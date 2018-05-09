衝刺物聯網 元太砸9.33億入股SES取得6%股權

元太 (8069-TW) 董事會通過以 2600 萬歐元 (約 9.33 億元) 認購標籤解決方案供應商 SES-imagotag 增資股份 86.66 萬股，取得 6.02% 股權，雙方攜手合作擴大物聯網零售市場的解決方案發展。

元太指出，與 SES-imagotag 已合作多年，SES-imagotag 主要提供智慧零售標籤市場絕佳的技術解決方案，尤其在 E Ink Spectra 黑白紅及黑白黃三色電子紙的應用導入，已取得顯著的成績。

元太說，這次與 SES-imagotag 在產業、業務上的合作，將能結合雙方核心專業，加速在電子紙與智慧零售應用的產品與市場發展；元太將充份運用電子紙在物聯網應用的價值，SES-imagotag 將向全球提供最佳與最高效的智慧零售解決方案，加快其進入市場的速度。

元太總經理李政昊表示，將致力與智慧零售生態圈的供應鏈夥伴建立緊密的合作關係，看好電子紙在智慧零售產業的發展後市，藉由透過策略投資方式，可望與 SES-imagotag 深化合作關係。

他指出，雙方將能藉此合作，共同擴大電子紙顯示器在智慧零售市場的應用。同時，元太也將持續投入更多資源在新零售產業上。

元太強調，與 SES-imagotag 的策略合作，是由 100% 持有的永餘公司投資 SES-imagotag，投資金額約 2600 萬歐元，每股價格為 30 歐元，這次增資合作案仍需獲得 SES-imagotag 於今年 6 月 22 日舉行的臨時股東會通過，相關程序將在取得股東會同意後可望逐步完成。

元太表示，透過這件投資案，雙方將成策略合作夥伴，元太為智慧零售領域提供電子墨水技術，SES-imagotag 則是智慧零售領域的主要智慧標籤供應商之一。

元太第 1 季合併營收 28.97 億元，季減 17.34%，年減 9.97%，稅後純益 4116.4 萬元，較去年第 4 季損改善，但年減 73.88%，每股純益 0.04 元，較上季虧損案 0.04 元改善，但較去年同期每股純益 0.14 元減少。