/07 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.39860 10.39760 0.00100 0.00962 大華銀多元特別收益平衡基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 15.75000 15.79000 -0.04000 -0.25332 中國信託台灣優勢基金 17.89000 17.99000 -0.10000 -0.55586 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.73310 9.72800 0.00510 0.05243 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26130 9.25640 0.00490 0.05294 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.19710 10.19830 -0.00120 -0.01177 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.69940 9.70050 -0.00110 -0.01134 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.12410 10.05470 0.06940 0.69022 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.90640 8.84540 0.06100 0.68962 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.16930 11.09510 0.07420 0.66876 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17450 10.10700 0.06750 0.66785 中國信託智能運動基金-台幣 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523 中國信託智能運動基金-美元 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 中國信託華盈貨幣市場基金 10.97180 10.97170 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.45090 9.45380 -0.00290 -0.03068 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.25320 9.25610 -0.00290 -0.03133 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.63010 9.63740 -0.00730 -0.07575 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.42370 9.43070 -0.00700 -0.07423 中國信託精穩基金 17.85440 17.80740 0.04700 0.26394 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.55000 66.58000 -0.03000 -0.04506 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 37.33740 37.30110 0.03630 0.09732 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.29570 11.29260 0.00310 0.02745 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.86820 10.85640 0.01180 0.10869 元大上證50基金 31.73000 31.28000 0.45000 1.43862 元大大中華TMT基金-人民幣 13.03000 12.64000 0.39000 3.08544 元大大中華TMT基金-新台幣 12.12000 11.75000 0.37000 3.14894 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.09000 13.04000 0.05000 0.38344 元大大中華價值指數基金-美元 13.26500 13.22000 0.04500 0.34039 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.28200 17.19500 0.08700 0.50596 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.37500 11.18900 0.18600 1.66235 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.42100 11.22500 0.19600 1.74610 元大中國平衡基金-人民幣 3.18000 3.13000 0.05000 1.59744 元大中國平衡基金-新台幣 14.82000 14.60000 0.22000 1.50685 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.19230 47.14210 0.05020 0.10649 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33510 10.34330 -0.00820 -0.07928 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.62630 9.63390 -0.00760 -0.07889 元大中國機會債券基金-新台幣 9.92640 9.92620 0.00020 0.00201 元大巴西指數基金 6.24100 6.29000 -0.04900 -0.77901 元大巴菲特基金 29.81000 29.81000 0.00000 0.00000 元大日經225基金 28.44000 28.37000 0.07000 0.24674 元大台商收成基金 23.43000 23.35000 0.08000 0.34261 元大台灣50單日反向1倍基金 12.93000 13.02000 -0.09000 -0.69124 元大台灣50單日正向2倍基金 35.13000 34.61000 0.52000 1.50246 元大台灣中型100基金 32.19000 32.19000 0.00000 0.00000 元大台灣加權股價指數基金 24.53100 24.35100 0.18000 0.73919 元大台灣卓越50基金 80.25000 79.38000 0.87000 1.09599 元大台灣金融基金 17.21000 17.11000 0.10000 0.58445 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.51000 30.39000 0.12000 0.39487 元大台灣高股息基金 25.37000 25.16000 0.21000 0.83466 元大台灣電子科技基金 34.97000 34.62000 0.35000 1.01098 元大全球ETF成長組合基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 元大全球ETF穩健組合基金 14.54000 14.51000 0.03000 0.20675 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.36000 13.27000 0.09000 0.67822 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.57000 12.52000 0.05000 0.39936 元大全球不動產證券化基金-美元 12.76100 12.67800 0.08300 0.65468 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.00000 6.95000 0.05000 0.71942 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.32000 0.07000 0.84135 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.62000 6.57000 0.05000 0.76104 元大全球股票入息基金-美元配息 10.08200 10.06400 0.01800 0.17886 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.24140 10.24230 -0.00090 -0.00879 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.47350 9.47430 -0.00080 -0.00844 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.28050 9.26670 0.01380 0.14892 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.63660 8.62370 0.01290 0.14959 元大全球新興市場精選組合基金 13.81000 13.75000 0.06000 0.43636 元大全球農業商機基金 16.12000 16.07000 0.05000 0.31114 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.52200 8.41900 0.10300 1.22342 元大印度指數基金 9.72600 9.66200 0.06400 0.66239 元大印度基金 12.75000 12.69000 0.06000 0.47281 元大多多基金 20.13000 20.18000 -0.05000 -0.24777 元大多福基金 56.64000 56.79000 -0.15000 -0.26413 元大亞太成長基金 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61530 8.63380 -0.01850 -0.21427 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.17460 7.19000 -0.01540 -0.21419 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.01000 10.01700 -0.00700 -0.06988 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.22100 10.26300 -0.04200 -0.40924 元大卓越基金 50.36000 50.27000 0.09000 0.17903 元大店頭基金 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 元大美元貨幣市場基金-美元 10.20660 10.20610 0.00050 0.00490 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.22030 9.21400 0.00630 0.06837 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 30.56350 30.49640 0.06710 0.22003 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.57990 36.52080 0.05910 0.16183 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.38270 19.36500 0.01770 0.09140 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.68340 18.70820 -0.02480 -0.13256 元大美國政府7至10年期債券基金 37.39150 37.32310 0.06840 0.18326 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.59770 20.59490 0.00280 0.01360 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 17.79280 17.79600 -0.00320 -0.01798 元大高科技基金 19.05000 19.13000 -0.08000 -0.41819 元大得利貨幣市場基金 16.23230 16.23210 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96700 11.96690 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 13.57000 13.47000 0.10000 0.74239 元大華夏中小基金 8.46000 8.34000 0.12000 1.43885 元大新中國基金-人民幣 11.23000 10.99000 0.24000 2.18380 元大新中國基金-美元 11.39000 11.15300 0.23700 2.12499 元大新中國基金-新台幣 10.95000 10.70000 0.25000 2.33645 元大新主流基金 27.56000 27.75000 -0.19000 -0.68468 元大新東協平衡基金-美元 9.97800 10.00700 -0.02900 -0.28980 元大新東協平衡基金-新台幣 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 元大新興市場ESG策略基金 12.88000 12.79000 0.09000 0.70367 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.46590 10.54140 -0.07550 -0.71622 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.49450 10.57840 -0.08390 -0.79313 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.68340 10.75180 -0.06840 -0.63617 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.48590 9.54660 -0.06070 -0.63583 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.77170 9.78690 -0.01520 -0.15531 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.49580 9.51050 -0.01470 -0.15457 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.58080 9.58060 0.00020 0.00209 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.31480 9.31450 0.00030 0.00322 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.53930 9.55440 -0.01510 -0.15804 元大新興亞洲基金 11.90000 11.82000 0.08000 0.67682 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.47230 9.52250 -0.05020 -0.52717 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.35360 9.40310 -0.04950 -0.52642 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.39430 9.42920 -0.03490 -0.37013 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.27430 9.30870 -0.03440 -0.36955 元大萬泰貨幣市場基金 15.08280 15.08270 0.00010 0.00066 元大經貿基金 38.77000 38.92000 -0.15000 -0.38541 元大實質多重資產基金-人民幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 元大實質多重資產基金-美元 9.72700 9.74200 -0.01500 -0.15397 元大實質多重資產基金-新台幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 14.42000 14.71000 -0.29000 -1.97145 元大滬深300單日正向2倍基金 16.41000 15.78000 0.63000 3.99240 元大精準中小基金 22.06000 22.00000 0.06000 0.27273 元大摩臺基金 37.52000 37.12000 0.40000 1.07759 元大標普500基金 23.91000 23.78000 0.13000 0.54668 元大標普500單日反向1倍基金 13.84000 13.87000 -0.03000 -0.21629 元大標普500單日正向2倍基金 30.43000 30.26000 0.17000 0.56180 元大標智滬深300基金 18.87000 18.66000 0.21000 1.12540 元大歐洲50基金 25.40000 25.28000 0.12000 0.47468 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.46340 9.48520 -0.02180 -0.22983 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.14400 10.14360 0.00040 0.00394 元大績效基金 56.99000 57.32000 -0.33000 -0.57572 元大韓國KOSPI200基金 24.18000 24.18000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.29000 15.29000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 33.29000 33.10000 0.19000 0.57402 日盛小而美基金 18.79000 18.65000 0.14000 0.75067 日盛中國內需動力基金 11.07000 10.89000 0.18000 1.65289 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62420 11.63630 -0.01210 -0.10398 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.91900 9.92930 -0.01030 -0.10373 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.91380 11.93110 -0.01730 -0.14500 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.15980 10.17460 -0.01480 -0.14546 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.73140 10.73920 -0.00780 -0.07263 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.13570 9.14230 -0.00660 -0.07219 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.92000 11.72000 0.20000 1.70648 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.26000 12.07000 0.19000 1.57415 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.23000 12.02000 0.21000 1.74709 日盛日盛基金 13.68000 13.68000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(美元) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01930 10.01110 0.00820 0.08191 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.57260 9.56480 0.00780 0.08155 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.77660 9.76290 0.01370 0.14033 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.34310 9.33000 0.01310 0.14041 日盛全球新興債券基金A 10.71850 10.72150 -0.00300 -0.02798 日盛全球新興債券基金B 8.45450 8.45690 -0.00240 -0.02838 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41140 2.41340 -0.00200 -0.08287 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.70880 1.71020 -0.00140 -0.08186 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37590 0.37650 -0.00060 -0.15936 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.26740 0.26780 -0.00040 -0.14937 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.39700 12.40960 -0.01260 -0.10153 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.66840 8.67720 -0.00880 -0.10142 日盛亞洲機會基金 7.51000 7.44000 0.07000 0.94086 日盛首選基金 17.10000 17.10000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 17.68000 17.56000 0.12000 0.68337 日盛貨幣市場基金 14.75010 14.74990 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 40.11000 40.15000 -0.04000 -0.09963 日盛精選五虎基金 37.88000 37.90000 -0.02000 -0.05277 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46730 13.46710 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 34.46000 34.40000 0.06000 0.17442 台新MSCI中國基金 21.89000 21.62000 0.27000 1.24884 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.68000 18.83000 -0.15000 -0.79660 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 20.41000 20.09000 0.32000 1.59283 台新大眾貨幣市場基金 14.14340 14.14330 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.83590 9.82970 0.00620 0.06307 台新中美貨幣市場基金-美元 10.81800 10.81960 -0.00160 -0.01479 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.99990 9.98550 0.01440 0.14421 台新中國通基金 48.46000 48.54000 -0.08000 -0.16481 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55740 0.54570 0.01170 2.14404 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.58800 16.23000 0.35800 2.20579 台新中國精選中小基金 12.27000 12.03000 0.24000 1.99501 台新主流基金 24.50000 24.63000 -0.13000 -0.52781 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.97000 18.87000 0.10000 0.52994 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64100 0.63860 0.00240 0.37582 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.39000 14.31000 0.08000 0.55905 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48580 0.48390 0.00190 0.39264 台新台灣中小基金 38.21000 38.31000 -0.10000 -0.26103 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.43040 9.41350 0.01690 0.17953 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.44880 9.43790 0.01090 0.11549 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.44590 10.43390 0.01200 0.11501 