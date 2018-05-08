〈友通法說〉將扮演佳世達艦隊核心角色 補足AI、物聯網等版圖

佳世達 (2352-TW) 去年底取得友通 (2397-TW) 過半股權，今年首季交出不錯的成績，董事長陳其宏今 (8) 日指出，友通成立 37 年來從沒有虧過錢，對佳世達而言，更可補上在 6 大智慧解決方案領域、智慧城市、AI、物聯網等版圖上的不足，在集團聯合艦隊中具核心關鍵地位，將整合集團資源衝刺未來 5G 等各領域商機。

陳其宏表示，台灣 IPC 生態變化加劇，友通靠著自身有機成長，維持兩位數成長，顯示客戶端扎根夠深，未來在中長期發展上將透過策略性投資，加乘公司核心優勢。

陳其宏指出，友通去年 11 月併入佳世達集團，扮演聯合艦隊中的核心運算角色，在集團策略合作效益帶動下，今年第 1 季營收及純益都顯著成長，未來將會持續積極整合集團資源，透過佳世達在醫療、智慧工廠的出海口及製造實力，加上擅長 5G 通訊的明泰 (3380-TW)、人機介面的維田 (6570-TW) 等，在高門檻應用市場上提高友通的的競爭力。

陳其宏強調，友通經營體質好，但是受限規模小，包括人才等方面都面臨瓶頸，加入佳世達集團，可透過集團資源取得協助，例如，佳世達布局的 6 大智慧解決方案領域，包括零售、製造、能源、企業、教育、醫療等，都需要板卡，友通就能扮演關鍵角色。

他表示，友通專注在運算與板卡業務，可以補足佳世達在智慧領域的需求，同時對研發 AI 等系統產品更有加值效果，是集團重要版圖；陳其宏說，佳世達與友通可達資源互補，不重複投資的效果，兩家公司可以因此創造雙嬴。

他舉例說明，由於佳世達在製造產業分工上具有很龐大的優勢，可以跟友通互補，由友通接單，佳世達幫忙生產，雙方互補，就不需要重複的投資；另外，友通以往只著重在板卡業務，但事實上系統的生也很有發展空間，以前受限產能，現在這部分可由利用佳世達的產能來供應，友通著重在少量多樣的市場，透過雙方合作，在接單上可以更加多元，產品也更廣。

友通總經理蔡其南表示將從四大面向發展。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

友通總經理蔡其南表示，友通核心技術能力在運算 Computing，因應近幾年 IPC 生態質變情況，將從廣度 (ODM）、深度 (客製化)、精準度 (新應用)、全方位 (策略聯盟) 等四大面向發展，可以更專注板卡事業轉型發展更多的系統產品。

他強調，加入佳世達集團，板卡結合系統產品，平均價格拉高，有助獲利的表現之外，同時也進一步強化跟客戶間的黏著度，未來目標是板卡及系統貢獻可以並列。

蔡其南指出，未來在垂直市場領域將進行多角化經營，除原有的自動化應用與零售博奕外，也將加強交通車載、醫療與軍工等毛利較高的應用；在區域的經營上，將針對歐美與日本等高利潤的市場，拓展新的應用與商機。