亞系外資看好川湖毛利持續成長 目標價調高至518元 重申買進

亞系外資在最新出爐的報告中表示，看好川湖 (2059) 在新的服務及廚具滑軌等毛利持續成長，決定調高川湖目標價由原先的 480 元調高至 518 元，重申「買進」評等。至於國內法人看好川湖下半年毛利率有機會創新高，重申「增加持股」評等，目標價由 463 元調高至 490 元。亞系外資表示，預估川湖 2018-2020 年的廚具營收年複合成長率將達 30%，看好川湖在技術上仍處領導地位，重申「買進」評等，目標價調高至 518 元。



至於國內法人則指出，川湖第一季毛利率表現亮眼，下半年仍具上修空間；預估營收及獲利將逐季轉強，國內法人預估，川湖第二季在新台幣及鋼價走勢趨緩下，毛利率將優於第一季；而歐規廚具滑軌等毛利率較佳的產品預估從 6 月起陸續放量，預估下半年營收及獲利成長動能將強勁；國內法人預估川湖下半年營收年增 30%，獲利年增 79%，預估毛利率將突破 58%，創新高；重申「增加持股」評等，目標價由 463 元調高至 490 元。