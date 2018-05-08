台灣機房指標廠 是方電訊6/5掛牌上櫃

中華電信 (2412-TW) 旗下主攻 IDC 機房服務、數據網路服務、語音通信服務及雲端應用服務的是方電訊 (6561-TW)，今 (8) 日舉行上櫃前法說，董事長吳彥宏直言，如果「是方機房掛了，台灣網路大概就掛了」。是方電訊預計於 6 月 5 日掛牌上櫃。

是方電訊二類電信一般業務及特殊業務之服務，業務內容包含 IDC 機房服務、數據網路服務、語音通信服務及雲端應用服務，擁有高穩定性及高安全性國際級 IDC 機房，2006 年成為中華電信關係企業。

是方電訊近年來持續與國際大廠合作，包括 2017 年與甲骨文 (Oracle) 合作，以 OCM (Oracle Cloud Machine) 提供客戶國際級雲端專業技術的整合支援及雲資料庫落地的雲服務；今年 2 月與微軟聯手，打造全新「Chief VPN + Azure Express Route 雲服務」整體解決方案。

今年 3 月與是方電訊也與全球電商龍頭亞馬遜旗下雲端服務 AWS(Amazon Web Services) 公司共同宣布，透過是方電訊位在內湖的台北雲端數據中心，利用 AWS Direct Connect 建立私有連線，將 AWS 與資料中心、辦公室或主機託管環境相互連接，提供在地化的全天候監控服務；3 月下旬又與 IBM 結盟，開發亞太區第一家「華人智慧健康雲」，預計今年第 4 季推出商用版本。

是方電訊今年第 1 季營收為 5.49 億元，每股稅後純益為 1.81 元，其中因為 IDC 機房進駐率逐年增加及雲端應用服務營收占比提升，毛利率也衝高到 39.5%。是方電訊預計本次將辦理現金增資 7842 張，預估掛牌股本將達 6.8 億元。