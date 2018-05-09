[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/05/08 107/05/07 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大滬深300單日正向2倍基金 16.41000 15.78000 0.63000 3.99240 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.43000 41.77000 1.66000 3.97414 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 31.83000 30.62000 1.21000 3.95167 復華亞太成長基金 14.98000 14.49000 0.49000 3.38164 元大大中華TMT基金-新台幣 12.12000 11.75000 0.37000 3.14894 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 15.03000 14.58000 0.45000 3.08642 元大大中華TMT基金-人民幣 13.03000 12.64000 0.39000 3.08544 復華恒生單日正向二倍基金 36.06000 35.01000 1.05000 2.99914 復華全球物聯網科技基金-美元 16.21000 15.74000 0.47000 2.98602 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 33.22000 32.33000 0.89000 2.75286 保德信中國中小基金-新臺幣 10.57000 10.32000 0.25000 2.42248 元大新中國基金-新台幣 10.95000 10.70000 0.25000 2.33645 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.58800 16.23000 0.35800 2.20579 元大新中國基金-人民幣 11.23000 10.99000 0.24000 2.18380 復華華人世紀基金 19.37000 18.96000 0.41000 2.16245 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.55740 0.54570 0.01170 2.14404 元大新中國基金-美元 11.39000 11.15300 0.23700 2.12499 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.96000 21.53000 0.43000 1.99721 台新中國精選中小基金 12.27000 12.03000 0.24000 1.99501 群益中國新機會基金-新臺幣 9.28000 9.10000 0.18000 1.97802 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.18000 19.79000 0.39000 1.97069 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.18980 12.93540 0.25440 1.96670 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.70000 4.61000 0.09000 1.95228 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.99000 9.80000 0.19000 1.93878 復華美國新星基金-新臺幣 12.13000 11.90000 0.23000 1.93277 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.64000 10.44000 0.20000 1.91571 群益中國新機會基金N-人民幣 9.49530 9.31710 0.17820 1.91261 群益中國新機會基金-人民幣 8.42110 8.26310 0.15800 1.91212 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.34000 12.11000 0.23000 1.89926 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.72000 9.54000 0.18000 1.88679 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------