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.59090 10.57970 0.01120 0.10586 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.27920 11.26730 0.01190 0.10562 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 台新印度基金 15.79000 15.71000 0.08000 0.50923 台新亞美短期債券基金 10.91970 10.90840 0.01130 0.10359 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.67570 8.68960 -0.01390 -0.15996 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29780 0.29880 -0.00100 -0.33467 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81680 11.83570 -0.01890 -0.15969 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39970 0.40100 -0.00130 -0.32419 台新真吉利貨幣市場基金 11.07780 11.07770 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.70380 29.76700 -0.06320 -0.21232 台新智慧生活基金-美元 10.12130 10.06390 0.05740 0.57036 台新智慧生活基金-新台幣 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.04560 9.05870 -0.01310 -0.14461 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.92300 8.92170 0.00130 0.01457 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.53340 9.54720 -0.01380 -0.14454 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.41070 9.40940 0.00130 0.01382 台新新興市場債券基金(A類型) 10.37640 10.35420 0.02220 0.21441 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.34340 0.34330 0.00010 0.02913 台新新興市場債券基金(B類型) 7.88110 7.86420 0.01690 0.21490 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27410 0.27390 0.00020 0.07302 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.27000 6.22000 0.05000 0.80386 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.59600 10.54000 0.05600 0.53131 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 21.11000 21.19000 -0.08000 -0.37754 未來資產全球大消費基金 14.92000 14.79000 0.13000 0.87897 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.81110 11.82210 -0.01100 -0.09305 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.68380 9.69280 -0.00900 -0.09285 未來資產亞洲新富基金 21.33000 21.00000 0.33000 1.57143 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.55120 12.55100 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168 未來資產新興市場債券基金A 8.76400 8.76760 -0.00360 -0.04106 未來資產新興市場債券基金B 6.79880 6.80170 -0.00290 -0.04264 未來資產閣來寶全球組合基金 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.99860 10.99560 0.00300 0.02728 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21450 10.20270 0.01180 0.11566 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.44890 9.44820 0.00070 0.00741 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59130 10.59050 0.00080 0.00755 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.53050 8.52960 0.00090 0.01055 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62170 9.62040 0.00130 0.01351 永豐中小基金 50.96000 50.90000 0.06000 0.11788 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.84120 1.84510 -0.00390 -0.21137 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.38750 2.39250 -0.00500 -0.20899 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.73740 8.74810 -0.01070 -0.12231 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.99090 11.00430 -0.01340 -0.12177 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.70000 4.61000 0.09000 1.95228 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.96000 21.53000 0.43000 1.99721 永豐主流品牌基金 17.42000 17.42000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 34.34000 34.45000 -0.11000 -0.31930 永豐亞洲民生消費基金 12.34000 12.17000 0.17000 1.39688 永豐高科技基金 24.44000 24.63000 -0.19000 -0.77142 永豐貨幣市場基金 13.86510 13.86490 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.04390 2.04450 -0.00060 -0.02935 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40920 2.41130 -0.00210 -0.08709 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.87020 7.86560 0.00460 0.05848 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.38310 10.37710 0.00600 0.05782 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.35720 7.35940 -0.00220 -0.02989 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.13830 11.14160 -0.00330 -0.02962 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.44000 8.35000 0.09000 1.07784 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.94000 18.71000 0.23000 1.22929 永豐臺灣加權ETF基金 53.20000 52.74000 0.46000 0.87220 永豐領航科技基金 39.21000 39.53000 -0.32000 -0.80951 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 永豐趨勢平衡基金 48.36000 48.57000 -0.21000 -0.43237 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.45250 11.45140 0.00110 0.00961 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.59450 9.59870 -0.00420 -0.04376 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.71900 9.72320 -0.00420 -0.04320 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.57260 9.57890 -0.00630 -0.06577 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65620 9.66250 -0.00630 -0.06520 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.60840 9.61420 -0.00580 -0.06033 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.85970 9.86560 -0.00590 -0.05980 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.55940 9.56650 -0.00710 -0.07422 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72670 9.73410 -0.00740 -0.07602 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.62000 11.44000 0.18000 1.57343 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.81000 10.64000 0.17000 1.59774 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.73000 11.55000 0.18000 1.55844 兆豐國際中小基金 15.15000 15.25000 -0.10000 -0.65574 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.89000 14.63000 0.26000 1.77717 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.63000 20.26000 0.37000 1.82626 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.89000 20.54000 0.35000 1.70399 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.09000 12.01000 0.08000 0.66611 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.09000 12.01000 0.08000 0.66611 兆豐國際生命科學基金 14.79000 14.70000 0.09000 0.61224 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.29000 10.27040 0.01960 0.19084 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.71060 10.70140 0.00920 0.08597 兆豐國際全球高股息基金 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565 兆豐國際全球基金 31.35000 31.11000 0.24000 0.77146 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.21230 10.21180 0.00050 0.00490 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.63220 9.62530 0.00690 0.07169 兆豐國際國民基金 22.22000 22.24000 -0.02000 -0.08993 兆豐國際第一基金 12.92000 12.93000 -0.01000 -0.07734 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81880 9.83100 -0.01220 -0.12410 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89130 7.90110 -0.00980 -0.12403 兆豐國際萬全基金 20.14000 20.13000 0.01000 0.04968 兆豐國際電子基金 25.34000 25.29000 0.05000 0.19771 兆豐國際綠鑽基金 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.55000 21.42000 0.13000 0.60691 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.34000 17.45000 -0.11000 -0.63037 兆豐國際豐台灣基金 32.83000 32.76000 0.07000 0.21368 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48610 12.48590 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 合庫全球高收益債券基金A類型 11.07200 11.07490 -0.00290 -0.02619 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.93420 11.93340 0.00080 0.00670 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.72000 10.72130 -0.00130 -0.01213 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.49350 11.49720 -0.00370 -0.03218 合庫全球高收益債券基金B類型 8.24700 8.24920 -0.00220 -0.02667 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65920 9.65850 0.00070 0.00725 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14810 9.14910 -0.00100 -0.01093 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.15730 9.16030 -0.00300 -0.03275 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.46960 9.47070 -0.00110 -0.01161 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 合庫貨幣市場基金 10.11660 10.11650 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.67670 9.67680 -0.00010 -0.00103 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.93750 9.93870 -0.00120 -0.01207 合庫新興多重收益基金A類型 10.17340 10.16880 0.00460 0.04524 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.71780 11.71670 0.00110 0.00939 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.65310 13.65080 0.00230 0.01685 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.21870 9.21880 -0.00010 -0.00108 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.83380 9.83500 -0.00120 -0.01220 合庫新興多重收益基金B類型 8.13080 8.12710 0.00370 0.04553 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.18700 9.18620 0.00080 0.00871 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.47780 10.47640 0.00140 0.01336 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89550 10.89270 0.00280 0.02571 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.62490 10.63630 -0.01140 -0.10718 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09660 10.09140 0.00520 0.05153 安聯中國東協基金 15.93000 15.84000 0.09000 0.56818 安聯中國策略基金 15.66000 15.41000 0.25000 1.62232 安聯中華新思路基金-人民幣 14.26000 14.04000 0.22000 1.56695 安聯中華新思路基金-美元 14.34000 14.15000 0.19000 1.34276 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.99000 12.79000 0.20000 1.56372 安聯台灣大壩基金 25.84000 25.81000 0.03000 0.11623 安聯台灣科技基金 44.58000 44.42000 0.16000 0.36020 安聯台灣貨幣市場基金 12.47510 12.47490 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 28.88000 28.85000 0.03000 0.10399 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07930 10.07490 0.00440 0.04367 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.02500 15.01890 0.00610 0.04062 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69480 9.69090 0.00390 0.04024 安聯四季成長組合基金-美元 11.43000 11.39000 0.04000 0.35119 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.06510 12.05540 0.00970 0.08046 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09070 10.08490 0.00580 0.05751 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.22790 12.22110 0.00680 0.05564 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58660 9.57920 0.00740 0.07725 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.43140 9.42590 0.00550 0.05835 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13770 9.13260 0.00510 0.05584 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.67000 0.03000 0.31024 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.85610 11.84400 0.01210 0.10216 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.90840 10.89940 0.00900 0.08257 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.58280 10.57320 0.00960 0.09080 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.01950 9.00980 0.00970 0.10766 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.82040 8.81320 0.00720 0.08170 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.53200 8.52430 0.00770 0.09033 安聯全球人口趨勢基金 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.68000 32.42000 0.26000 0.80197 安聯全球油礦金趨勢基金 8.72000 8.69000 0.03000 0.34522 安聯全球計量平衡基金 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.04990 12.05030 -0.00040 -0.00332 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.50390 10.50430 -0.00040 -0.00381 安聯全球新興市場基金 18.45000 18.42000 0.03000 0.16287 安聯全球農金趨勢基金 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 安聯全球綠能趨勢基金 9.21000 9.13000 0.08000 0.87623 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950 安聯亞洲動態策略基金 24.56000 24.45000 0.11000 0.44990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.97470 9.97700 -0.00230 -0.02305 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.77820 9.78040 -0.00220 -0.02249 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.12730 83.23960 -0.11230 -0.13491 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.64220 12.66620 -0.02400 -0.18948 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.90360 65.99690 -0.09330 -0.14137 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.94570 9.96460 -0.01890 -0.18967 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.51440 2.51490 -0.00050 -0.01988 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61030 10.60900 0.00130 0.01225 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09990 2.09950 0.00040 0.01905 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85750 8.85700 0.00050 0.00565 宏利台灣動力基金 31.04000 30.90000 0.14000 0.45307 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.38790 10.35560 0.03230 0.31191 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.83590 9.79010 0.04580 0.46782 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.27680 8.25120 0.02560 0.31026 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.04690 8.01210 0.03480 