佳世達入主 集團軍發威 友通今年營運升空、百億規模希望很快達到

IPC 廠友通 (2397) 去年 10/9 獲佳世達 (2352) 公開收購正式入主，半年來效益發揮，董事長陳其宏指出，雙方的整合有效發揮集團軍力量，實現每年兩位數有機成長目標，加上持續進行策略聯盟或併購，百億業績規模希望很快可以達成。此外，友通透過佳世達，攜手歐洲自動化大廠 ABB，切入中國工廠自動化市場。陳其宏指出，佳世達兩岸工廠合計超過千支機器手臂運作，為 ABB 在台主要客戶之一，因此佳世達整合 ABB 機器手臂與友通主板，進攻中國工廠自動化解決方案市場，補強友通在中國市場的缺口。去年友通工廠自動化業務占比從前一年度的 35% 拉升到 40%，今年持續增長。



友通週二法說會，為佳世達去年 11 月正式入主之後首度對外發聲，董事長陳其宏與總經理蔡其南領軍，顯示對友通的重視。陳其宏指出，友通扮演集團聯合艦隊中的核心運算角色，未來將持續積極整合集團資源，如透過佳世達的醫療、智慧工廠的出海口及製造實力，以及擅長 5G 通訊的明泰、人機介面的維田等，提升其在高門檻應用市場競爭力。



總經理蔡其南表示，友通核心技術能力是「運算 (Computing)」，近幾年 IPC 生態產生質變，友通從「廣度 (ODM)、深度 (客製化)、精準度 (新應用)、全方位 (策略聯盟)」等 4 大面向著手，從過去只專注在板卡事業的公司，轉型為發展更多的系統產品，強化與客戶間的黏著度，加速放大事業體成長，並於今年首季開始看見成果顯現，營運出現顯著增溫。



他說，未來友通在垂直市場將進行多角化經營，除原有的自動化與零售、博奕之外，也將加強交通車載、醫療與軍工等毛利較高的應用。去年該公司在高附加價值的領域中，包括交通 / 車載以及醫療設備的占比都有 10%，航太軍工占比也來到 5%，工業自動化業務的占比，從前一年的 35% 提升到去年的 40%，大幅成長，既有的零售與博弈占比則為 35%。



而在區域的經營上，友通也將針對歐美與日本等高利潤的市場，深耕開拓新的應用與商機。

