精熙國際(02788-HK)料一季度純利約56.2萬美元 同比減少80%

精熙國際(02788-HK)公布，根據集團截至2018年3月31日止3個月的未經審核管理賬目顯示，集團於該期間收入約1647.4萬美元，較2017年同期2139.5萬美元減少約23%；及集團於該期間純利約為56.2萬美元，較2017年同期284萬美元減少約80%。根據現時可得的資訊，2018年第二季度數碼相機産業仍顯疲弱，因此集團預期截至2018年6月30日止6個月集團的純利將較2017年同期錄得減少。

上述事宜與多項因素有關，包括下列各項：(1)數碼相機産業疲弱緻營業額規模縮減，影響毛利率下滑；及(2)由於集團主要生産據點位於中國且功能性貨幣為人民幣，於2018年第一季度人民幣兌美元升值，集團錄得回兌損失167萬美元，較2017年同期20.5萬美元增加，如不考慮兩期錄得匯兌損失差異的影響，2018年第一季度純利較去年同期減少約29%。預計上述第(1)項因素將於2018年第二季持續，且仍將持續面臨人民幣匯率波動的風險。

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