0.43434 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.22000 10.18000 0.04000 0.39293 宏利全球債券組合基金 12.93050 12.91690 0.01360 0.10529 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77140 2.77820 -0.00680 -0.24476 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.68960 11.71720 -0.02760 -0.23555 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.73120 8.75250 -0.02130 -0.24336 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.27950 2.28300 -0.00350 -0.15331 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.65800 10.66900 -0.01100 -0.10310 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.19470 4.20110 -0.00640 -0.15234 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68110 0.68230 -0.00120 -0.17588 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.47000 19.48000 -0.01000 -0.05133 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62130 11.60570 0.01560 0.13442 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37280 10.36060 0.01220 0.11775 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01920 10.00250 0.01670 0.16696 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.06430 9.05370 0.01060 0.11708 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.59690 8.58690 0.01000 0.11646 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42730 8.41150 0.01580 0.18784 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.59180 8.58400 0.00780 0.09087 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76400 2.76560 -0.00160 -0.05785 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40440 0.40470 -0.00030 -0.07413 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.20030 12.20290 -0.00260 -0.02131 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92400 0.92500 -0.00100 -0.10811 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.53560 7.53680 -0.00120 -0.01592 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09870 2.10000 -0.00130 -0.06190 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.30170 0.30190 -0.00020 -0.06625 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.25460 9.25560 -0.00100 -0.01080 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.34000 0.34030 -0.00030 -0.08816 宏利萬利貨幣市場基金 13.62860 13.62840 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.81000 2.79000 0.02000 0.71685 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.47000 12.35000 0.12000 0.97166 宏利臺灣股息收益基金 28.26000 28.18000 0.08000 0.28389 宏利澳幣保本基金 11.93030 11.92990 0.00040 0.00335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 9.86160 9.87770 -0.01610 -0.16299 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.88740 9.90890 -0.02150 -0.21698 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.96610 8.97140 -0.00530 -0.05908 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.49660 10.50280 -0.00620 -0.05903 貝萊德亞美利加收益基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161 貝萊德新台幣基金 12.92440 12.92430 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 24.82000 24.79000 0.03000 0.12102 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17500 10.15860 0.01640 0.16144 保德信大中華基金 30.56000 30.14000 0.42000 1.39350 保德信中小型股基金 43.20000 43.50000 -0.30000 -0.68966 保德信中國中小基金-新臺幣 10.57000 10.32000 0.25000 2.42248 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.85780 9.78240 0.07540 0.77077 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.53500 10.45440 0.08060 0.77097 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.97000 10.79000 0.18000 1.66821 保德信台商全方位基金 35.01000 35.07000 -0.06000 -0.17109 保德信全球中小基金 29.55000 29.40000 0.15000 0.51020 保德信全球消費商機基金 17.31000 17.24000 0.07000 0.40603 保德信全球基礎建設基金 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220 保德信全球資源基金 8.06000 8.02000 0.04000 0.49875 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.82000 29.52000 0.30000 1.01626 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.07290 9.05300 0.01990 0.21982 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.68420 9.66300 0.02120 0.21939 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.32670 8.32080 0.00590 0.07091 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78940 10.78160 0.00780 0.07235 保德信亞太基金 22.19000 22.08000 0.11000 0.49819 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.53460 8.54480 -0.01020 -0.11937 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.12310 11.13630 -0.01320 -0.11853 保德信店頭市場基金 32.23000 32.47000 -0.24000 -0.73914 保德信拉丁美洲基金 7.20000 7.30000 -0.10000 -1.36986 保德信金平衡基金 29.11000 28.95000 0.16000 0.55268 保德信金滿意基金 39.83000 39.85000 -0.02000 -0.05019 保德信科技島基金 24.51000 24.57000 -0.06000 -0.24420 保德信高成長基金 88.48000 88.82000 -0.34000 -0.38280 保德信第一基金 25.82000 25.80000 0.02000 0.07752 保德信貨幣市場基金 15.74730 15.74710 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.42270 10.40080 0.02190 0.21056 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.00670 9.98550 0.02120 0.21231 保德信新世紀基金 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.14370 8.15220 -0.00850 -0.10427 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75710 10.76830 -0.01120 -0.10401 保德信新興趨勢組合基金 11.49000 11.53000 -0.04000 -0.34692 保德信瑞騰基金 15.53090 15.53050 0.00040 0.00258 保德信歐洲組合基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.77300 9.77650 -0.00350 -0.03580 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.92380 9.92740 -0.00360 -0.03626 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68790 9.69380 -0.00590 -0.06086 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75360 9.76020 -0.00660 -0.06762 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.82290 9.82710 -0.00420 -0.04274 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.82320 9.82730 -0.00410 -0.04172 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80890 9.81350 -0.00460 -0.04687 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.80910 9.81360 -0.00450 -0.04585 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.82560 9.83060 -0.00500 -0.05086 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.70300 9.70290 0.00010 0.00103 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.64970 9.65020 -0.00050 -0.00518 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95830 1.95960 -0.00130 -0.06634 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.62680 2.62840 -0.00160 -0.06087 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.30780 0.30820 -0.00040 -0.12979 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44880 0.44940 -0.00060 -0.13351 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.70350 8.71080 -0.00730 -0.08380 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.84570 11.85250 -0.00680 -0.05737 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.59840 9.60140 -0.00300 -0.03125 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60420 11.60770 -0.00350 -0.03015 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.09260 9.10140 -0.00880 -0.09669 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.02020 11.03090 -0.01070 -0.09700 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15040 10.15130 -0.00090 -0.00887 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98450 9.98490 -0.00040 -0.00401 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13330 10.13260 0.00070 0.00691 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.61600 10.61500 0.00100 0.00942 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.02100 10.02220 -0.00120 -0.01197 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83170 9.83420 -0.00250 -0.02542 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05840 10.06100 -0.00260 -0.02584 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.76670 9.77110 -0.00440 -0.04503 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89600 9.89880 -0.00280 -0.02829 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.44990 10.45250 -0.00260 -0.02487 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.40830 6.40650 0.00180 0.02810 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.80510 10.80210 0.00300 0.02777 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63880 11.63860 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 18.78000 18.79000 -0.01000 -0.05322 施羅德樂活中小基金-I類型 4263.350004266.50000 -3.15000 -0.07383 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.69790 10.62630 0.07160 0.67380 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.96660 11.89900 0.06760 0.56811 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.21730 11.15610 0.06120 0.54858 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.59570 9.53150 0.06420 0.67356 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.26010 10.20220 0.05790 0.56752 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.06310 10.00820 0.05490 0.54855 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.99250 10.91890 0.07360 0.67406 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.80760 11.74090 0.06670 0.56810 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.76510 11.70090 0.06420 0.54868 柏瑞五國金勢力建設基金 6.66000 6.65000 0.01000 0.15038 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-0.01580 -0.14930 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.79320 11.81640 -0.02320 -0.19634 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26290 11.28610 -0.02320 -0.20556 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.11950 9.13310 -0.01360 -0.14891 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89940 9.91890 -0.01950 -0.19659 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.76980 9.78990 -0.02010 -0.20531 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.28260 10.29790 -0.01530 -0.14857 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.98060 11.00220 -0.02160 -0.19632 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88120 10.90360 -0.02240 -0.20544 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.11960 9.13320 -0.01360 -0.14891 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.89980 9.91930 -0.01950 -0.19659 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.77020 9.79030 -0.02010 -0.20531 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.30000 13.25000 0.05000 0.37736 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.83000 8.79000 0.04000 0.45506 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.06000 12.03000 0.03000 0.24938 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.44000 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.34000 11.33980 0.00020 0.00176 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.02930 11.03240 -0.00310 -0.02810 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.21700 10.22110 -0.00410 -0.04011 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.42250 8.42240 0.00010 0.00119 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.53450 9.53730 -0.00280 -0.02936 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.57130 9.57520 -0.00390 -0.04073 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.60930 10.61230 -0.00300 -0.02827 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95860 9.95840 0.00020 0.00201 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.20050 10.20460 -0.00410 -0.04018 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.87800 9.88080 -0.00280 -0.02834 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.10050 9.10040 0.00010 0.00110 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.03340 9.03430 -0.00090 -0.00996 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.59340 9.59730 -0.00390 -0.04064 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.15230 12.14570 0.00660 0.05434 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.68910 11.68930 -0.00020 -0.00171 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.15550 11.15720 -0.00170 -0.01524 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.35510 7.35110 0.00400 0.05441 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.30590 9.30610 -0.00020 -0.00215 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.95890 9.96040 -0.00150 -0.01506 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.44630 10.44060 0.00570 0.05459 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.17320 11.17490 -0.00170 -0.01521 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06950 10.06970 -0.00020 -0.00199 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.37960 9.37450 0.00510 0.05440 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.17090 10.17240 -0.00150 -0.01475 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.06970 11.08130 -0.01160 -0.10468 