台灣主要報紙重要財經新聞 2018年5月9日

4G 上網吃到飽資費戰延燒，中華電信昨（8）日宣布，推出限時七天的「母親節獻禮」專案，月繳 499 元，上網吃到飽，網內互打免費，不僅全民適用，新客戶、老客戶也都可以辦。台灣大及遠傳昨日晚間均緊急宣布以同樣條件跟進。

台灣電商龍頭網路家庭董事長詹宏志昨（8）日宣布，旗下子公司商店街將正式下櫃，網家董事會決議將以每股 44 元的價格，於公開市場購回商店街流通股份，收購金額估計為新台幣 3 億元。

美國聯準會（Fed）主席鮑威爾等官員釋出將繼續升息的訊號、加上美國總統川普在宣布伊朗核子協定的命運前避險氛圍濃厚，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）在 8 日盤中漲破 93，改寫今年來新高價，歐元、英鎊等主要貨幣大多走貶，商品貨幣也下滑。



聯合報

陸搶東北亞主導權

福島食品 我有可能開放

星宇後年開航 日本線優先

經濟日報

電信三雄全面開戰

商店街將下櫃 電商首例

避險氣氛濃 美元指數飆今年新高

蘋果日報

帶動加薪 中油台電調 3.2％

裕隆城開發 獲 100 億聯貸

巴菲特：想 100% 擁有蘋果

中國時報

陸日以經促政 李克強今會安倍

違反金金分離 最重解除董事

二度習金會 金破例搭機出訪

工商時報

網家每股 44 元全買 商店街下櫃

早上習金會 晚上習川再熱線

520 行情加溫 台股逆轉勝

自由時報

中對美順差 上月增至 222 億美元

友通入「佳」境 今年營運大爆發

美元定存搶搶滾 1 年期息飆到 3％