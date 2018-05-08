電商挫敗？金管會轉向加強吸引大型股在台上市櫃

網路家庭今 (8) 日宣布旗下商店街將下櫃，由於今年上櫃市場才剛新增電商類股，是否意味店商類股挫敗？對此，金管會主委顧立雄表示，網家作此決定應該有一定商業考量，兩件事不必然產生關聯。在台股方面，他現在比較在意 MSCI 指數成分股，證交所等目前正全力穩住符合 MSCI 最低市值 80-120% 的企業，且加強吸引大型股在台上市櫃。

攤開商店街去年的財報，因為當初跟風新加坡電商蝦皮的免運費補貼政策，使得商店街行銷費用大幅增加，進而讓商店街獲利慘綠，全年每股虧損達 43.25 元，正因為商店街嚴重虧損，釀下今天下櫃的命運。

外界質疑，今年上櫃市場才剛新增電商類股，商店街的下櫃，是否意味著電商類股的挫敗？顧立雄表示，上櫃市場新增電商類股，反映出政府對電商和新創產業的重視，網家作此決定應該有一定商業考量，兩件事不必然產生關聯。

電商股目前有 6 檔，一旦商店街下櫃，就剩下 5 檔，商店街的下櫃主因是虧損過多，已逼近下櫃標準，網家全面收購股份是對投資人負責，且只要持有股份逾 2/3 的董事在董事會中同意收購，即不用再開股東會，商店街下櫃後，即會調整資本結構及營運模式。

顧立雄表示，台灣電商面臨市場規模的問題，若就市占來講，台灣電商跟其他國際同業競爭，感覺上難免吃力，電商時代代表一個新經濟題目，許多國家電商都挾雄厚資本及優勢出來攻城略地，像蝦皮，就不是只跟你玩 2300 萬人的 (台灣) 市場。

顧立雄說，其實台灣資本市場對中小企業友善、法規透明、公司治理也比較健全，但產業上市櫃或私有化，都有背後的商業布局，不止考量資本市場因素，不能過度引申台灣資本市場因此發生什麼問題。

顧立雄強調，他現在比較在意 MSCI 指數成分股，證交所目前正在全力穩住符合 MSCI 最低市值 80-120% 的企業，台灣有中小企業優勢，半導體和生技聚落成形，也是優勢，還要再吸引大型股在台上市櫃，他還透露，搞不好一、兩個月內就會看到成績。