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.66640 11.68400 -0.01760 -0.15063 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.76850 10.78600 -0.01750 -0.16225 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.16290 9.17260 -0.00970 -0.10575 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75700 9.77180 -0.01480 -0.15146 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.76820 9.78410 -0.01590 -0.16251 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.99640 11.01300 -0.01660 -0.15073 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.87660 9.88700 -0.01040 -0.10519 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.26080 10.27750 -0.01670 -0.16249 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.48540 9.49540 -0.01000 -0.10531 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.31510 9.32500 -0.00990 -0.10617 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.97550 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0.56840 0.55910 0.00930 1.66339 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.49000 27.41000 0.08000 0.29186 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.72000 12.75000 -0.03000 -0.23529 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.36000 36.15000 0.21000 0.58091 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.00570 9.99970 0.00600 0.06000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.00570 9.99970 0.00600 0.06000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.00570 9.99970 0.00600 0.06000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33590 0.33620 -0.00030 -0.08923 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33590 0.33620 -0.00030 -0.08923 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33590 0.33620 -0.00030 -0.08923 國泰台灣貨幣市場基金 12.39900 12.39880 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 28.10000 28.16000 -0.06000 -0.21307 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.21730 2.21240 0.00490 0.22148 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34890 0.34840 0.00050 0.14351 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46660 0.46430 0.00230 0.49537 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.91000 12.83000 0.08000 0.62354 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46110 0.45890 0.00220 0.47941 國泰全球資源基金台幣級別 5.68000 5.63000 0.05000 0.88810 國泰全球資源基金美元級別 0.18800 0.18660 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國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61060 0.60660 0.00400 0.65941 國泰科技生化基金 36.67000 36.85000 -0.18000 -0.48847 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.29000 25.14000 0.15000 0.59666 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.07000 14.11000 -0.04000 -0.28349 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.85470 37.79540 0.05930 0.15690 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.79260 19.77330 0.01930 0.09761 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.97200 18.99920 -0.02720 -0.14316 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.80760 38.72830 0.07930 0.20476 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 38.85340 38.76490 0.08850 0.22830 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.25690 41.11710 0.13980 0.34000 國泰紐幣2021保本基金 11.96670 11.94880 0.01790 0.14981 國泰紐幣八年期保本基金 12.24490 12.22480 0.02010 0.16442 國泰紐幣保本基金 12.28400 12.27790 0.00610 0.04968 國泰高科技基金 13.12000 13.17000 -0.05000 -0.37965 國泰國泰基金台幣I級別 23.48000 23.61000 -0.13000 -0.55061 國泰國泰基金台幣級別 23.48000 23.61000 -0.13000 -0.55061 國泰富時中國A50基金 20.60000 20.23000 0.37000 1.82897 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33760 0.33740 0.00020 0.05928 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45810 0.45630 0.00180 0.39448 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36260 0.36090 0.00170 0.47104 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49210 0.48810 0.00400 0.81950 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35070 0.34990 0.00080 0.22864 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47590 0.47330 0.00260 0.54933 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.68460 10.68750 -0.00290 -0.02713 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.78630 7.78840 -0.00210 -0.02696 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36100 0.36110 -0.00010 -0.02769 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26160 0.26210 -0.00050 -0.19077 國泰新興市場基金台幣級別 12.13000 11.98000 0.15000 1.25209 國泰新興市場基金美元級別 0.40780 0.40340 0.00440 1.09073 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12990 2.13070 -0.00080 -0.03755 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.42690 1.42740 -0.00050 -0.03503 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34540 0.34580 -0.00040 -0.11567 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37040 0.37080 -0.00040 -0.10787 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23370 0.23400 -0.00030 -0.12821 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.60980 10.62170 -0.01190 -0.11203 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.97590 6.98370 -0.00780 -0.11169 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.63000 14.73000 -0.10000 -0.67889 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.06000 32.61000 0.45000 1.37994 國泰價值卓越基金 15.72000 15.79000 -0.07000 -0.44332 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39440 0.39240 0.00200 0.50968 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.03020 40.00450 0.02570 0.06424 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.06180 12.05510 0.00670 0.05558 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41110 0.41100 0.00010 0.02433 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.58730 9.58900 -0.00170 -0.01773 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.57820 8.57560 0.00260 0.03032 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.54050 10.54230 -0.00180 -0.01707 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52550 9.52260 0.00290 0.03045 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08910 11.08610 0.00300 0.02706 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.13970 10.13380 0.00590 0.05822 第一金大中華基金 27.19000 27.34000 -0.15000 -0.54865 第一金小型精選基金 38.51000 38.88000 -0.37000 -0.95165 第一金中國世紀基金-人民幣 14.12000 13.98000 0.14000 1.00143 第一金中國世紀基金-美元 9.53610 9.45000 0.08610 0.91111 第一金中國世紀基金-美元-N 9.53740 9.45130 0.08610 0.91099 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.82000 10.71000 0.11000 1.02708 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.82000 10.71000 0.11000 1.02708 第一金中概平衡基金 25.29000 25.36000 -0.07000 -0.27603 第一金台灣貨幣市場基金 15.23100 15.23080 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.63400 177.63200 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.76030 13.64560 0.11470 0.84056 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.76080 13.64560 0.11520 0.84423 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.76000 12.63000 0.13000 1.02930 第一金全球大趨勢基金 23.16000 22.92000 0.24000 1.04712 第一金全球不動產證券化基金A 8.01010 7.97920 0.03090 0.38726 第一金全球不動產證券化基金B 5.74720 5.72510 0.02210 0.38602 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.46710 9.45130 0.01580 0.16717 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.46830 9.45240 0.01590 0.16821 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.70550 9.68920 0.01630 0.16823 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.70680 9.69040 0.01640 0.16924 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.65760 8.63900 0.01860 0.21530 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12910 10.10730 0.02180 0.21569 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.75540 9.74360 0.01180 0.12111 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.05550 8.04770 0.00780 0.09692 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.88490 8.87130 0.01360 0.15330 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.88520 8.87150 0.01370 0.15443 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.02350 11.01020 0.01330 0.12080 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.02430 11.01100 0.01330 0.12079 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95740 9.94770 0.00970 0.09751 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.64020 14.61780 0.02240 0.15324 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.67400 14.55820 0.11580 0.79543 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.69220 14.57610 0.11610 0.79651 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.36000 13.24000 0.12000 0.90634 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.39000 13.26000 0.13000 0.98039 第一金亞洲科技基金 20.75000 20.63000 0.12000 0.58168 第一金亞洲新興市場基金 13.89000 13.83000 0.06000 0.43384 第一金店頭市場基金 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271 第一金創新趨勢基金 24.76000 24.98000 -0.22000 -0.88070 第一金電子基金 33.46000 33.75000 -0.29000 -0.85926 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.20000 19.04000 0.16000 0.84034 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.22000 20.34000 -0.12000 -0.58997 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金(人民幣) 10.08000 9.92000 0.16000 1.61290 統一大中華中小基金(美元) 9.96000 9.81000 0.15000 1.52905 統一大中華中小基金(新台幣) 14.19000 13.96000 0.23000 1.64756 統一大滿貫基金 32.49000 32.39000 0.10000 0.30874 統一大龍印基金 16.73000 16.49000 0.24000 1.45543 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.03000 9.88000 0.15000 1.51822 統一大龍騰中國基金(美元) 9.92000 9.78000 0.14000 1.43149 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.87000 10.70000 0.17000 1.58879 統一中小基金 25.49000 25.75000 -0.26000 -1.00971 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.57070 9.57880 -0.00810 -0.08456 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.65560 9.66970 -0.01410 -0.14582 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.17800 9.19010 -0.01210 -0.13166 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.15300 11.16240 -0.00940 -0.08421 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.16790 11.18420 -0.01630 -0.14574 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.62340 10.63740 -0.01400 -0.13161 統一台灣動力基金 16.69000 16.81000 -0.12000 -0.71386 統一全天候基金 108.85000 109.36000 -0.51000 -0.46635 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.56620 8.54370 0.02250 0.26335 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.94590 8.92790 0.01800 0.20162 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.80170 8.78000 0.02170 0.24715 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.72910 8.70620 0.02290 0.26303 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.11600 9.09760 0.01840 0.20225 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.96910 8.94690 0.02220 0.24813 統一全球債券組合基金 11.98810 11.98570 0.00240 0.02002 統一全球新科技基金(人民幣) 15.14000 14.88000 0.26000 1.74731 統一全球新科技基金(美元) 15.39000 15.14000 0.25000 1.65125 統一全球新科技基金(新台幣) 14.23000 13.98000 0.25000 1.78827 統一亞太基金 26.44000 26.15000 0.29000 1.10899 統一亞洲大金磚基金 12.86000 12.67000 0.19000 1.49961 統一奔騰基金 58.02000 58.39000 -0.37000 -0.63367 統一強棒貨幣市場基金 16.63910 16.63890 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.06000 9.92000 0.14000 1.41129 統一強漢基金(美元) 9.79000 9.66000 0.13000 1.34576 統一強漢基金(新台幣) 24.83000 24.46000 0.37000 1.51267 統一統信基金 31.98000 32.07000 -0.09000 -0.28064 統一黑馬基金 58.66000 59.10000 -0.44000 -0.74450 統一新亞洲科技能源基金 19.37000 19.13000 0.24000 1.25457 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.27120 8.27140 -0.00020 -0.00242 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.32960 10.32980 -0.00020 -0.00194 統一經建基金 46.13000 46.35000 -0.22000 -0.47465 統一龍馬基金 67.17000 67.33000 -0.16000 -0.23764 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.94000 21.92000 0.02000 0.09124 野村中小基金 48.46000 48.54000 -0.08000 -0.16481 野村中國機會基金 14.20000 13.98000 0.22000 1.57368 野村巴西基金 5.98000 6.05000 -0.07000 -1.15702 野村日本領先基金 12.49000 12.44000 0.05000 0.40193 野村台灣高股息基金 21.91000 21.78000 0.13000 0.59688 野村台灣運籌基金 36.47000 36.34000 0.13000 0.35773 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.67540 9.68740 -0.01200 -0.12387 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.66870 9.67520 -0.00650 -0.06718 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.68140 9.68790 -0.00650 -0.06709 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.75670 9.76880 -0.01210 -0.12386 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.73170 9.73830 -0.00660 -0.06777 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.70910 9.71560 -0.00650 -0.06690 野村平衡基金 18.99000 19.01000 -0.02000 -0.10521 