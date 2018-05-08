〈商店街下櫃〉網家擬以每股44元收回私有化 收購金額估逾3億元

網家 (8044-TW) 和商店街 (4965-TW) 今 (8) 日宣布，董事會決議近日將向櫃買中心主動申請股票下櫃，網家和商店街董事長詹宏志表示，看好商店街未來發展潛力，因此網家將以每股 44 元價格，公開收購商店街在外流通股份，目前露天、網家和日商伊藤忠合計持有商店街約 76% 的股份，商店街流通在外股份約 24%，本次收購金額預估約 3 億多元。

詹宏志表示，確定終止交易日後 50 天，就會開始進行公開收購，完成收購後，商店街將會進行新一輪增資，目前網家已備妥 10 億元資金，估計等到新的股東架構調整後，將會啟動新的營運計畫。

商店街今年第 1 季成交金額直逼 120 億元，超商取貨件數超過 1100 萬次，為台灣行動電商第一名。商店街此次主動申請私有化後，將進行資本及組織架構調整，並積極布局海內外市場，未來不排除以全新架構回到資本市場。

網家去 (2017) 年營收 294.15 億元，主要受惠於 B2C 網購年成長 19%，創下歷年新高，但獲利部分因旗下子公司商店街增加推銷費用，導致網家合併財報的營業費用增加，影響去年獲利表現，網家去年稅後純益 (EPS) 僅 0.31 元，創下自 2008 年以來的新低紀錄。