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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/05/08  107/05/07  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.41000   15.78000   0.63000    3.99240
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.43000   41.77000   1.66000    3.97414
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      31.83000   30.62000   1.21000    3.95167
復華亞太成長基金                                                 14.98000   14.49000   0.49000    3.38164
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.12000   11.75000   0.37000    3.14894
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    15.03000   14.58000   0.45000    3.08642
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.03000   12.64000   0.39000    3.08544
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.06000   35.01000   1.05000    2.99914
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.21000   15.74000   0.47000    2.98602
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            33.22000   32.33000   0.89000    2.75286
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.57000   10.32000   0.25000    2.42248
元大新中國基金-新台幣                                            10.95000   10.70000   0.25000    2.33645
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            16.58800   16.23000   0.35800    2.20579
元大新中國基金-人民幣                                            11.23000   10.99000   0.24000    2.18380
復華華人世紀基金                                                 19.37000   18.96000   0.41000    2.16245
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.55740    0.54570   0.01170    2.14404
元大新中國基金-美元                                              11.39000   11.15300   0.23700    2.12499
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  21.96000   21.53000   0.43000    1.99721
台新中國精選中小基金                                             12.27000   12.03000   0.24000    1.99501
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.28000    9.10000   0.18000    1.97802
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.18000   19.79000   0.39000    1.97069
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.18980   12.93540   0.25440    1.96670
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.70000    4.61000   0.09000    1.95228
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                       9.99000    9.80000   0.19000    1.93878
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.13000   11.90000   0.23000    1.93277
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.64000   10.44000   0.20000    1.91571
群益中國新機會基金N-人民幣                                        9.49530    9.31710   0.17820    1.91261
群益中國新機會基金-人民幣                                         8.42110    8.26310   0.15800    1.91212
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.34000   12.11000   0.23000    1.89926
群益中國新機會基金N-新臺幣                                        9.72000    9.54000   0.18000    1.88679
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