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.94000 12.89000 0.05000 0.38790 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 野村全球生技醫療基金 15.61000 15.55000 0.06000 0.38585 野村全球品牌基金 27.68000 27.61000 0.07000 0.25353 野村全球氣候變遷基金 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.92000 12.83000 0.09000 0.70148 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.24000 11.18000 0.06000 0.53667 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.10000 18.96000 0.14000 0.73840 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.15000 12.08000 0.07000 0.57947 野村全球短期收益基金-美元計價 10.55890 10.55880 0.00010 0.00095 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39060 10.38590 0.00470 0.04525 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.61300 9.61700 -0.00400 -0.04159 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.36390 9.36230 0.00160 0.01709 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.84440 8.83670 0.00770 0.08714 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.98880 10.99350 -0.00470 -0.04275 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.52190 10.52020 0.00170 0.01616 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.98680 9.97820 0.00860 0.08619 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.21880 11.21580 0.00300 0.02675 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.79900 10.79110 0.00790 0.07321 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.38190 10.36580 0.01610 0.15532 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.46970 10.45660 0.01310 0.12528 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.59060 10.56800 0.02260 0.21385 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.90700 9.89040 0.01660 0.16784 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.57930 9.55100 0.02830 0.29630 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.73350 9.72310 0.01040 0.10696 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.86910 11.85420 0.01490 0.12569 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.78940 12.75870 0.03070 0.24062 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.93730 10.91900 0.01830 0.16760 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.57900 10.54780 0.03120 0.29580 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.97730 10.96590 0.01140 0.10396 野村成長基金 27.97000 27.87000 0.10000 0.35881 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.68500 9.69790 -0.01290 -0.13302 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.68080 9.68830 -0.00750 -0.07741 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.59570 9.59040 0.00530 0.05526 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.85000 9.86310 -0.01310 -0.13282 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.81170 9.81940 -0.00770 -0.07842 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.72860 9.72330 0.00530 0.05451 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.13000 13.03000 0.10000 0.76746 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.01780 10.03090 -0.01310 -0.13060 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.94240 9.95000 -0.00760 -0.07638 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.84360 9.84100 0.00260 0.02642 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.37110 10.38470 -0.01360 -0.13096 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.23900 10.24700 -0.00800 -0.07807 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.14230 10.13970 0.00260 0.02564 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.91840 8.93210 -0.01370 -0.15338 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67210 9.70120 -0.02910 -0.29996 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.55580 9.57990 -0.02410 -0.25157 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.29960 13.31990 -0.02030 -0.15240 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.45150 12.48890 -0.03740 -0.29947 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.20730 10.23310 -0.02580 -0.25212 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28940 10.27840 0.01100 0.10702 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.97250 9.95800 0.01450 0.14561 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41470 9.39480 0.01990 0.21182 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.98940 10.96620 0.02320 0.21156 野村泰國基金 43.98000 43.97000 0.01000 0.02274 野村高科技基金 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 野村貨幣市場基金 16.24620 16.24600 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.91000 17.01000 -0.10000 -0.58789 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.99360 7.98960 0.00400 0.05007 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.67140 11.66560 0.00580 0.04972 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503 野村精選貨幣市場基金 12.06970 12.06960 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.31000 12.24000 0.07000 0.57190 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.80000 11.73000 0.07000 0.59676 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.36000 11.30000 0.06000 0.53097 野村歐洲高股息基金季配型 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800 野村歐洲高股息基金累積型 11.87000 11.84000 0.03000 0.25338 野村積極成長基金 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 野村優質基金 33.20000 33.17000 0.03000 0.09044 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.69880 8.69370 0.00510 0.05866 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.07010 8.06000 0.01010 0.12531 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88350 7.87260 0.01090 0.13845 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.53440 11.52760 0.00680 0.05899 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51360 10.50040 0.01320 0.12571 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29900 10.28470 0.01430 0.13904 野村環球基金-人民幣計價 15.27000 15.20000 0.07000 0.46053 野村環球基金-美元計價 12.15000 12.08000 0.07000 0.57947 野村環球基金-新臺幣計價 16.41000 16.31000 0.10000 0.61312 野村鴻利基金 21.88000 21.89000 -0.01000 -0.04568 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84800 16.84790 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.00000 19.86000 0.14000 0.70493 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.10000 13.01000 0.09000 0.69178 野村鑫平衡組合基金 14.63000 14.49000 0.14000 0.96618 野村鑫全球債券組合基金 13.13850 13.13120 0.00730 0.05559 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.76160 9.76130 0.00030 0.00307 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.75790 9.76070 -0.00280 -0.02869 凱基台商天下基金 13.46000 13.40000 0.06000 0.44776 凱基台灣精五門基金 20.78000 20.67000 0.11000 0.53217 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.76940 10.77340 -0.00400 -0.03713 凱基亞太高股息基金 13.11000 13.06000 0.05000 0.38285 凱基亞洲四金磚基金 17.84000 17.66000 0.18000 1.01925 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.57000 13.47000 0.10000 0.74239 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.23460 13.14380 0.09080 0.69082 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.60000 12.49000 0.11000 0.88070 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52980 11.52970 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.78000 26.52000 0.26000 0.98039 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.73000 20.50000 0.23000 1.12195 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.79340 20.60110 0.19230 0.93345 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 18.29000 18.26000 0.03000 0.16429 凱基新興市場中小基金-美元計價B 18.08910 18.08170 0.00740 0.04093 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.10000 10.08190 0.01810 0.17953 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.05480 8.04040 0.01440 0.17910 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.94000 7.96000 -0.02000 -0.25126 凱基資源國基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.62030 11.59440 0.02590 0.22338 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.04330 10.96930 0.07400 0.67461 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.93000 10.84000 0.09000 0.83026 凱基護城河基金-台幣計價A 12.61000 12.53000 0.08000 0.63847 凱基護城河基金-美元計價B 12.79070 12.72870 0.06200 0.48709 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.89000 15.01000 -0.12000 -0.79947 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.55000 30.09000 0.46000 1.52875 富邦NASDAQ-100基金 27.90000 27.63000 0.27000 0.97720 富邦上証180基金 31.75000 31.37000 0.38000 1.21135 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23640 0.23310 0.00330 1.41570 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.04000 6.93000 0.11000 1.58730 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.04000 7.17000 -0.13000 -1.81311 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.43000 41.77000 1.66000 3.97414 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.73500 11.64920 0.08580 0.73653 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.10340 11.02380 0.07960 0.72207 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.82000 10.72900 0.09100 0.84817 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.37650 10.30060 0.07590 0.73685 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.73870 9.66890 0.06980 0.72190 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.49940 9.41950 0.07990 0.84824 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.74230 20.75590 -0.01360 -0.06552 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.22990 11.22670 0.00320 0.02850 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71820 10.70400 0.01420 0.13266 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.83130 12.86010 -0.02880 -0.22395 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.90010 1.90410 -0.00400 -0.21007 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.55890 9.58030 -0.02140 -0.22338 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.46250 1.46560 -0.00310 -0.21152 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.57220 11.57720 -0.00500 -0.04319 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.74030 1.74120 -0.00090 -0.05169 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09620 10.10060 -0.00440 -0.04356 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53760 1.53840 -0.00080 -0.05200 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.34000 14.42000 -0.08000 -0.55479 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.70000 24.45000 0.25000 1.02249 富邦日本東証基金 22.64000 22.55000 0.09000 0.39911 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.16000 41.91000 0.25000 0.59652 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.23000 46.08000 0.15000 0.32552 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.65000 49.13000 0.52000 1.05842 富邦台灣心基金 22.00000 22.03000 -0.03000 -0.13618 富邦台灣釆吉50基金 46.54000 46.04000 0.50000 1.08601 富邦台灣科技指數基金 50.85000 50.05000 0.80000 1.59840 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29420 0.29350 0.00070 0.23850 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.32240 2.32150 0.00090 0.03877 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34050 0.34060 -0.00010 -0.02936 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.65200 10.65360 -0.00160 -0.01502 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.02700 2.02610 0.00090 0.04442 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32880 0.32880 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.23840 9.23980 -0.00140 -0.01515 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.04000 22.89000 0.15000 0.65531 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.70000 14.82000 -0.12000 -0.80972 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.28000 28.85000 0.43000 1.49047 富邦吉祥貨幣市場基金 15.62140 15.62130 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 64.26000 64.32000 -0.06000 -0.09328 富邦科技基金 24.36000 24.47000 -0.11000 -0.44953 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.07420 38.98700 0.08720 0.22366 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.25740 38.20430 0.05310 0.13899 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.73430 37.66430 0.07000 0.18585 富邦恒生國企ETF基金 21.58000 21.25000 0.33000 1.55294 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.94000 13.13000 -0.19000 -1.44707 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.22000 32.33000 0.89000 2.75286 富邦高成長基金 24.43000 24.44000 -0.01000 -0.04092 富邦基金 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 富邦深証100基金 11.48000 11.34000 0.14000 1.23457 富邦富時歐洲ETF基金 20.93000 20.83000 0.10000 0.48008 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40190 0.40130 0.00060 0.14951 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.20940 12.19430 0.01510 0.12383 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.57780 9.56590 0.01190 0.12440 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30310 0.30260 0.00050 0.16523 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.95680 8.94560 0.01120 0.12520 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.72710 9.75950 -0.03240 -0.33198 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.91490 9.93210 -0.01720 -0.17318 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.72710 9.75950 -0.03240 -0.33198 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.91490 9.93210 -0.01720 -0.17318 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 19.48000 19.36000 0.12000 0.61983 富邦精準基金 45.88000 46.06000 -0.18000 -0.39079 富邦精銳中小基金 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 20.96000 20.74000 0.22000 1.06075 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.93000 7.98000 -0.05000 -0.62657 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.32000 14.13000 0.19000 1.34466 富邦標普美國特別股ETF基金 19.40000 19.36000 0.04000 0.20661 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.23430 10.18590 0.04840 0.47517 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.14960 11.10440 0.04520 0.40705 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.86920 10.80490 0.06430 0.59510 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.05240 10.00490 0.04750 0.47477 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.90720 10.86310 0.04410 0.40596 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.61140 10.54860 0.06280 0.59534 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.59000 29.40000 0.19000 0.64626 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.98440 9.00510 -0.02070 -0.22987 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.46590 9.48960 -0.02370 -0.24975 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.30380 9.32800 -0.02420 -0.25943 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.80220 9.82470 -0.02250 -0.22901 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.75290 9.77730 -0.02440 -0.24956 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.58590 9.61080 -0.02490 -0.25908 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.63870 9.66330 -0.02460 -0.25457 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.54060 8.55310 -0.01250 -0.14615 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.50470 9.52060 -0.01590 -0.16701 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11090 9.12710 -0.01620 -0.17749 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45690 10.47220 -0.01530 -0.14610 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.16330 10.18040 -0.01710 -0.16797 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79940 9.81670 -0.01730 -0.17623 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.21840 9.23440 -0.01600 -0.17327 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.61100 9.62740 -0.01640 -0.17035 富達卓越領航全球組合基金 14.87000 14.77000 0.10000 0.67705 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.79360 8.80130 -0.00770 -0.08749 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.43870 9.44900 -0.01030 -0.10901 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.24760 9.25870 -0.01110 -0.11989 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.85970 9.86840 -0.00870 -0.08816 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.76590 9.77650 -0.01060 -0.10842 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.60020 9.61170 -0.01150 -0.11965 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.31620 9.32670 -0.01050 -0.11258 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.63720 9.64780 -0.01060 -0.10987 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404 富蘭克林華美中國消費基金-美元 11.78000 11.67000 0.11000 0.94259 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.04000 8.90000 0.14000 1.57303 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.19000 11.02000 0.17000 1.54265 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.55000 10.38000 0.17000 1.63776 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.55420 9.57300 -0.01880 -0.19639 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.27030 9.28990 -0.01960 -0.21098 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76430 8.77620 -0.01190 -0.13559 富蘭克林華美中華基金 14.24000 14.07000 0.17000 1.20824 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.14000 20.16000 -0.02000 -0.09921 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.86000 19.91000 -0.05000 -0.25113 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.28710 8.28740 -0.00030 -0.00362 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.42450 9.43040 -0.00590 -0.06256 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.08570 10.09200 -0.00630 -0.06243 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.63550 12.63600 -0.00050 -0.00396 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.03000 9.88000 0.15000 1.51822 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.87400 12.79260 0.08140 0.63631 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 39.68000 39.56000 0.12000 0.30334 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28960 10.28950 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.18000 13.09000 0.09000 0.68755 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.25000 13.17000 0.08000 0.60744 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.84000 14.72000 0.12000 0.81522 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.79010 7.70700 0.08310 1.07824 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.14380 11.07070 0.07310 0.66030 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.88450 9.89970 -0.01520 -0.15354 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.10410 11.12120 -0.01710 -0.15376 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.13270 7.14080 -0.00810 -0.11343 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.43740 9.45270 -0.01530 -0.16186 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.38190 10.39870 -0.01680 -0.16156 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.72830 10.74050 -0.01220 -0.11359 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.78000 19.73000 0.05000 0.25342 復華人民幣貨幣市場基金 11.53030 11.52940 0.00090 0.00781 復華人生目標基金 37.28120 37.58320 -0.30200 -0.80355 復華大中華中小策略基金 9.86000 9.70000 0.16000 1.64948 復華中小精選基金 70.17000 70.16000 0.01000 0.01425 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.46000 9.29000 0.17000 1.82992 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.79000 8.63000 0.16000 1.85400 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.82000 11.69000 0.13000 1.11206 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.92000 10.82000 0.10000 0.92421 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.08000 10.96000 0.12000 1.09489 復華台灣智能基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 28.65000 28.62000 0.03000 0.10482 復華全球大趨勢基金-美元 13.32000 13.08000 0.24000 1.83486 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.18000 19.79000 0.39000 1.97069 復華全球平衡基金-新臺幣 19.94000 19.83000 0.11000 0.55472 復華全球物聯網科技基金-美元 16.21000 15.74000 0.47000 2.98602 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.03000 14.58000 0.45000 3.08642 復華全球原物料基金 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840 復華全球消費基金-新臺幣 13.57000 13.42000 0.15000 1.11773 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.47460 11.47170 0.00290 0.02528 復華全球債券基金 13.58520 13.58040 0.00480 0.03535 復華全球債券組合基金 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.00000 13.93000 0.07000 0.50251 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 復華全球戰略配置強基金-美元 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970 復華有利貨幣市場基金 13.42140 13.42120 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 13.67000 13.57000 0.10000 0.73692 復華亞太成長基金 14.98000 14.49000 0.49000 3.38164 復華亞太神龍科技基金-美元 9.78000 9.61000 0.17000 1.76899 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.99000 9.80000 0.19000 1.93878 復華東協世紀基金 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026 復華南非幣長期收益基金A 13.40000 13.36000 0.04000 0.29940 復華南非幣長期收益基金B 8.49000 8.53000 -0.04000 -0.46893 復華南非幣短期收益基金A 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 復華南非幣短期收益基金B 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 復華美國新星基金-美元 12.45000 12.22000 0.23000 1.88216 復華美國新星基金-新臺幣 12.13000 11.90000 0.23000 1.93277 復華恒生基金 21.67000 21.38000 0.29000 1.35641 復華恒生單日反向一倍基金 8.26000 8.39000 -0.13000 -1.54946 復華恒生單日正向二倍基金 36.06000 35.01000 1.05000 2.99914 復華神盾基金 25.57410 25.78860 -0.21450 -0.83176 復華高成長基金 63.78000 63.96000 -0.18000 -0.28143 復華高益策略組合基金 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 復華貨幣市場基金 14.38130 14.38110 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.73000 18.60000 0.13000 0.69892 復華富時台灣高股息低波動基金 49.67000 49.38000 0.29000 0.58728 復華復華基金 20.16000 20.21000 -0.05000 -0.24740 復華華人世紀基金 19.37000 18.96000 0.41000 2.16245 復華傳家二號基金 29.01790 29.18740 -0.16950 -0.58073 復華傳家基金 24.30140 24.45380 -0.15240 -0.62322 復華奧林匹克全球組合基金 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.64000 11.52000 0.12000 1.04167 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.08000 13.94000 0.14000 1.00430 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 復華新興人民幣短期收益基金 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 復華新興市場10年期以上債券基金 18.45000 18.41000 0.04000 0.21727 復華新興市場高收益債券基金A 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 復華新興市場高收益債券基金B 5.96000 6.01000 -0.05000 -0.83195 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.01000 13.13000 -0.12000 -0.91394 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.57000 13.74000 -0.17000 -1.23726 復華新興市場短期收益基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937 復華滬深300 A股基金 24.20000 23.91000 0.29000 1.21288 復華數位經濟基金 57.25000 57.35000 -0.10000 -0.17437 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.29000 11.16000 0.13000 1.16487 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.81750 9.81920 -0.00170 -0.01731 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.66500 9.66580 -0.00080 -0.00828 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.97160 9.97330 -0.00170 -0.01705 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.78610 9.78690 -0.00080 -0.00817 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.77810 9.78130 -0.00320 -0.03272 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 9.93240 9.92000 0.01240 0.12500 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.79190 9.79200 -0.00010 -0.00102 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 9.94550 9.93000 0.01550 0.15609 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.79090 9.79110 -0.00020 -0.00204 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 9.94830 9.93270 0.01560 0.15706 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.26090 9.26340 -0.00250 -0.02699 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.03690 9.04800 -0.01110 -0.12268 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.69520 8.69210 0.00310 0.03566 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37660 11.37970 -0.00310 -0.02724 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 11.11460 11.12830 -0.01370 -0.12311 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.81740 10.81360 0.00380 0.03514 景順主流基金 18.77000 18.58000 0.19000 1.02260 景順台灣科技基金 33.23000 32.91000 0.32000 0.97235 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 景順全球科技基金 20.81000 20.63000 0.18000 0.87252 景順全球康健基金 17.19000 17.14000 0.05000 0.29172 景順貨幣市場基金 15.92100 15.92090 0.00010 0.00063 景順潛力基金 34.48000 34.13000 0.35000 1.02549 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.34000 15.17000 0.17000 1.12063 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.84000 13.66000 0.18000 1.31772 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.40000 9.26000 0.14000 1.51188 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.22000 9.07000 0.15000 1.65380 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.50000 9.36000 0.14000 1.49573 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.32000 9.16000 0.16000 1.74672 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.70620 8.71860 -0.01240 -0.14222 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.36340 8.34140 0.02200 0.26374 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.00310 11.01860 -0.01550 -0.14067 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.54410 10.51650 0.02760 0.26244 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.39000 8.27000 0.12000 1.45103 華南永昌中國A股基金(美元) 8.73000 8.58000 0.15000 1.74825 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.34000 12.11000 0.23000 1.89926 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.50090 9.50070 0.00020 0.00211 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.35460 9.33960 0.01500 0.16061 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71390 9.71360 0.00030 0.00309 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.56580 9.55050 0.01530 0.16020 華南永昌永昌基金 19.37000 19.15000 0.22000 1.14883 華南永昌全球亨利組合基金 14.26130 14.25100 0.01030 0.07228 華南永昌全球神農水資源基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.76000 11.65000 0.11000 0.94421 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.32000 11.20000 0.12000 1.07143 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.73000 13.61000 0.12000 0.88170 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.20000 13.06000 0.14000 1.07198 華南永昌物聯網精選基金 12.00000 11.89000 0.11000 0.92515 華南永昌策略報酬基金 10.29000 10.15000 0.14000 1.37931 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.18440 16.18420 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.50420 24.27750 0.22670 0.93379 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.92310 11.92300 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.16100 10.16260 -0.00160 -0.01574 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.49850 10.49170 0.00680 0.06481 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.91930 9.92080 -0.00150 -0.01512 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.21710 10.21040 0.00670 0.06562 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.02660 10.02920 -0.00260 -0.02592 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.29710 10.29150 0.00560 0.05441 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.88460 9.88710 -0.00250 -0.02529 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.14650 10.14020 0.00630 0.06213 華頓中小型基金 24.90000 25.11000 -0.21000 -0.83632 華頓中國多重機會平衡基金 12.57640 12.43790 0.13850 1.11353 華頓台灣基金 28.46000 28.76000 -0.30000 -1.04312 華頓平安貨幣市場基金 11.50530 11.50520 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.45000 17.29000 0.16000 0.92539 華頓全球高收益債券基金A 13.34460 13.33820 0.00640 0.04798 華頓全球高收益債券基金B 8.40930 8.40520 0.00410 0.04878 華頓全球黑鑽油源基金 6.03000 6.02000 0.01000 0.16611 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94660 2.90290 0.04370 1.50539 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.79540 13.57080 0.22460 1.65502 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46350 0.45670 0.00680 1.48894 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.79130 11.73190 0.05940 0.50631 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.73430 10.68270 0.05160 0.48302 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.97480 10.90360 0.07120 0.65300 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.98170 9.91690 0.06480 0.65343 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.60540 11.54840 0.05700 0.49357 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.64760 10.59750 0.05010 0.47275 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.27000 12.11000 0.16000 1.32122 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.06000 10.90000 0.16000 1.46789 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.30000 12.13000 0.17000 1.40148 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41550 2.41640 -0.00090 -0.03725 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 1.96070 1.96310 -0.00240 -0.12226 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.15030 12.15610 -0.00580 -0.04771 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.98850 9.99320 -0.00470 -0.04703 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37930 0.37950 -0.00020 -0.05270 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32260 0.32300 -0.00040 -0.12384 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.45000 3.42000 0.03000 0.87719 匯豐中國動力基金(台幣) 16.16000 15.96000 0.20000 1.25313 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.54000 0.00000 0.00000 匯豐太平洋精典基金 17.91000 17.86000 0.05000 0.27996 匯豐台灣精典基金 23.66000 23.52000 0.14000 0.59524 匯豐全球趨勢組合基金 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708 匯豐全球關鍵資源基金 8.23000 8.21000 0.02000 0.24361 匯豐安富基金 25.08000 24.98000 0.10000 0.40032 匯豐成功基金 39.18000 38.92000 0.26000 0.66804 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.44030 2.44510 -0.00480 -0.19631 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.23640 2.24120 -0.00480 -0.21417 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.66630 11.68490 -0.01860 -0.15918 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.12470 8.14280 -0.01810 -0.22228 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38460 0.38540 -0.00080 -0.20758 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.34720 0.34800 -0.00080 -0.22989 匯豐拉丁美洲基金 7.75000 7.83000 -0.08000 -1.02171 匯豐金磚動力基金 14.68000 14.58000 0.10000 0.68587 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97230 14.97230 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.21000 5.19000 0.02000 0.38536 匯豐新鑽動力基金 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.55490 5.56560 -0.01070 -0.19225 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.08320 9.09420 -0.01100 -0.12096 匯豐龍鳳基金-A類型 50.72000 50.41000 0.31000 0.61496 匯豐龍鳳基金-I類型 50.72000 50.41000 0.31000 0.61496 匯豐龍騰電子基金 36.67000 36.60000 0.07000 0.19126 匯豐雙高收益債券組合基金 12.27800 12.27720 0.00080 0.00652 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.04000 19.97000 0.07000 0.35053 新光中國成長基金(人民幣) 11.43000 11.26000 0.17000 1.50977 新光中國成長基金(美元) 12.37000 12.21000 0.16000 1.31040 新光中國成長基金(新臺幣) 11.92000 11.74000 0.18000 1.53322 新光台灣富貴基金 23.26000 23.15000 0.11000 0.47516 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.74000 8.72000 0.02000 0.22936 新光全球生技醫療基金(美元) 11.44000 11.35000 0.09000 0.79295 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 新光吉星貨幣市場基金 15.42590 15.42580 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 新光多重資產基金(A累積)美元 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 新光亞洲精選基金-美金 24.53000 24.45000 0.08000 0.32720 新光亞洲精選基金-新台幣 24.01000 23.89000 0.12000 0.50230 新光兩岸優勢基金 13.51000 13.32000 0.19000 1.42643 新光店頭基金 25.61000 25.69000 -0.08000 -0.31141 新光創新科技基金 15.37000 15.38000 -0.01000 -0.06502 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.72900 9.74420 -0.01520 -0.15599 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03170 10.04580 -0.01410 -0.14036 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.68390 9.70430 -0.02040 -0.21022 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30990 9.32440 -0.01450 -0.15551 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61310 9.62630 -0.01320 -0.13712 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.27280 9.29260 -0.01980 -0.21307 新光澳幣八年期保本基金 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 新光澳幣十年期保本基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.00600 10.00350 0.00250 0.02499 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.00560 10.00310 0.00250 0.02499 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.91340 9.90430 0.00910 0.09188 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.91340 9.90430 0.00910 0.09188 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.91050 9.90520 0.00530 0.05351 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.91020 9.90500 0.00520 0.05250 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.88790 9.88290 0.00500 0.05059 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.89040 9.88530 0.00510 0.05159 瑞銀全球創新趨勢基金 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.78000 8.83000 -0.05000 -0.56625 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.83910 9.86140 -0.02230 -0.22613 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63010 9.65200 -0.02190 -0.22690 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.82250 9.84240 -0.01990 -0.20219 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.64780 9.66740 -0.01960 -0.20274 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.71930 9.73690 -0.01760 -0.18076 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.95670 9.97470 -0.01800 -0.18046 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.75000 13.76810 -0.01810 -0.13146 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.62410 8.63540 -0.01130 -0.13086 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 36.38040 36.28760 0.09280 0.25573 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 36.82690 36.77790 0.04900 0.13323 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.29910 38.24650 0.05260 0.13753 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09030 11.08730 0.00300 0.02706 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30620 10.30030 0.00590 0.05728 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.18980 12.93540 0.25440 1.96670 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.65840 10.46610 0.19230 1.83736 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.64000 10.44000 0.20000 1.91571 群益大印度基金-人民幣 13.08560 13.02710 0.05850 0.44906 群益大印度基金-美元 13.30480 13.26230 0.04250 0.32046 群益大印度基金-新臺幣 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.31360 12.24550 0.06810 0.55612 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.83760 12.78280 0.05480 0.42870 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.64000 11.57000 0.07000 0.60501 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.49630 11.43270 0.06360 0.55630 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.93710 10.89040 0.04670 0.42882 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.88100 9.82630 0.05470 0.55667 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.43840 9.39820 0.04020 0.42774 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.60050 9.54740 0.05310 0.55617 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 9.47760 9.43710 0.04050 0.42916 群益中小型股基金 48.41000 48.50000 -0.09000 -0.18557 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.86550 9.81410 0.05140 0.52374 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.90190 9.86290 0.03900 0.39542 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.96260 8.91310 0.04950 0.55536 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.77910 8.73330 0.04580 0.52443 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.81110 8.77630 0.03480 0.39652 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.97600 7.93190 0.04410 0.55598 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40320 11.40670 -0.00350 -0.03068 群益中國高收益債券基金-美元 11.21730 11.22340 -0.00610 -0.05435 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52600 10.52650 -0.00050 -0.00475 群益中國新機會基金N-人民幣 9.49530 9.31710 0.17820 1.91261 群益中國新機會基金N-美元 9.42620 9.26120 0.16500 1.78163 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.72000 9.54000 0.18000 1.88679 群益中國新機會基金-人民幣 8.42110 8.26310 0.15800 1.91212 群益中國新機會基金-美元 10.07900 9.90250 0.17650 1.78238 群益中國新機會基金-新臺幣 9.28000 9.10000 0.18000 1.97802 群益平衡王基金 19.19170 19.16750 0.02420 0.12626 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.04000 8.00000 0.04000 0.50000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.85000 5.81000 0.04000 0.68847 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.08090 10.00420 0.07670 0.76668 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.40270 10.33670 0.06600 0.63850 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.15370 9.08400 0.06970 0.76728 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.44580 9.38580 0.06000 0.63926 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.57000 0.07000 0.81680 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.92150 9.91840 0.00310 0.03126 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.75510 9.75320 0.00190 0.01948 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.41880 9.41590 0.00290 0.03080 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.34190 9.34010 0.00180 0.01927 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.97860 9.97550 0.00310 0.03108 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.06080 10.05880 0.00200 0.01988 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.58460 9.58160 0.00300 0.03131 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02350 10.00990 0.01360 0.13587 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.35720 7.34720 0.01000 0.13611 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.05200 10.03570 0.01630 0.16242 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 9.97940 9.97590 0.00350 0.03508 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.01150 10.00020 0.01130 0.11300 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.05200 10.03570 0.01630 0.16242 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.97940 9.97590 0.00350 0.03508 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01150 10.00020 0.01130 0.11300 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.05210 10.03580 0.01630 0.16242 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 9.97940 9.97590 0.00350 0.03508 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.01150 10.00020 0.01130 0.11300 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.05200 10.03570 0.01630 0.16242 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.97940 9.97590 0.00350 0.03508 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01150 10.00020 0.01130 0.11300 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 9.92000 9.83000 0.09000 0.91556 群益全球關鍵生技基金-美元 14.44720 14.34000 0.10720 0.74756 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.75000 13.63000 0.12000 0.88041 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 群益印度中小基金N-美元 10.12180 10.10450 0.01730 0.17121 群益印度中小基金N-新臺幣 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 群益印度中小基金-人民幣 15.09860 15.05360 0.04500 0.29893 群益印度中小基金-美元 14.47680 14.45200 0.02480 0.17160 群益印度中小基金-新臺幣 16.15000 16.10000 0.05000 0.31056 群益多利策略組合基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 15.47000 15.38000 0.09000 0.58518 群益安家基金 24.75450 24.90550 -0.15100 -0.60629 群益安穩貨幣市場基金 16.06390 16.06370 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.44000 20.28000 0.16000 0.78895 群益亞太中小基金 13.24000 13.04000 0.20000 1.53374 群益亞太新趨勢平衡基金 17.19000 17.10000 0.09000 0.52632 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.57490 9.57610 -0.00120 -0.01253 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.43500 7.43580 -0.00080 -0.01076 群益店頭市場基金 101.34000 101.94000 -0.60000 -0.58858 群益東方盛世基金 9.28000 9.21000 0.07000 0.76004 群益東協成長基金-人民幣 13.87150 13.86380 0.00770 0.05554 群益東協成長基金-美元 13.16320 13.17270 -0.00950 -0.07212 群益東協成長基金-新臺幣 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.13770 11.11450 0.02320 0.20874 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.68190 10.66250 0.01940 0.18195 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.02820 10.00330 0.02490 0.24892 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.92160 9.90100 0.02060 0.20806 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.51890 9.50170 0.01720 0.18102 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.93420 8.91200 0.02220 0.24910 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) 10.02240 10.00430 0.01810 0.18092 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.70910 9.68890 0.02020 0.20849 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.68800 9.67050 0.01750 0.18096 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.98090 9.95610 0.02480 0.24909 群益長安基金 28.78000 28.93000 -0.15000 -0.51849 群益美國新創亮點基金-美元 14.28220 14.14400 0.13820 0.97709 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.31000 13.16000 0.15000 1.13982 群益真善美基金 17.59500 17.55590 0.03910 0.22272 群益馬拉松基金 123.98000 123.99000 -0.01000 -0.00807 群益深証中小板基金 15.67000 15.57000 0.10000 0.64226 群益創新科技基金 32.66000 32.78000 -0.12000 -0.36608 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.78590 9.64640 0.13950 1.44614 群益華夏盛世基金N-美元 9.73660 9.61000 0.12660 1.31738 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.78000 9.64000 0.14000 1.45228 群益華夏盛世基金-人民幣 10.65680 10.50490 0.15190 1.44599 群益華夏盛世基金-美元 10.73600 10.59640 0.13960 1.31743 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.08000 16.83000 0.25000 1.48544 群益奧斯卡基金 27.30000 27.51000 -0.21000 -0.76336 群益新興金鑽基金-美元 13.01650 12.89170 0.12480 0.96806 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.59000 9.49000 0.10000 1.05374 群益葛萊美基金 23.61000 23.72000 -0.11000 -0.46374 群益道瓊美國地產ETF基金 18.85000 18.71000 0.14000 0.74826 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.64000 8.70000 -0.06000 -0.68966 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.59000 12.42000 0.17000 1.36876 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.54900 11.48700 0.06200 0.53974 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.32770 11.26430 0.06340 0.56284 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.22880 11.16280 0.06600 0.59125 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60970 8.56360 0.04610 0.53833 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.28470 9.23270 0.05200 0.56322 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.89250 8.84020 0.05230 0.59162 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.96000 28.85000 0.11000 0.38128 德信中國精選成長基金 12.18000 12.04000 0.14000 1.16279 德信台灣主流中小基金 18.72000 18.71000 0.01000 0.05345 德信新興股票組合基金 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 德信萬保貨幣市場基金 11.91880 11.91870 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.67760 10.67090 0.00670 0.06279 德信數位時代基金 27.56000 27.53000 0.03000 0.10897 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64620 11.64610 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.29000 16.19000 0.10000 0.61767 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.02000 18.95000 0.07000 0.36939 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.29000 7.29000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.79310 9.82170 -0.02860 -0.29119 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.81280 13.85310 -0.04030 -0.29091 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.10160 8.12850 -0.02690 -0.33093 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.17510 11.21730 -0.04220 -0.37620 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32460 11.36680 -0.04220 -0.37126 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.76460 12.80950 -0.04490 -0.35052 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.37000 18.24000 0.13000 0.71272 摩根中小基金 24.40000 24.42000 -0.02000 -0.08190 摩根中國A股基金 15.07000 14.80000 0.27000 1.82432 摩根中國A股基金(美元) 12.27000 12.06000 0.21000 1.74129 摩根中國亮點基金 13.99000 13.81000 0.18000 1.30340 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.85400 11.77280 0.08120 0.68973 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.78630 12.72380 0.06250 0.49121 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.25970 10.20210 0.05760 0.56459 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.16610 13.03170 0.13440 1.03133 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.66090 14.52390 0.13700 0.94327 摩根台灣金磚基金 20.39000 20.33000 0.06000 0.29513 摩根台灣增長基金 50.46000 50.19000 0.27000 0.53796 摩根平衡基金 27.94000 27.77000 0.17000 0.61217 摩根全球α基金 18.79000 18.69000 0.10000 0.53505 摩根全球平衡基金 15.29760 15.25120 0.04640 0.30424 摩根全球發現基金 12.34000 12.26000 0.08000 0.65253 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76710 9.76730 -0.00020 -0.00205 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.59790 10.61400 -0.01610 -0.15169 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.14870 10.15100 -0.00230 -0.02266 摩根多元入息成長基金-累積型 11.32190 11.27850 0.04340 0.38480 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.75500 10.73090 0.02410 0.22459 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.61830 13.58780 0.03050 0.22447 摩根亞洲基金 57.06000 56.62000 0.44000 0.77711 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.69500 8.73390 -0.03890 -0.44539 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.05560 10.11570 -0.06010 -0.59413 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.01600 9.06060 -0.04460 -0.49224 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.42570 12.42910 -0.00340 -0.02736 摩根東方內需機會基金 18.06000 17.92000 0.14000 0.78125 摩根東方科技基金 36.01000 35.67000 0.34000 0.95318 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.54000 11.50000 0.04000 0.34783 摩根金龍收成基金 22.56000 22.32000 0.24000 1.07527 摩根第一貨幣市場基金 15.06450 15.06440 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.47000 14.36000 0.11000 0.76602 摩根新金磚五國基金 11.65000 11.58000 0.07000 0.60449 摩根新絲路基金 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 摩根新興35基金 13.70000 13.62000 0.08000 0.58737 摩根新興日本基金 24.59000 24.47000 0.12000 0.49040 摩根新興科技基金 57.54000 57.51000 0.03000 0.05216 摩根龍揚基金 33.75000 33.39000 0.36000 1.07817 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 摩根環球股票收益基金-累積型 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35760 9.37250 -0.01490 -0.15898 摩根總收益組合基金-累積型 11.22250 11.21640 0.00610 0.05438 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.00000 24.84000 0.16000 0.64412 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63600 11.65610 -0.02010 -0.17244 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.01560 11.03560 -0.02000 -0.18123 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.93170 9.95670 -0.02500 -0.25109 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.34660 10.36440 -0.01780 -0.17174 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.82210 9.83990 -0.01780 -0.18090 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.84960 8.87190 -0.02230 -0.25136 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.59200 10.60970 -0.01770 -0.16683 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.28290 10.28380 -0.00090 -0.00875 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.84570 9.84120 0.00450 0.04573 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.64870 9.62910 0.01960 0.20355 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.69910 9.69460 0.00450 0.04642 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.50480 9.48540 0.01940 0.20452 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.49010 11.50080 -0.01070 -0.09304 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.30510 11.31710 -0.01200 -0.10603 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.15350 10.15300 0.00050 0.00492 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.00860 11.01890 -0.01030 -0.09348 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.81470 10.82620 -0.01150 -0.10622 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.71570 9.71530 0.00040 0.00412 聯邦金鑽平衡基金 22.97720 22.95410 0.02310 0.10064 聯邦貨幣市場基金 13.14710 13.14700 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.61280 10.61190 0.00090 0.00848 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.17840 8.17760 0.00080 0.00978 聯邦精選科技基金 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87840 15.87550 0.00290 0.01827 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.09180 11.99330 0.09850 0.82129 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.96190 11.86510 0.09680 0.81584 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.52160 11.42840 0.09320 0.81551 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66860 11.65610 0.01250 0.10724 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 10.96930 10.97640 -0.00710 -0.06468 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58780 10.57650 0.01130 0.10684 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.66640 8.67200 -0.00560 -0.06458 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.54000 36.30000 0.24000 0.66116 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.56000 15.55000 0.01000 0.06431 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.21000 12.16000 0.05000 0.41118 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.77000 15.68000 0.09000 0.57398 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.67000 15.58000 0.09000 0.57766 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.40000 10.36000 0.04000 0.38610 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.50000 20.46000 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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.47000 13.48000 -0.01000 -0.07418 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.43000 13.44000 -0.01000 -0.07440 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.66000 14.64000 0.02000 0.13661 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 聯博貨幣市場基金 14.98420 14.98410 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.44420 10.43930 0.00490 0.04694 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.05420 14.05430 -0.00010 -0.00071 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.68580 7.68220 0.00360 0.04686 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.25000 -0.02000 -0.14035 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 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